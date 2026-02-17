'Làn sóng Việt Nam' chắc chắn sẽ làm say đắm khán giả quốc tế

Thưa ông Choi Seung Jin, ông đánh giá thế nào về hợp tác văn hoá Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2025?

Ông Choi Seung Jin: Năm 2025, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia không ngừng được vun đắp. Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi văn hóa, nghệ thuật là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế, Hàn Quốc luôn sẵn sàng sẻ chia và đồng hành để quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giữa hai quốc gia ngày càng sâu và chất hơn nữa.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình giao lưu văn hóa thường niên như tổ chức các lễ hội, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trong năm 2025 các chương trình tọa đàm, hội nghị, hội thảo và giao lưu nhân sự chuyên môn giữa hai bên cũng diễn ra rất sôi động như là Liên hoan Phim châu Á tại Đà Nẵng (6/2025), Tọa đàm Việt Nam – Hàn Quốc về hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước phối hợp tổ chức nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Hàn Quốc (8/2025)....

Có thể nói quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang ở giai đoạn gắn bó, là thời điểm thuận lợi để nâng tầm hợp tác văn hóa lên một bước phát triển mới.

Sự kiện văn hoá nào của Việt Nam trong năm 2025 được ông quan tâm nhất?

Ông Choi Seung Jin: Năm 2025, Việt Nam đã tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa đa dạng, trong số đó tôi ấn tượng nhất với Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Đây là một triển lãm có quy mô và tầm cỡ lớn nhất Việt Nam với hơn 230 gian hàng, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân với tổng cộng 180 ngành nghề, nêu bật những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thời kỳ đổi mới, hội nhập của Việt Nam. Không chỉ vậy, khoảng 10 triệu người ghé thăm triển lãm thực sự là một con số đáng mơ ước của nhiều triển lãm trên thế giới.

Ông đánh giá thế nào về sự quan tâm của các bạn trẻ Việt Nam, đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam với văn hoá Hàn Quốc trong năm 2025?

Ông Choi Seung Jin: Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về văn hóa và lịch sử. Văn hóa Hàn Quốc ngày nay được giới trẻ Việt Nam tiếp cận theo nhiều cách thức khác nhau. Năm 2025, văn hóa Hàn Quốc không chỉ dừng ở K-pop, K-drama mà các nội dung văn hóa khác như K-content, K-game, K-cartoon… cũng được quảng bá rộng rãi tại Việt Nam. Tôi nhận thấy rằng giới trẻ Việt Nam rất năng động, cởi mở và tích cực khám phá các nội dung văn hóa đa dạng của Hàn Quốc. Các bạn phần nào có thể cảm nhận rõ sự đón chào của giới trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đối với văn hóa Hàn Quốc tại các chương trình như K-pop concert của G-dragon hay Tuần lễ game Hàn Quốc….

Ông nhận xét thế nào về những concert có quy mô hàng vạn người lần đầu tiên được tổ chức tại các sân khấu lớn ở Việt Nam trong năm 2025 và được khán giả nhiệt tình hưởng ứng? Ở Hàn Quốc có nhiều những concert quy mô lớn như thế này không, thưa ông?

Ông Choi Seung Jin: Có thể nói, năm 2025 là một năm sôi động của thị trường âm nhạc Việt Nam khi hàng loạt các concert có quy mô lớn được tổ chức không chỉ bởi các cơ quan nhà nước mà còn bởi các công ty tư nhân có uy tín. Những concert này đều được đầu tư rất kỹ trong mọi khâu chuẩn bị như địa điểm, âm thanh, ánh sáng, nghệ sĩ, an ninh, an toàn…. Tất cả cho thấy Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến lý tưởng cho các concert quy mô quốc tế và là một thị trường tiềm năng trong lĩnh vực này.

Tại Hàn Quốc, khi ngành công nghiệp văn hóa giữ một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, những concert có quy mô lớn như các show diễn của các K-pop idol (BTS, Blackpink…), các lễ hội âm nhạc như Dream Concert, Waterbomb Festival, MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2025 luôn trở thành một điểm đến tuyệt vời không thể bỏ qua đối với giới trẻ trong nước và rất đông khách quốc tế.

Theo ông, sự bùng nổ những concert quy mô lớn hàng vạn người liệu có phải là dấu hiệu để ngành công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam bắt đầu có những bứt phá mạnh mẽ?

Ông Choi Seung Jin: Như tôi đã nói ở trên, những concert quy mô lớn hàng vạn người tại Việt Nam trong năm qua như Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ, V Fest - Vietnam Today, Concert – Tổ quốc trong tim, My Tam Live Concert See The Light…hay cả G-Dragon World Tour được tổ chức rất thành công với những đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt. Đây là một tín hiệu mừng cho thấy ngành công nghiệp biểu diễn đang dần phát triển cùng với nhu cầu thưởng thức của khán giả Việt Nam không ngừng tăng. Đây là một cơ hội rất tốt để ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai.

Để phát triển công nghiệp biểu diễn, theo ông Việt Nam cần tập trung vào những điểm gì?

Ông Choi Seung Jin: Nghệ thuật biểu diễn là nội dung văn hóa mũi nhọn đưa ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển đột phá. Tuy nhiên, đây cũng là một nội dung chứa nhiều thử thách đối với không chỉ cấp quản lý nhà nước mà còn cả với những cá nhân, tập thể đang hoạt động trong lĩnh vực này. Thứ nhất, từ góc độ quản lý nhà nước, việc cần có một chính sách, cơ chế quản lý, hỗ trợ phù hợp đối với các nhà sản xuất và các nghệ sĩ, là bệ đỡ cho ngành công nghiệp biểu diễn phát triển là điều tiên quyết. Thứ hai, việc nghiên cứu, phân tích thị hiếu của khán giả, từ đó phân loại đối tượng và nội dung phù hợp, góp phần sản xuất sản phẩm (concert) phù hợp với nhu cầu người hưởng thụ là việc nên làm liên tục. Thứ ba, để những concert được diễn ra an toàn, thành công và tạo ra lợi nhuận, việc đào tạo, nuôi dưỡng nguồn nhân lực gồm nghệ sĩ và nhà sản xuất trong ngành này giữ vai trò cốt lõi.

Năm 2025 cũng là năm thành công của nhiều ca sĩ Việt Nam tại các gameshow ca nhạc cấp độ châu lục (Phương Mỹ Chi), các cuộc thi ca nhạc quốc tế (Đức Phúc)… Theo ông, đây có thể coi là “những viên gạch đầu tiên” để sắp tới sẽ có một “làn sóng Việt Nam” giống như “làn sóng Hàn Quốc” tại các nước trong khu vực và trên thế giới?

Ông Choi Seung Jin: Việt Nam là quốc gia giàu văn hóa và lịch sử. Nghệ sĩ Việt Nam nói chung và nghệ sỹ trẻ Việt Nam nói riêng rất tài năng. Việc ca sĩ Việt Nam như ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca sĩ Đức Phúc góp mặt và giành chiến thắng tại các cuộc thi và gameshow quốc tế là một minh chứng rõ nét. Với một nền tảng và nguồn lực tốt như vậy, văn hóa Việt Nam hoàn toàn có đủ cơ sở để vươn xa hơn nữa trong tương lai và “làn sóng Việt Nam” chắc chắn sẽ làm say đắm khán giả quốc tế.

Trước thềm năm mới 2026, ông có điều gì muốn chia sẻ với bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong?

Ông Choi Seung Jin: Nhân dịp năm mới 2026, tôi xin được gửi lời chào và những lời chúc ấm áp nhất tới toàn thể các bạn học sinh, sinh viên là độc giả của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong. Tôi cho rằng thanh niên và học sinh, sinh viên luôn hiện diện giữa trung tâm của sự biến đổi xã hội và là chủ thể quan trọng nhất trong quá trình kiến tạo tương lai.

Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ với nhau nhiều điểm tương đồng trong văn hóa và đời sống tình cảm. Tôi hy vọng thông qua văn hóa Hàn Quốc, thế hệ trẻ Việt Nam có thể tìm ra những nguồn cảm hứng mới và phát hiện những khả năng mới, đồng thời có những chiêm nghiệm ngày càng sâu sắc hơn về văn hóa và tính bản thể cá nhân, qua đó bồi đắp sự tự tin và lòng kiêu hãnh. Bởi giao lưu văn hóa không chỉ đơn thuần là tiêu dùng mà còn là quá trình thấu hiểu lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành hơn.

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ tích cực tổ chức các chương trình đa dạng và mở ra nhiều hơn nữa những kênh giao lưu mới để các bạn học sinh, sinh viên có cơ hội trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn thông qua văn hóa, nghệ thuật, qua đó nuôi dưỡng ước mơ mà các bạn đang ấp ủ. Tôi mong rằng 2026 sẽ là một năm mà mỗi bạn học sinh, sinh viên đều có thể thử thách bản thân và tỏa sáng rực rỡ trên con đường trưởng thành của mình.

Chúc tất cả các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng cảm ơn ông!

Nội dung: Trần Anh – Tú Chân |Hình ảnh: TTVH Hàn Quốc tại Việt Nam| Thiết kế: Thu Trang