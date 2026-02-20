Năm Bính Ngọ 2026 và ý nghĩa của nó đối với 12 cung Hoàng đạo

SVO - Năm Bính Ngọ đánh dấu sự khởi đầu của một chu kỳ mới trong 12 con giáp. Năm 'Ngựa Lửa' trong 12 con giáp bắt đầu vào ngày 17/2, trùng với thời điểm nhật thực toàn phần hằng năm ở cung Bảo Bình.

Đây là lần đầu tiên sự kết hợp đặc biệt giữa con giáp và nguyên tố này xuất hiện trong 60 năm, và sự kiện này thực sự thu hút sự chú ý.

Tại sao năm 2026 là năm 'Ngựa Lửa'?

Chiêm tinh học Trung Quốc có 12 cung Hoàng đạo, được đại diện bởi các con vật khác nhau. Đồng thời, cũng có năm yếu tố: Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ và Kim. Các con vật thay đổi mỗi năm, các yếu tố thay đổi hai năm một lần.

Mỗi cung Hoàng đạo và yếu tố đều gắn liền với một ý nghĩa khác nhau. Theo tác giả tâm linh người Trung Quốc Helen Ye Plehn, ngựa được biết đến với sự tự do, nhiệt tình, thông minh và động lực mạnh mẽ hướng tới sự vận động và tiến bộ. Những người sinh dưới cung này thường hướng ngoại, thích phiêu lưu và tự chủ, mặc dù họ có thể chống lại sự ràng buộc hoặc thói quen. Ở trạng thái tốt nhất, họ truyền cảm hứng cho người khác bằng sự lạc quan và hành động tiến lên mạnh mẽ. Trong khi đó, yếu tố Hoả (Lửa) tượng trưng cho sự nổi bật, đam mê, động lực và sự chuyển đổi: "Nó khuếch đại bất kỳ cung nào nó chạm vào, mang lại lòng can đảm, năng lượng lãnh đạo và cường độ cảm xúc. Những năm lửa thường có cảm giác kịch tính hơn, chuyển động nhanh hơn và hướng đến hành động hơn". Năm 'Ngựa Lửa' kéo dài từ ngày 17/2/2026 đến ngày 6/2/2027, ngày đầu tiên của năm 'Dê Lửa'.

Những người tuổi Sửu, Tí, Ngọ sẽ có một năm không hề dễ dàng, vì nó gần giống như cuối cùng bạn cũng sẽ nhìn thấy chính mình trong gương.

Năm Bính Ngọ của 12 cung Hoàng đạo

Một ngã rẽ lớn đang đến với Bạch Dương, đưa bạn đến một điểm độc lập hơn, nơi bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc bảo vệ những gì mình muốn, những gì mình tin tưởng và những gì mình thực sự muốn hoàn thành mỗi ngày. Đối với hầu hết Bạch Dương, điều đó có nghĩa là bạn phải là người lớn hơn trong nhiều cuộc tranh luận và trở nên có lí trí hơn trong cách tiếp cận với mọi khía cạnh của cuộc sống. Bạn có thể phải quyết định giữa nhu cầu của mình và những gì người khác muốn từ bạn lúc này. Cách duy nhất để vượt qua là đặt cược vào chính mình.

Kim Ngưu sẽ bị mắc kẹt trong một số khuôn mẫu của quá khứ và nhanh chóng nhận ra điều gì thực sự cần được sửa chữa và hàn gắn. Một số rắc rối trong mối quan hệ đã được đưa lên bề mặt để được 'thanh tẩy' bởi 'năng lượng vũ trụ' hiện tại. Những vấn đề chưa được giải quyết trong quá khứ của bạn có thể bất ngờ nổi lên mạnh mẽ, mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống, thậm chí còn giúp bạn kết nối và nhận ra sức mạnh của chính mình. Hãy nhớ rằng, cuối cùng, bạn có thể nắm lấy sự tự chủ và tạo ra cuộc sống mình mong muốn mà không cần phải từ bỏ các mối quan hệ.

Việc khám phá những điều Song Tử yêu thích và tập trung vào tình bạn có thể là điều tốt nhất cho tâm hồn bạn năm nay. Mặc dù bạn thích một người tâm đầu ý hợp, nhưng đó có thể là điều cần thời gian. Đây có thể là điểm gặp gỡ của nhiều người và là lời cảnh tỉnh mà trái tim bạn thực sự cần. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thời gian để tìm ra người mà bạn muốn tiến bước cùng, vì trái tim bạn đang hướng về nhiều người.

Cự Giải rất có trách nhiệm, điều này thường khiến bạn muốn chăm sóc toàn bộ gia đình, hoặc tất cả mọi người trong vòng tròn quen biết của mình cùng một lúc. Bạn có thể chịu trách nhiệm về tài chính của bản thân và sự ổn định tài chính của mọi người xung quanh. Bạn có thể phải thể hiện sự nghiêm khắc trong năm nay nếu bạn đã hỗ trợ ai đó, bằng cách giúp đỡ chi phí sinh hoạt hoặc gửi thêm tiền tiêu vặt cho họ.

Đối với một số thành viên của cung Sư Tử đang trong mối quan hệ, một mối liên kết lãng mạn lâu dài đang trở nên quan trọng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang cân nhắc việc mở một doanh nghiệp gia đình hoặc kết nối tình yêu và sự thịnh vượng tài chính theo một cách nào đó. Các cặp đôi có thể phải đưa ra một số quyết định khá khác thường, không có ý nghĩa gì đối với người ngoài, ngoại trừ chính họ. Những người độc thân thuộc cung Sư Tử thậm chí có thể cân nhắc việc chuyển đến sống chung với người yêu để tiết kiệm tiền (cũng như vì tình yêu), hoặc cùng nhau chuyển đến một nơi ít tốn kém hơn để cải thiện chất lượng cuộc sống (cùng nhau) trong tương lai.

Xử Nữ đã làm rất tốt cho nhiều người, đã đến lúc nhận lại những điều tốt đẹp. Thật tuyệt khi cảm thấy được mọi người xung quanh trân trọng. Sau tất cả, bạn đã dành nhiều năm làm việc chăm chỉ và cống hiến để đạt được đến điểm này. Bạn đang hướng tới một sự chuyển đổi tâm linh trong sức mạnh cá nhân của mình. Tìm thấy tiếng nói của chính mình và tin tưởng vào trực giác là nơi bạn sẽ tìm thấy những kết quả mạnh mẽ nhất. Đây có thể là một sự thức tỉnh về tâm trí, thể chất và tinh thần, thực sự giúp bạn phát huy tài năng của mình lên một tầm cao mới.

Các mối quan hệ cá nhân hầu như có thể vượt qua mọi thử thách nếu Thiên Bình biết bản thân đã chấp nhận điều gì. Điều này thật tuyệt vời cho những cặp đôi đang tìm cách mở rộng gia đình. Nhìn chung, bạn đang trải qua một quá trình sinh sôi nảy nở sáng tạo.

Bọ Cạp có thể cần phải thực sự tập trung vào thói quen chi tiêu của mình và đảm bảo duy trì một thói quen tiết kiệm ổn định lâu dài. Với nhu cầu mua sắm bốc đồng như hiện nay, điều quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ những ham muốn nhất thời và nhận thức rõ các thói quen cá nhân. Tiền bạc có thể rất dồi dào vào một ngày nhưng sẽ đòi hỏi bạn phải tiết kiệm từng đồng vào ngày hôm sau.

Có một cảm giác ổn định về việc hòa mình vào thiên nhiên và tâm linh, điều này thực sự có thể mang đến cho Nhân Mã một mối quan hệ rất đặc biệt. Bạn có thể cảm thấy bế tắc và cần khám phá thế giới theo một cách hoàn toàn khác, và đó chính là thời điểm người này sẽ đến. Họ đang cảm nhận được điều đó.

Năm tới sẽ là một năm tiến bộ dần dần. Đầu năm, nhiều kế hoạch đã bị cản trở bởi các yếu tố môi trường. Chứng kiến ​​người khác thành công có thể khiến Ma Kết thiếu kiên nhẫn hơn về kết quả, nhưng vội vàng thì dễ hỏng việc. Một cách tiếp cận thực tế sẽ giúp bạn tích lũy thành tựu dần dần, cho phép phát triển ổn định và có khả năng mang lại cho bạn quyền lực và uy tín lớn hơn.

Những sự kiện hoặc những người thật có thể xảy ra, nhưng Bảo Bình vẫn có thể cảm nhận được rằng, một số điều khó chịu đã qua đi, để lại những bài học và kinh nghiệm tích lũy giúp bạn mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ có nhiều không gian hơn trong cuộc sống để đón nhận những điều kiện thuận lợi hơn giữa những thay đổi. Mùa đầu tiên dường như là giai đoạn chữa lành; vào giữa đến cuối tháng Ba, nhiều việc bắt đầu tăng tốc. Sự phân chia năng lượng có thể xảy ra ở nơi làm việc, và bạn có thể cần phải đối mặt với những lựa chọn. Thay vì bám víu vào những thế lực cứng đầu, tốt hơn hết là hãy phá vỡ những quy ước, dũng cảm đối mặt với điều chưa biết, và bạn sẽ vượt qua được, khám phá ra rằng bạn mạnh mẽ hơn mình tưởng.

Năm 2026, Song Ngư có thể gặp phải nhiều thử thách ở các mức độ khác nhau. Hãy yên tâm, sẽ có nhiều người tốt bụng giúp đỡ bạn. Bạn có thể chọn cách nhờ giúp đỡ, nhưng tốt hơn hết là bạn nên đối mặt trực diện với những thử thách này. Trên thực tế, tương lai sẽ là một năm bùng nổ năng lượng trí tuệ, những thử thách thực chất là cơ hội để kích thích tư duy. Bạn có thể sử dụng sự suy ngẫm để chữa lành những vết thương lâu năm hoặc trau dồi thêm kỹ năng từ những thử thách. Trong mọi trường hợp, sự sắp đặt của vũ trụ là để giúp bạn mạnh mẽ và quyền lực hơn. Bạn chỉ cần có niềm tin. Bắt đầu từ mùa Hè, một số cuộc gặp gỡ đặc biệt sẽ cho bạn cơ hội tiến gần hơn đến ước mơ của mình, nếu có thể, hãy chuẩn bị càng sớm càng tốt.

