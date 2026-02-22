Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

SM Entertainment quyết bảo vệ Choi Siwon của Super Junior bằng mọi giá

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Công ty SM Entertainment đệ đơn kiện hình sự về các bài đăng ác ý nhắm vào Choi Siwon của Super Junior, tuyên bố 'không thỏa hiệp'.

Những tranh cãi xung quanh Choi Siwon của Super Junior tiếp tục lan rộng sau một bài đăng gần đây trên mạng xã hội, khiến công ty quản lý SM Entertainment phải đệ đơn kiện hình sự chống lại những người bình luận ác ý.

Công ty SM Entertainment đã thông báo về diễn biến này thông qua nền tảng báo cáo trực tuyến ‘kwangya119’, nêu rõ tình trạng các hành động pháp lý được thực hiện để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ. Công ty cho biết: “Chúng tôi vừa xác nhận việc đăng tải liên tục và lặp đi lặp lại các nội dung ác ý, bao gồm các cuộc tấn công cá nhân và những lời lẽ phỉ báng nhắm vào nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi đã nghiêm túc xem xét vấn đề này cũng như phối hợp với công ty luật Shin & Kim (Sejong) để nộp đơn lên cơ quan điều tra”.

2026022110473747147-1771638457.jpg

SM tiếp tục nhấn mạnh rằng, họ đang thu thập bằng chứng chống lại việc tạo ra và phát tán thông tin sai lệch, cũng như các bài đăng có nội dung chế giễu và khinh miệt. Công ty cho biết, họ dự định sẽ từng bước mở rộng các thủ tục pháp lý sau khi xem xét các tài liệu đã thu thập được: "Chúng tôi sẽ đáp trả kiên quyết bằng các hành động pháp lý dân sự và hình sự mà không có bất kỳ sự khoan hồng hay thỏa hiệp nào”.

Vụ tranh cãi bắt đầu vào ngày 19/2, khi Choi Siwon đăng tải cụm từ “不義必亡, 土崩瓦解” (Không cần phải sống, hãy giải quyết vấn đề) trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình. Bài đăng đã gây ra nhiều cách hiểu khác nhau vì nó được đăng tải cùng ngày cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol được cho là đã bị kết án tù chung thân. Choi Siwon chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố riêng nào về vấn đề này.

3377080-3467121-1345.jpg

SM Entertainment kết luận bằng cách nhắc lại lập trường của mình: “Chúng tôi sẽ ưu tiên bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ lên trên hết”, đồng thời ám chỉ khả năng sẽ có thêm các hành động pháp lý khác.

371b3fd0-3420-4dcd-8b45-b87e8b8edb51.jpg
Buổi hòa nhạc encore thuộc tour diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm của Super Junior, "SUPER SHOW 10: SJ-CORE in SEOUL" được tổ chức tại KSPO Dome thuộc Công viên Olympic Seoul từ ngày 3 đến 5/4, đang thu hút sự chú ý đáng kể nhờ không gian ngoài trời 360 độ. Vé cho buổi hòa nhạc encore này đã được bán vào ngày 28 và 30/1 thông qua trang web bán vé trực tuyến Melon Ticket. Cả ba buổi hòa nhạc đều bán hết vé, càng chứng minh sức mạnh của Super Junior, minh chứng cho vị thế huyền thoại "Ông vua của các buổi hòa nhạc" của họ. Dưới thương hiệu tour diễn thế giới "SUPER SHOW", Super Junior đã hoàn thành chín tour diễn toàn cầu kể từ năm 2008. Họ đã lập nhiều kỷ lục, bao gồm buổi hòa nhạc solo đầu tiên tại Pháp của một nhóm nhạc Hàn Quốc, tour diễn Nam Mỹ quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay của một nghệ sĩ Hàn Quốc, và buổi hòa nhạc solo đầu tiên tại Ả Rập Xê Út của một nghệ sĩ châu Á. Hơn nữa, tour diễn thứ mười của họ, "SUPER SHOW 10", bắt đầu tại Seoul vào tháng Tám năm ngoái và đã đến Hồng Kông, Jakarta, Manila, Thành phố Mexico, Monterrey, Lima, Santiago, Đài Bắc, Bangkok, Nagoya, Singapore, Ma Cao, Kuala Lumpur và Cao Hùng. Họ cũng đạt được thành tích trở thành nhóm nhạc nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Đài Bắc Dome, chứng tỏ sự nổi tiếng bền vững của họ. Super Junior sẽ tiếp tục biểu diễn "SUPER SHOW 10" tại Sân vận động Veruna Dome ở Saitama, vào ngày 7 - 8/3.
Tuệ Nghi
#Bảo vệ nghệ sĩ của SM Entertainment #Vụ kiện hình sự chống bình luận ác ý #Xung đột pháp lý liên quan đến Choi Siwon #Chống tin đồn sai lệch về nghệ sĩ #Tranh cãi mạng xã hội về Choi Siwon #Hành động pháp lý chống phỉ báng #Bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ K-pop #Ảnh hưởng của tranh cãi đến sự nghiệp nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục