Sungho của BOYNEXTDOOR sẽ lần đầu tiên làm điều này trong đời cho năm Bính Ngọ 2026

SVO - Sungho của BOYNEXTDOOR sẽ thể hiện ca khúc nhạc phim solo đầu tiên kể từ khi ra mắt cho phiên bản tiếng Hàn của '5 Centimeters per Second'.

Được chuyển thể từ phim hoạt hình của Makoto Shinkai, 5 Centimeters per Second kể câu chuyện về tình yêu bất biến theo thời gian. Phiên bản người thật đóng đã được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 10/2025 và sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim ở Hàn Quốc vào ngày 25/2/2026.

Sau khi chuyển đến cùng một trường tiểu học, Takaki và Akari trở thành bạn thân. Tuy nhiên, cuộc sống của họ thay đổi khi gia đình cả hai buộc phải chuyển đi nơi khác. Sau một năm xa cách, Takaki sắp được đoàn tụ với Akari. Khi ngồi trên chuyến tàu từ Tokyo, những ký ức về quá khứ ùa về trong tâm trí Takaki, thời gian gặp lại Akari ngày càng đến gần. Takaki và Akari bắt đầu tự hỏi liệu họ có bao giờ được gặp lại nhau và chia sẻ những cảm xúc thầm kín của mình hay không.

Nhân dịp phim được phát hành tại Hàn Quốc, Sungho sẽ hát lại bản cover tiếng Hàn của bài hát One More Time, One More Chance, bài hát gốc do Yamazaki Masayoshi thể hiện. Bản cover sẽ tái hiện lại tâm trạng nhẹ nhàng và tình cảm của bài hát thông qua kỹ thuật biểu cảm tinh tế của Sungho. Bài hát One More Time, One More Chance do Sungho thể hiện sẽ được phát hành vào ngày 25/2, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc).