Tết Bính Ngọ 2026: Các bộ phim kinh phí thấp giúp vực dậy doanh thu phòng vé Hàn Quốc

SVO - Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc đang chứng kiến sự phục hồi đáng kể trong đầu năm nay, khi sự thành công của các bộ phim kinh phí trung bình mang lại 'cú hích' rất cần thiết cho một thị trường đã phải vật lộn trong thời gian dài mà không có bất kỳ 'bom tấn' nào.

Doanh thu phòng vé Hàn hiện đang được dẫn đầu bởi ba bộ phim kinh phí tầm trung nổi bật: phim lịch sử The King’s Warden, phim tình cảm Once We Were Us và phim nhạc kịch đột phá Choir of God. Những bộ phim này, đều được sản xuất với kinh phí khiêm tốn so với các phim 'bom tấn' thông thường, đang được khen ngợi về cốt truyện và diễn xuất chắc chắn thay vì dựa vào những cảnh quay hoành tráng.

Dẫn đầu sự hồi sinh này là The King’s Warden, do Jang Hang Jun đạo diễn. Tính đến 19/2, bộ phim đã thu hút hơn 4,17 triệu lượt người xem, thống trị mùa lễ hội Tết Nguyên đán. Được sản xuất với kinh phí khoảng 10 tỷ won (6,9 triệu đô la Mỹ), bộ phim đã dễ dàng vượt qua điểm hòa vốn và hiện là bộ phim có doanh thu cao nhất được phát hành cho đến nay trong năm nay.

Tiếp nối thành công đó là bộ phim Once We Were Us. Ngay cả trước khi phát hành, bộ phim đã thu hút sự chú ý của ngành nhờ sự kết hợp giữa kỹ năng chỉ đạo đơn giản và gợi cảm của đạo diễn Kim Do Young với Koo Kyo Hwan và Moon Ga Young. Là phiên bản làm lại của bộ phim ăn khách Trung Quốc, Us and Them, bộ phim liên tục thu hút khán giả bằng cách tập trung vào chiều sâu cảm xúc.

Kể từ khi ra mắt vào ngày cuối cùng của năm 2025, bộ phim đã ghi nhận hơn 2,5 triệu lượt người xem với kinh phí khiêm tốn ước tính khoảng 4,5 tỷ won, chứng minh rằng thị trường phim tình cảm chất lượng cao vẫn còn rất mạnh mẽ.

Trong khi đó, Choir of God nổi lên như một bất ngờ lớn nhất, gần đây đã leo lên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé và cạnh tranh với các bộ phim nước ngoài đình đám như Avatar: Lửa và Tro tàn.

Mặc dù kinh phí chỉ vỏn vẹn 1 tỷ won và gặp khó khăn do bối cảnh Triều Tiên cùng chủ đề tôn giáo, bộ phim đã thu hút 1 triệu lượt người xem chỉ trong 37 ngày. Hiện tại, phim vẫn giữ vững vị trí trong top 5 với hơn 1,2 triệu lượt người xem.

"Việc các thể loại đa dạng như phim lịch sử, phim tình cảm và thậm chí cả phim tài liệu đều đạt thứ hạng cao cho thấy khán giả đang lựa chọn chất lượng hơn là kinh phí", một quan chức trong ngành công nghiệp điện ảnh địa phương cho biết.

Nguồn tin nội bộ cho biết thêm rằng ngay cả bộ phim hành động gián điệp Humint, dù có kinh phí hơn 23 tỷ won, cũng đi theo xu hướng này bằng cách tập trung vào cốt truyện chặt chẽ thay vì chỉ chú trọng quy mô.

Với nhiều bộ phim kinh phí tầm trung sắp ra mắt, chẳng hạn như phim hành động chuyển thể từ webtoon, New Generation War: Reawakened Man và The Journey to Gyeongju, ngành công nghiệp điện ảnh đang dần chuyển hướng khỏi việc chỉ theo đuổi những 'bom tấn' lớn để tập trung vào lợi nhuận. Để quản lý rủi ro, các nhà phân phối lớn nhỏ cũng ngày càng hợp tác với nhau, xây dựng cấu trúc kinh doanh ổn định và đa dạng hơn.

"New Generation War: Reawakened Man" chuyển thể từ webtoon nổi tiếng "Reawakened Man" kể về Seok Hwan (Koo Kyo Hwan), một người đầy công lý và không có kiên nhẫn trước sự bất công. Do tính cách bốc lửa nên anh đã thất nghiệp kể từ khi tốt nghiệp đại học. Anh ấy không có ước mơ hay hy vọng. Anh ấy sống một mình vì cha anh ấy mất khi anh ấy còn nhỏ. Một ngày nọ, Seok Hwan nhìn thấy những kẻ cho vay nặng lãi đang quấy rối học sinh trung học Ye Rin, người sống cạnh anh. Những kẻ cho vay nặng lãi đang truy lùng cha của Ye Rin. Seok Hwan chiến đấu với bọn cho vay nặng lãi và anh bị chúng giết chết. Ba ngày sau, Seok Hwan tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Anh ấy đã sống lại. Seok Hwan nhận ra rằng, dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn tỉnh dậy 3 ngày sau khi chết. Sử dụng khả năng đặc biệt của mình, anh chiến đấu chống lại cái ác.