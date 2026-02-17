Đón xuân Bính Ngọ nơi tuyến trực: Niềm tự hào của những người lính trẻ

Trong khi khắp nơi rộn ràng tiếng cười sum họp mừng năm mới, những người lính trẻ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ nơi tuyến trực. Có người lần đầu đón Tết xa nhà, có người đã quen với nhịp sống quân ngũ, nhưng dù ở đất liền hay biển đảo, tất cả đều chung một niềm tự hào khi được góp phần giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, biến nỗi nhớ nhà thành động lực để mùa xuân nơi tuyến trực trở thành mùa xuân của sự trưởng thành và khát vọng cống hiến.

Mùa trực Tết đầu tiên của chàng học viên Trường Sĩ quan Chính trị

Nguyễn Thế Anh (sinh năm 2003) là học viên Trường Sĩ quan Chính trị.

Đây là năm đầu tiên Thế Anh thực hiện nhiệm vụ trực Tết, cũng là lần đầu tiên đón năm mới xa gia đình. Dù trong lòng vẫn có những phút giây bồi hồi nhớ nhà, nhưng nỗi nhớ ấy giờ đây đã được san sẻ và sưởi ấm bởi tình đồng chí, đồng đội - những người anh em chung lý tưởng, cùng nhau đón một cái Tết đầm ấm ở đơn vị.

Thế Anh cho biết, Tết ở đơn vị diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ công tác sẵn sàng chiến đấu đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong đó, trang trí đón xuân để lại cho chàng học viên trẻ nhiều ấn tượng nhất, bởi đó không chỉ là làm đẹp cảnh quan mà còn góp phần giáo dục truyền thống, gắn kết tập thể và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm trong mỗi quân nhân. Với Thế Anh, những trải nghiệm ấy chính là hành trang quý báu cho quá trình công tác sau này trên cương vị một người chính trị viên.

Chàng trai bận rộn trang trí đón Tết ở đơn vị.

Được giao nhiệm vụ trực Tết trong thời khắc chuyển giao năm mới, Thế Anh cảm thấy tự hào khi sự hiện diện và tinh thần sẵn sàng của mình cùng đồng đội có thể góp phần nhỏ bé vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, để nhân dân cả nước được vui xuân, đón Tết trong bình yên và hạnh phúc.

Thế Anh bày tỏ: “Đó là trách nhiệm, là vinh dự, và cũng là động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành hơn. Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, bản lĩnh vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúc một năm 2026 tràn đầy niềm tin, khí thế mới, thắng lợi mới!”

Xuân Bính Ngọ của chàng sĩ quan trẻ trên đảo Cồn Cỏ

Trần Đình Tư (sinh năm 2001) hiện công tác tại Tiểu đoàn Hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Vĩnh Linh, đơn vị đóng quân tại đảo Cồn Cỏ.

Ngay từ khi lựa chọn con đường quân ngũ, Đình Tư đã xác định mình phải thường xuyên xa nhà, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, kể cả dịp lễ, Tết. Dù đôi lúc nhớ gia đình, nhưng với chàng trai, nhiệm vụ luôn là trên hết.

Không chỉ năm nay, Đình Tư đã từng trực Tết khi còn là học viên và cả vào năm ngoái tại đơn vị. Với chàng sĩ quan trẻ, mỗi lần trực Tết đều để lại những kỉ niệm khó quên khi được quây quần bên đồng đội, cùng nhau đón giao thừa. Đặc biệt, khoảnh khắc nghe thư chúc Tết của cấp trên và gọi điện về chúc Tết gia đình luôn là những giây phút đáng mong chờ nhất.

Bên cạnh đó, khi trực Tết, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Đình Tư cho biết, so với ngày thường, yêu cầu về trực ban, trực chỉ huy, trực chiến được tăng cường hơn; quân số, vũ khí trang bị, phương tiện luôn trong trạng thái sẵn sàng cao, bảo đảm xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Với Đình Tư, trực Tết không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là vinh dự được góp phần giữ vững đơn vị an toàn trong những ngày cao điểm.

Đình Tư tham gia tổ chức các chương trình, hoạt động mừng năm mới của đơn vị.

Là một người cán bộ chính trị, Đình Tư không khỏi tự hào khi các chương trình, hoạt động mừng xuân như hội thi, văn nghệ hay các khu vực trang trí Tết do mình tham gia tổ chức được các cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tích cực. Những sản phẩm tinh thần được tập thể đón nhận chính là niềm vui, động lực để Đình Tư tiếp tục cố gắng trong công việc.

Bước sang năm mới, Đình Tư nhắn gửi: “Chúc các bạn trẻ luôn mạnh khỏe, bản lĩnh và không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác. Hãy yên tâm đón Tết bên gia đình thật trọn vẹn, bởi ở nơi tuyến trực, chúng tôi luôn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng bảo vệ sự bình yên để mọi người có một mùa xuân an toàn, vui tươi.”

Trưởng thành từ những mùa Tết nơi đơn vị

Lê Viết Long (sinh năm 2000) hiện công tác tại Sư đoàn 31, Quân đoàn 34.

Đây không phải lần đầu tiên Viết Long trực Tết tại đơn vị, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Chàng trai chia sẻ: “Nếu như những năm trước, tôi đón Tết với tâm thế của một học viên - vẫn còn hồn nhiên, được các anh chỉ huy lớp dìu dắt - thì năm nay, tôi trực Tết trên cương vị mới là một người sĩ quan. Khoảnh khắc đứng ở vị trí người chỉ huy, nhìn những ánh mắt non trẻ của các chiến sĩ mới lần đầu xa nhà, tôi thấy hình bóng mình của vài năm trước. Đó không chỉ là trực chiến, mà là sự chuyển giao trách nhiệm.”

Không khí Tết ở Sư đoàn 31 nơi Viết Long công tác.

Được biết, Tết ở Sư đoàn 31 rất ấm cúng với hoạt động gói bánh chưng, trang trí bàn thờ Bác Hồ, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ. Nhưng nhiệm vụ trực Tết lại đòi hỏi sự sẵn sàng chiến đấu cao hơn ngày thường. Với một sĩ quan trẻ, Viết Long phải quán xuyến toàn diện hơn: từ tư tưởng của bộ đội, chế độ ăn uống tiêu chuẩn Tết, đến việc duy trì nghiêm các vọng gác, đảm bảo không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Nói không nhớ nhà thì không đúng, nhưng ở cương vị mới, cảm xúc của Viết Long thiên về sự vững chãi và tự hào nhiều hơn. Long hiểu rằng mình trực cho nhân dân ngủ ngon, mình gác cho gia đình và hàng triệu gia đình khác đón Tết bình yên. Nỗi nhớ nhà giờ đây là động lực để Viết Long hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“Điều tôi tự hào nhất chính là sự trưởng thành. Tự hào vì mình đã đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm mà Đảng và quân đội giao phó. Khi khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan giữa không khí thiêng liêng của mùa xuân, tôi cảm nhận rõ rệt giá trị của sự cống hiến. Nhìn thấy đơn vị ổn định, anh em chiến sĩ phấn khởi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của người cán bộ trong quân đội.” - Viết Long bày tỏ.

Đầu xuân Bính Ngọ, Viết Long nhắn gửi rằng tuổi trẻ không chỉ là thời gian để tận hưởng, mà còn là để dấn thân. Các bạn trẻ đừng ngại khó, đừng ngại khổ và cũng đừng ngại những chuyến đi xa. Bởi khi bạn biết hy sinh những niềm vui riêng vì mục đích chung, bạn sẽ thấy thanh xuân của mình trở nên rực rỡ và đầy ý nghĩa.

