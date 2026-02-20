Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Giới chuyên gia trẻ ở Hàn Quốc đứng trước nguy cơ thất nghiệp cao bởi sự lớn mạnh của AI

Tuệ Nghi

SVO - Giới chuyên gia trẻ gặp khó khăn khi trí tuệ nhân tạo (AI) định hình lại thị trường việc làm văn phòng.

Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ việc làm trong giới chuyên gia trẻ ở Hàn Quốc đang giảm mạnh, khi trí tuệ nhân tạo (AI) lan rộng vào các lĩnh vực chuyên môn. Sự sụt giảm này, đặc biệt rõ rệt ở những người tốt nghiệp ngành Khoa học Nhân văn và Khoa học Xã hội, cho thấy các vị trí cấp thấp có thể đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ​​sự thay đổi công nghệ.

Theo phân tích dữ liệu vi mô từ Khảo sát Dân số Hoạt động Kinh tế của Bộ Lao động và Việc làm, số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật đạt 1,389 triệu người vào tháng trước, giảm 98.000 người so với cùng kỳ năm ngoái - mức giảm lớn nhất trong tháng Giêng, kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2013. Lĩnh vực này bao gồm nghiên cứu và phát triển, cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp như luật và kế toán.

20260211172417729323.jpg

Sự sụt giảm việc làm tập trung chủ yếu ở nhóm lao động trong độ tuổi 20 và đầu 30. Số lượng việc làm trong nhóm từ 25 đến 29 tuổi giảm 38.000 so với năm trước, trong khi số lượng lao động từ 30 đến 34 tuổi giảm 41.000. Lao động từ 20 đến 24 tuổi chứng kiến ​​số lượng việc làm giảm 10.000, có nghĩa là các nhóm tuổi trẻ hơn chiếm gần 90% tổng số lượng việc làm bị mất trong các lĩnh vực chuyên môn.

Sự suy giảm này càng làm trầm trọng thêm xu hướng giảm gần đây. Trong tháng Mười Hai, số lượng việc làm trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật đã giảm 56.000 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,421 triệu, mức giảm lớn nhất trong tháng Mười Hai kể từ khi bắt đầu thống kê. Sự sụt giảm tiếp tục tập trung ở nhóm lao động trẻ, với số lượng việc làm trong độ tuổi từ 25 đến 29 và từ 30 đến 34 đều giảm khoảng 30.000.

Các phân tích cho thấy tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) tập trung vào các thế hệ trẻ. Theo một báo cáo gần đây của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, 98,6% trong số 211.000 việc làm bị mất ở nhóm người từ 15 đến 29 tuổi trong ba năm qua là ở các lĩnh vực có mức độ tiếp xúc cao với AI.

Việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp như luật, kế toán và quản lý đã giảm 8,8% trong cùng kỳ, với đánh giá cho rằng, các vị trí cấp thấp thường liên quan đến các nhiệm vụ thường nhật dễ bị thay thế bởi AI.

Ngoài ra, theo Viện Kế toán viên công chứng Hàn Quốc, trong số 1.200 người vượt qua kỳ thi CPA năm ngoái, chỉ có 338 người tìm được việc làm, tính đến tháng Mười. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự thiếu hụt này một phần là do các công ty kế toán nhanh chóng áp dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia cũng cho biết, sự sụt giảm 18.000 việc làm so với năm trước trong số sinh viên tốt nghiệp ngành nhân văn và khoa học xã hội làm việc trong các dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật phản ánh xu hướng tương tự.

Tuy nhiên, một quan chức Bộ Dữ liệu và Thống kê cho biết, cần thận trọng khi diễn giải các số liệu này. Ông nói thêm, mặc dù sự chậm lại trong tuyển dụng ở một số lĩnh vực có thể phản ánh sự thay đổi công nghệ, nhưng cần thêm thời gian để đánh giá chính xác tác động của AI.

Tuệ Nghi
Korea Times
#Tác động của AI đến thị trường việc làm #Thay đổi nghề nghiệp trẻ tại Hàn Quốc #Suy giảm việc làm trong lĩnh vực chuyên môn #Ảnh hưởng của AI đến nhóm lao động trẻ #Xu hướng thất nghiệp do công nghệ mới #Sự thích nghi của ngành dịch vụ chuyên nghiệp #Tác động của AI trong ngành kế toán và luật #Chênh lệch việc làm giữa các ngành nghề #Dự báo thị trường lao động trong kỷ nguyên số #Thách thức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nhân văn

Xem thêm

Cùng chuyên mục