MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Từ công việc bán thời gian tại một sân trượt băng cho đến chiếc Huy chương Vàng Thế vận hội Milan-Cortina

Cặp đôi trượt băng nghệ thuật "Rikuryu", Miura Riku (24 tuổi) và Kihara Ryuichi (33 tuổi) đã làm nên lịch sử khi trở thành cặp đôi trượt băng nghệ thuật Nhật Bản đầu tiên giành được Huy chương Vàng tại Thế vận hội mùa Đông. Họ đã lập kỷ lục thế giới với số điểm cao nhất trong phần thi trượt băng tự do là 158,13 điểm, tổng cộng 231,24 điểm. Họ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục sau khi một lỗi nâng người khiến họ xếp thứ 5 trong phần thi ngắn (SP), nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng.

Cặp đôi này, được truyền thông Nhật Bản đặt biệt danh là "Bộ đôi Rika-Ryu", đã thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trong bài thi dài, phá kỷ lục thế giới và giành Huy chương Vàng. Tuy nhiên, trong bài thi ngắn ngày hôm trước, họ đã mắc lỗi và lo lắng về việc bỏ lỡ Huy chương Vàng. Kihara cho biết sau bài thi ngắn, tâm trạng anh sa sút nghiêm trọng, khiến anh cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng và gần như suy sụp. Tuy nhiên, Miura tin rằng cho dù bất kể điều gì xảy ra, thì sự quyết tâm là vô cùng quan trọng. Sự động viên của Miura đã giúp người bạn đồng hành Kihara vượt qua được rào cản tâm lý. Chìa khóa cho chiến thắng lội ngược dòng của họ, ngoài tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, nằm ở sự thấu hiểu và tin tưởng sâu sắc giữa hai người trong suốt hành trình 7 năm. Người bạn diễn cũ của Kihara, Shigemi Takahashi, nói rằng Miura đã bay cao đến mức người ta không khỏi tự hỏi liệu một người có thực sự có thể bay cao đến thế hay không, và xoay tròn rất nhanh trên không trung, tạo ra tiếng vù vù khi quay ở tốc độ cao, trước khi được người bạn diễn nhẹ nhàng bắt lấy. Đây không chỉ là kỹ thuật, mà là nghệ thuật.

Vốn là một vận động viên trượt băng đơn, Kihara đã chuyển sang thi đấu đôi vào năm 2013. Anh đã thi đấu cùng Miura và một vận động viên khác tại Thế vận hội Sochi 2014 và Thế vận hội Pyeongchang 2018, nhưng cả hai lần họ đều bị loại ở phần thi ngắn và không tiến vào phần thi tự do. Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022, nơi anh thi đấu cùng Miura, họ đã đạt được vị trí thứ bảy đầu tiên, và lần này, họ đã đạt được ước mơ ấp ủ bấy lâu nay sau bốn kỳ Thế vận hội.

Ryuichi Kihara (33 tuổi) và Rika Miura (24 tuổi), cách nhau chín tuổi, đã làm việc cùng nhau từ năm 2019. Chỉ trong bảy năm, họ đã giành chiến thắng tuyệt đối tại Giải vô địch thế giới, Giải vô địch bốn châu lục và Grand Prix, và giờ đây họ cuối cùng đã hoàn thành bộ sưu tập Huy chương Vàng Olympic mùa Đông cuối cùng của mình.

Để đi đến thành công ngày hôm nay ít ai biết rằng Kihara từng rơi vào tình trạng khó khăn và sa sút đến tận cùng. Trong giai đoạn khó khăn, bao gồm việc tan rã nhóm cũ và quá trình hồi phục sau chấn thương vai phải và chấn động não, Kihara thậm chí còn cân nhắc việc giải nghệ và nhận công việc cho thuê giày trượt tại một sân trượt băng ở quê nhà, tỉnh Aichi: "Công việc của tôi bao gồm dịch vụ khách hàng cơ bản, chẳng hạn như bán vé vào sân và cho thuê giày trượt. Tôi cũng làm việc tại trung tâm huấn luyện và lưu trú liền kề vào ban đêm, làm việc ở quầy lễ tân và tiếp đón khách. Tôi nghĩ, tôi làm việc khoảng ba ngày một tuần. Tôi là một người rất tận tâm, và sau này trở thành quản lý bán thời gian". Sân trượt băng cũng có một câu lạc bộ trượt băng, vì vậy trẻ em ở độ tuổi tiểu học và trung học cơ sở thường luyện tập ở đó. Sau giờ làm việc, Kihara sẽ tranh thủ thời gian giữa các buổi tập của mình để bế các em nhỏ lên.

Vào thời điểm đó, trượt băng nghệ thuật đôi chưa được biết đến rộng rãi như bây giờ. Nhưng dù vậy, một số người hâm mộ cốt lõi đã chú ý đến Kihara: "Anh ấy là một vận động viên Olympic, vì vậy anh ấy là một người phi thường. Nhưng anh ấy không bao giờ để điều đó ảnh hưởng đến mình, và anh ấy luôn nói chuyện một cách tôn trọng với mọi người. Có những đứa trẻ nhỏ trong khán giả, và anh ấy luôn cúi xuống và trò chuyện với chúng. Tôi vẫn nhớ mình đã rất ấn tượng về việc không phải ai cũng có thể làm được điều đó".

Vào cuối tháng 7/2019, Kihara gặp Rika Miura trong một "buổi kiểm tra độ tương thích đối tác". Kihara nhớ lại rằng lần đầu tiên anh tung Miura lên không trung, sự ăn ý tuyệt vời giữa hai người khiến anh cảm thấy như "linh hồn mình bị sét đánh", khơi dậy lại niềm đam mê trượt băng của anh. Miura cũng cười và nói rằng đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể bay trên không trung lâu đến vậy.