Bốn con giáp cực may mắn trong năm Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán luôn mang đến niềm vui nhưng năm nay lại còn mang một ý nghĩa vũ trụ đặc biệt. Ngựa xuất hiện 12 năm một lần, nhưng 'Ngựa Lửa' chỉ xuất hiện 60 năm một lần (lần cuối cùng là năm 1966) khiến năm 2026 trở thành một bước ngoặt hiếm hoi, đầy năng lượng theo lịch Âm. Không giống như năm 2025 (năm 'Rắn Gỗ'), một năm tập trung vào sự phát triển nội tâm và chuyển hóa tinh tế, năm 2026 đến với tư cách là một năm Hỏa Dương hoàn toàn. Hỏa là yếu tố Dương nhất trong ngũ hành, vì vậy có thể nói rằng năm 2026 sẽ không phải là một năm yên tĩnh. Ngược lại, 'Ngựa Lửa' mang đến sự táo bạo, tốc độ, đam mê và động lực.

May mắn ở đây có thể là sự hỗ trợ, bảo vệ, những bước đột phá, sự rõ ràng, hoặc được thúc đẩy đúng hướng bạn cần.

Tuổi Tuất: Đã đến lúc kết nối và khám phá

Năm 'Ngựa Lửa' sẽ kích thích nhu cầu giao lưu và hợp tác của mọi người, biến năm nay thành một năm rất năng động về mặt xã hội. Năm Ngựa mang đến nhiều lời mời giao lưu, những người mới để gặp gỡ và cơ hội để củng cố các mối quan hệ hiện có. Vì lý do đó, những người sinh năm Tuất (các năm sinh gần đây bao gồm 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) sẽ được hưởng lợi, bởi vì họ rất hòa đồng và thích "giao lưu" với bạn bè và người thân.

Tuổi Tuất có thể tận dụng lợi thế của năm 'Ngựa Lửa' bằng cách nắm bắt nhiều cơ hội học tập hơn, có thể được nhận vào trường mơ ước hoặc tiếp cận các nguồn tài trợ trước đây nằm ngoài tầm với. Và cũng theo chủ đề mở rộng tầm nhìn, người tuổi Tuất cũng có thể đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026.

Họ cũng sẽ được hưởng lợi từ sự bảo vệ, sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ người khác, sự nổi bật và công nhận hơn hoặc thăng tiến xứng đáng sau những giai đoạn gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Tuổi Mùi: Khả năng sáng tạo bẩm sinh giúp bạn tỏa sáng

Những người sinh năm Dê (các năm sinh gần đây bao gồm 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) được biết đến là người có tâm hồn nghệ thuật, giàu lòng trắc ẩn và thông minh về mặt cảm xúc. Mặc dù năm 'Ngựa Lửa' sắp tới có thể diễn ra nhanh hơn một chút so với mong muốn của tuổi Mùi, nhưng tính chất xã hội của thời điểm này sẽ là một lợi thế cho vận may của họ, đặc biệt là trong con đường sự nghiệp và các cơ hội kết nối, hợp tác với người khác trong các dự án sáng tạo. Kỹ năng giao tiếp và tự thể hiện sẽ giúp họ trở thành 'ngôi sao' trong môi trường sôi động này, và họ có thể nhận được nhiều lời khen ngợi đặc biệt là khi hợp tác với các đồng nghiệp hoặc bạn bè cùng chí hướng. Tuổi Mùi sẽ nhận được sự hỗ trợ ổn định và những lợi ích nhẹ nhàng, nuôi dưỡng hơn. Sự tiến bộ có thể diễn ra đều đặn, giúp họ xây dựng lại sự tự tin và ổn định.

Tuổi Dần: Sự tự tin và tình yêu trong tầm tay

Những người sinh năm Hổ (các năm sinh gần đây bao gồm 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) vốn dĩ là những nhà lãnh đạo và người khởi xướng dũng cảm, lôi cuốn, vì vậy năng lượng của họ sẽ thu hút rất nhiều điều kỳ diệu trong năm Ngựa, đặc biệt là 'Ngựa Lửa'. Cụ thể, họ sẽ được hưởng lợi từ nhiều cơ hội hơn nữa trong tình yêu và sự lãng mạn. Đó là bởi vì năng lượng đam mê, quyết đoán và hướng đến hành động của năm 'Ngựa Lửa' sẽ kích hoạt sức hút và bản chất phiêu lưu của Hổ.

Đồng thời, năm 'Ngựa Lửa' có thể mang đến những con đường mới thú vị, mặc dù mang tính suy đoán, liên quan đến việc kiếm tiền, lãnh đạo và thể hiện bản thân về mặt nghệ thuật cho những người sinh năm Hổ: “Những cơ hội này có thể bao gồm các dự án sáng tạo và lựa chọn đầu tư, cũng như cơ hội được tỏa sáng".

Nhìn chung, những người tuổi Dần sẽ cảm thấy rằng, sau năm Rắn, động lực quay trở lại, cơ hội mở rộng và những lĩnh vực từng trì trệ bắt đầu chuyển động trở lại: “Họ sẽ trải nghiệm một cảm giác tự tin mới mẻ, cánh cửa mở ra dễ dàng hơn và một nguồn năng lượng tích cực, lạc quan dẫn dắt các quyết định và hướng đi của họ".

Tuổi Ngọ: Khai thác tiềm năng bản thân để thành công

Vì đây là năm Bính Ngọ, những người sinh vào các năm Ngựa khác (các năm sinh gần đây bao gồm 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) sẽ thấy rằng năng lượng mạnh mẽ, phóng khoáng và nhanh nhẹn của họ được khuếch đại và phản chiếu lại. Nhờ việc tạo tiền đề cho tất cả các cung Hoàng đạo khác trong năm nay, họ sẽ tỏa sáng và có khả năng tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn.

Những người tuổi Ngọ sẽ được hưởng lợi đáng kể vì năng lượng hòa hợp tự nhiên với bản chất của họ. Họ di chuyển hoàn toàn hài hòa với nhịp điệu của năm, trải nghiệm sự tự do, chuyển động, cơ hội, sự phát triển, tiềm năng du lịch và niềm đam mê được đổi mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là những người sinh năm Ngựa cần hướng đến sự cân bằng và ổn định để đảm bảo sự phấn khích chuyển hóa thành tiến bộ đều đặn và có ý nghĩa.

Cách tối đa hóa vận may trong năm Bính Ngọ ('Ngựa Lửa')

Năm Ngựa, đặc biệt là 'Ngựa Lửa' đòi hỏi sự quyết tâm hơn là do dự, bản năng hơn là suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta được yêu cầu phải có can đảm để tiến thẳng về phía những mong muốn sâu thẳm nhất của mình. Sự nổi bật, chuyển động và tinh thần tiên phong sẽ được tưởng thưởng.

Hãy lắng nghe trực giác của bạn ngay lập tức. Năm nay yêu cầu bạn thể hiện sự chuyển động nhanh chóng, tự do. Việc lên kế hoạch quá chi tiết cho các bước tiếp theo sẽ làm mất đi sự kỳ diệu của nó. Ngựa phát triển mạnh mẽ nhờ tốc độ, hoạt động tràn đầy năng lượng và những bước đi táo bạo. Hãy nói có, hãy là người đầu tiên, phản hồi nhanh chóng và đừng chờ đợi để chủ động.

Hãy chiếm lấy không gian. Sự hiện diện rất quan trọng trong năm tới. Đừng thu mình lại. Hãy dám để lộ bản thân với tất cả vinh quang, cả những khuyết điểm. Những người dám tỏa sáng, chia sẻ kỹ năng và tin tưởng vào khả năng của mình sẽ thành công. Bạn càng cởi mở, càng nhiều cánh cửa mở ra.

Hãy lắng nghe tiếng nói “có” từ tận đáy lòng. Nếu bạn cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, phấn khích và đam mê về điều gì đó, bản năng của bạn đang được kích hoạt. Hãy chú ý kỹ! Năm Ngựa yêu cầu bạn hành động với năng lượng có mục đích. Hãy xem đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi đúng hướng và nên hành động.