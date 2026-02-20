Cuộc chiến doanh nghiệp lớn nhất trong làng K-pop 2025 đã được định hình lại trong dịp đầu năm mới Bính Ngọ

SVO - Phán quyết của tòa án Seoul yêu cầu tập đoàn K-pop HYBE Labels phải trả cho cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, khoảng 25,5 tỷ won (17,5 triệu đôla) trong tranh chấp quyền chọn bán đã bắt đầu định hình lại giai đoạn tiếp theo của một trong những cuộc chiến doanh nghiệp lớn nhất trong làng K-pop.

Mặc dù phán quyết ngày 12/2 đã làm rõ các vấn đề pháp lý quan trọng xung quanh thỏa thuận cổ đông và quyền tự chủ sáng tạo của Min Hee Jin , nhưng nó cũng để lại một mạng lưới phức tạp các kháng cáo, các vụ kiện đang diễn ra và các cuộc đàm phán với nghệ sĩ chưa được giải quyết, khiến sự chú ý lại tập trung vào cách Min Hee Jin, HYBE và nhóm nhạc nữ NewJeans sẽ vượt qua những tháng sắp tới trong năm Bính Ngọ này.

Sự đánh giá nghệ thuật cần có không gian để tồn tại trong K-pop, ngay cả trong các cấu trúc doanh nghiệp lớn.

Vấn đề trọng tâm trong vụ kiện là liệu Min Hee Jin có vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận cổ đông với HYBE, dẫn đến việc công ty chấm dứt hợp đồng và ngăn chặn quyền bán cổ phần hay không. Trong khi, HYBE lập luận rằng hành vi của Min Hee Jin, bao gồm cả nỗ lực theo đuổi sự độc lập cho nhãn hiệu phụ ADOR và những phát ngôn công khai liên quan đến các tranh chấp nội bộ, cấu thành vi phạm nghiêm trọng làm phá vỡ lòng tin lẫn nhau. Min Hee Jin phản bác rằng, quyền bán cổ phần của mình hợp lệ theo các điều khoản hợp đồng và hành động của bản thân không vượt ngưỡng pháp lý cần thiết để chấm dứt thỏa thuận.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã phán quyết có lợi cho Min Hee Jin, cho rằng quyền bán cổ phần của CEO này hợp lệ và yêu cầu HYBE trả 25,5 tỷ won. Tòa án cho rằng, mặc dù Min Hee Jin đã thảo luận về các cách thức để theo đuổi sự độc lập của ADOR, nhưng những cuộc trò chuyện đó không cấu thành hành vi bất hợp pháp nhằm chiếm đoạt quyền kiểm soát nhãn hiệu.

Trong cùng phán quyết, tòa án đã bác bỏ nỗ lực chấm dứt thỏa thuận cổ đông của HYBE và giữ nguyên yêu cầu quyền bán cổ phần từ các cựu giám đốc điều hành khác của ADOR.

NewJeans và ILLIT.

Trong quá trình xem xét liệu những lời chỉ trích công khai của Min Hee Jin có cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng hay không, các thẩm phán cũng đã xem xét những tuyên bố của cô về sự tương đồng giữa NewJeans, nhóm nhạc nữ mà Min Hee Jin đã giúp thành lập, và nhóm nhạc tân binh ILLIT đến từ một công ty con khác của HYBE, Belift Lab. Mặc dù tòa án lưu ý rằng những điểm tương đồng được cho là không đến mức đạo nhạc, nhưng họ kết luận rằng việc nêu lên những lo ngại như vậy là một sự thể hiện chính đáng ý kiến ​​của nhà sản xuất chứ không phải là vi phạm hợp đồng.

CEO Min đã sản xuất album solo đầu tiên của V 'Layover', được phát hành vào năm 2023. Trong phán quyết xét xử đầu tiên bao gồm các tin nhắn KakaoTalk từ V và CEO Min trong phần giải quyết tranh cãi về sự giống nhau giữa nhóm nhạc nữ Aillet và New Jeans. V cũng đã nói trên SNS của mình: "Đó là một phần của cuộc trò chuyện riêng tư hàng ngày mà tôi thông cảm vì cô ấy là người quen của tôi.Tôi không có ý định đứng về phía nào. Tuy nhiên, tôi rất buồn khi cuộc trò chuyện được đề cập được đưa ra làm bằng chứng mà không có sự đồng ý của tôi".

Theo một giám đốc điều hành công ty quan hệ công chúng: “Phán quyết này tách biệt sự kiểm soát của tập đoàn khỏi khả năng lên tiếng về các vấn đề sáng tạo của nhà sản xuất. Nó cho thấy tòa án đã nhận ra rằng sự đánh giá nghệ thuật cần có không gian để tồn tại trong K-pop, ngay cả trong các cấu trúc doanh nghiệp lớn”.

Trong khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, phán quyết này đảm bảo tính hợp pháp cho Min Hee Jin khi cô chuyển trọng tâm sang hãng thu âm độc lập mới thành lập của mình, Ooak Records. Nhà sản xuất đã bắt đầu công việc xây dựng thương hiệu ban đầu gắn liền với kế hoạch ra mắt nhóm nhạc nam, báo hiệu sự chuyển đổi hướng tới việc xây dựng lại sự nghiệp của cô bên ngoài cấu trúc của HYBE. Bất chấp phán quyết, tình hình pháp lý tổng thể vẫn chưa ổn định.

HYBE đã báo hiệu kế hoạch kháng cáo, và một số vụ kiện liên quan đến bồi thường thiệt hại và phỉ báng vẫn đang tiếp diễn, bao gồm cả vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến Min Hee Jin và thành viên NewJeans bị loại Danielle, trị giá khoảng 43,1 tỷ won.

Phán quyết cũng không làm thay đổi hiệu lực của các hợp đồng độc quyền giữa các thành viên NewJeans với ADOR. Sau khi thua kiện trong một vụ kiện riêng biệt vào tháng 10/2025 nhằm chấm dứt các thỏa thuận đó, các thành viên đã đi theo những con đường khác nhau. Hanni, Haerin và Hyein đã chính thức trở lại ADOR, trong khi Minji vẫn chưa công khai làm rõ lập trường của mình. Một số nhà quan sát trong ngành cho rằng kết quả này vẫn có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán xung quanh các hoạt động trong tương lai của nhóm với ADOR.

Theo một người trong ngành từ một công ty giải trí tầm trung: “Phán quyết không thay đổi các hợp đồng trên giấy tờ, nhưng chắc chắn có thể thay đổi bầu không khí đàm phán. Nếu chính các nghệ sĩ, cùng với công chúng, hiểu quyết định này là sự xác nhận, nó có thể ảnh hưởng đến cách các cuộc đàm phán trong tương lai diễn ra”.

Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất giải trí Hàn Quốc bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc” về phán quyết, cảnh báo rằng nó có thể làm suy yếu niềm tin vào các hợp đồng đầu tư và gửi đi một thông điệp rủi ro cho lĩnh vực sản xuất. Trong một tuyên bố được phát hành vào ngày 13/2, hiệp hội này cho biết, họ lo ngại quyết định này có thể “làm gia tăng sự ngờ vực hơn là xoa dịu lo lắng” trong toàn ngành và làm suy yếu sự ổn định của các mối quan hệ đối tác lâu dài giữa nhà sản xuất và nghệ sĩ.

Giai đoạn tiếp theo sẽ không chỉ được quyết định bởi các phán quyết pháp lý. Nó sẽ phụ thuộc vào việc Min Hee Jin, người đã có giá trị thương hiệu đáng kể trong K-pop, có thể thiết lập một câu chuyện mới mà không cần sự hậu thuẫn của các hãng thu âm lớn và liệu HYBE có thể ổn định hình ảnh công chúng vốn đã lung lay của mình hay không?

Đối với HYBE, quá trình kháng cáo và các vụ kiện chưa được giải quyết cho thấy tranh chấp còn lâu mới kết thúc. Các nhà phân tích cho rằng công ty hiện đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn về cách hệ thống đa nhãn hiệu của họ cân bằng giữa quản lý tập trung và quyền tự chủ sáng tạo của các nhà sản xuất nổi tiếng.

Đối với Min Hee Jin, thách thức trước mắt là chứng minh rằng bản sắc sáng tạo của cô có thể chuyển hóa thành thành công vượt ra ngoài HYBE, một trong những công ty lớn nhất và giàu nguồn lực nhất của K-pop. Nổi tiếng với định hướng hình ảnh dựa trên ý tưởng và chiến lược xây dựng thương hiệu độc đáo từ thời còn ở SM Entertainment, cô từ lâu đã được coi là một thế lực sáng tạo dễ nhận biết trong ngành. Những người trong ngành cho rằng cách tiếp cận tập trung vào người sáng tạo có thể giúp tạo đà ban đầu cho Ooak Records, dự án mới của Min Hee Jin, và nhóm nhạc nam sắp ra mắt của họ.