SM Entertainment quyết bảo vệ Choi Siwon của Super Junior bằng mọi giá

Những tranh cãi xung quanh Choi Siwon của Super Junior tiếp tục lan rộng sau một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, khiến công ty quản lý SM Entertainment phải đệ đơn kiện hình sự chống lại những người bình luận ác ý.

Công ty SM Entertainment đã thông báo về diễn biến này thông qua nền tảng báo cáo trực tuyến ‘kwangya119’, nêu rõ tình trạng các hành động pháp lý được thực hiện để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ. Công ty cho biết: “Chúng tôi vừa xác nhận việc đăng tải liên tục và lặp đi lặp lại các nội dung ác ý, bao gồm các cuộc tấn công cá nhân và những lời lẽ phỉ báng nhắm vào nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi đã nghiêm túc xem xét vấn đề này cũng như phối hợp với công ty luật Shin & Kim (Sejong) để nộp đơn lên cơ quan điều tra”.

SM tiếp tục nhấn mạnh rằng, họ đang thu thập bằng chứng chống lại việc tạo ra và phát tán thông tin sai lệch, cũng như các bài đăng có nội dung chế giễu và khinh miệt. Công ty cho biết, họ dự định sẽ từng bước mở rộng các thủ tục pháp lý sau khi xem xét các tài liệu đã thu thập được: "Chúng tôi sẽ đáp trả kiên quyết bằng các hành động pháp lý dân sự và hình sự mà không có bất kỳ sự khoan hồng hay thỏa hiệp nào”.

Vụ tranh cãi bắt đầu vào ngày 19/2, khi Choi Siwon đăng tải cụm từ “不義必亡, 土崩瓦解” (Không cần phải sống, hãy giải quyết vấn đề) trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Bài đăng đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau vì nó được đăng tải cùng ngày cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là đã bị kết án tù chung thân. Choi Siwon chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố riêng nào về vấn đề này.

SM Entertainment kết luận bằng cách nhắc lại lập trường của mình: “Chúng tôi sẽ ưu tiên bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên trên hết”, đồng thời ám chỉ khả năng sẽ có thêm các hành động pháp lý khác.