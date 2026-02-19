Bản giao hưởng sắc vàng giữa lòng xuân

SVO - Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, Thúy Ang đã mang đến một hơi thở mới qua bộ ảnh 'Cúc Hoa Bình'. Không chỉ là sự kết hợp tinh tế giữa tà áo dài cách tân và sắc vàng rực rỡ của đóa cúc xuân, bộ ảnh còn là lời tự sự về hành trình nghệ thuật bền bỉ, nơi những giá trị truyền thống hòa quyện nhịp nhàng cùng tinh thần thời đại. Cùng lắng nghe những chia sẻ của cô gái trẻ về sự kiên định và khát khao khẳng định bản sắc cá nhân trong mùa xuân mới.

Thúy Ang tên thật là Thúy An (sinh năm 2002) hiện là diễn viên tự do.

Bộ ảnh mang tên "Cúc Hòa Bình" không chỉ là món quà đầu xuân của Thúy Ang, mà còn là lời tự sự về hành trình nghệ thuật, sự trân trọng giá trị truyền thống và khát vọng vươn lên của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết.

Gây ấn tượng bởi sắc vàng chủ đạo, trải dài từ trang phục áo dài cách tân, bình hoa cúc rực rỡ, đến những mảng mây cách điệu. Thúy Ang chia sẻ về ý nghĩa của sắc vàng trong bộ ảnh: "Đây không chỉ đơn thuần là màu của Tết, mà còn có bình hoa cúc, lớp áo dài xuyên nhẹ, đến những mảng mây cách điệu phía sau. Nó tạo cảm giác như mình đang đứng giữa giao thoa của quá khứ và hiện tại, một sắc vàng có chiều sâu, vừa truyền thống, vừa mang tinh thần thời trang hiện đại".

Qua bộ ảnh này, Thúy Ang muốn gửi gắm thông điệp về sự kiên định và bền bỉ trên con đường nghệ thuật của bản thân. Cô tâm sự: "Dù là một cô gái trẻ đang theo đuổi nghệ thuật, mình vẫn chọn giữ sự điềm tĩnh và kiên định. Thành công không đến trong một sớm một chiều, nhưng nếu đủ bền bỉ như những đóa cúc ngày xuân, sớm muộn cũng sẽ nở rực rỡ. Và mình thấy mình trong đó. Làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng rực rỡ ngay từ đầu, mà là hành trình tích lũy từng lớp như những cánh hoa xếp chồng lên nhau".

Đây không chỉ là một dự án nghệ thuật mà còn là lời khẳng định về bản sắc cá nhân của Thúy Ang. Cô không chạy theo những xu hướng nhất thời mà luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại. "Với mình, thời trang phải đúng ngữ cảnh. Tết là dịp để mình tôn trọng giá trị gốc rễ, nhưng vẫn thể hiện được cá tính của một người trẻ. Trong định hướng hình ảnh, mình muốn xây dựng một hình ảnh vừa trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng".

Giống như bao người con xa quê khác, Tết đến là dịp Thúy Ang gác lại công việc để trở về sum vầy bên gia đình. Cô chia sẻ về những hoạt động trong ngày Tết cổ truyền như: đi thăm ông bà, lễ chùa đầu năm, dự vài đám cưới họ hàng xa hay gặp lại bạn bè cũ. Với Thúy Ang, Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi, vui chơi mà còn là cơ hội để gắn kết tình cảm gia đình, trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Năm vừa qua đánh dấu những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất của Thúy Ang. Cô may mắn được tham gia một số vai diễn mới, nhận được sự chú ý của các đạo diễn, nhà sản xuất và có cơ hội xuất hiện tại nhiều sự kiện. Tuy nhiên, Thúy Ang không ngủ quên trên chiến thắng mà luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng.

Trong năm Bính Ngọ, Thúy Ang đặt ra những mục tiêu rõ ràng hơn cho sự nghiệp diễn xuất. Cô mong muốn được thử sức với những vai diễn có chiều sâu tâm lý, thoát khỏi hình ảnh dịu dàng quen thuộc.

Nhân dịp đầu năm mới, Thúy Ang cũng muốn gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến tất cả mọi người: "Chúc mọi người năm mới thật nhiều năng lượng, dám thử, dám sai và dám làm lại. Hy vọng mỗi người đều tìm được mùa xuân của riêng mình trong hành trình phía trước".

(Ảnh: Lê Thắng)