MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Quách Ngọc Ngoan: 'Tôi mong khán giả sẽ ủng hộ tất cả phim Việt ra mắt mùa Tết này'

SVO - Dàn diễn viên phim 'Báu vật trời cho' đã có những chia sẻ sau 3 ngày công chiếu dịp Tết Bính Ngọ. Đặc biệt, ê kíp tiết lộ phim có hai cái kết khiến khán giả bất ngờ.

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tình cảm và đậm tính chân thành, Báu vật trời cho thổi một "làn gió mát lành" vào thị trường phim Việt trong mùa Tết 2026, vốn dĩ rất cạnh tranh với nhiều màu sắc khác nhau. Theo số liệu từ Box office Vietnam, đến hiện tại, bộ phim đã thu về hơn 21 tỷ đồng.

Đặc biệt, ý tưởng tạo ra hai cái kết và chiếu ngẫu nhiên ở tất cả rạp chiếu phim trên toàn quốc vừa được khán giả phát hiện ra trong những suất chiếu từ mùng 2 Tết 2026. Điều này tạo nên "cơn sốt" khiến nhiều người mong muốn quay lại rạp để thưởng thức.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn tâm sự: "Tôi rất hạnh phúc khi thấy được sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là nhiều đại gia đình tôi gặp trong những buổi cinetour. Khi ra mắt phim vào mùng 1 Tết, thú thật, tôi cũng ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin rằng, nếu mình làm phim đàng hoàng, tử tế thì khán giả sẽ yêu thương. Và quả thật, khán giả thương đoàn phim vô cùng. Đi đến đâu chúng tôi cũng được khán giả ủng hộ, động viên. Sau 2 năm rời xa điện ảnh, những tình cảm chân thành đó tiếp tục hun đúc thêm "lửa nghề" để tôi quyết tâm tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng hơn nhằm phục vụ khán giả".

Diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ: "Đi đến các rạp, nghe được tâm sự của nhiều người mẹ, tôi càng thấy yêu vai Ngọc của mình hơn. Tôi hy vọng, phần nào đó đã truyền tải được nguồn năng lượng tích cực, trong sáng và tình mẫu tử thiêng liêng thông qua Báu vật trời cho. Đây là một vai diễn tôi đã tìm kiếm từ lâu".

Quách Ngọc Ngoan cho biết: "Tôi vừa trở lại với điện ảnh và nhận ra tình yêu thương của khán giả dành cho mình vẫn ở đó. Tôi xúc động khi nghe những tâm sự rất chân chất của bà con miền Tây khi xem phim. Tôi hy vọng, khán giả sẽ ủng hộ tất cả các phim điện ảnh Việt ra mắt dịp Tết năm nay".

Nghệ sĩ Trung Dân trải lòng: "Đây là lần đầu tôi đi cinetour trong sự nghiệp đóng phim điện ảnh của mình. Tôi nghĩ, làm nghệ sĩ thì điều hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của khán giả. Tôi mong rằng, khán giả khắp cả nước sẽ tiếp tục thương ê kíp".

Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, các diễn viên trẻ của bộ phim cũng nhận được sự quan tâm lớn. Thư Đan, Khương Lê và Hưng Nguyễn thể hiện sự hào hứng khi lần đầu tham gia hoạt động cinetour quy mô lớn.

Họ chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp chứng kiến phản ứng của khán giả và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các nghệ sĩ đàn anh, đàn chị trong đoàn.