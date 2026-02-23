LE SSERAFIM đạt cột mốc quan trọng mới trên 'đấu trường âm nhạc quốc tế'

Theo số liệu từ nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Spotify ngày 22/2 (giờ địa phương), ca khúc Smart trong mini album của LE SSERAFIM đã vượt mốc 400.218.747 lượt stream. Đây là bài hát thứ tư của nhóm đạt mốc 400 triệu lượt stream trong sự nghiệp.

Smart, nổi tiếng với giai điệu sôi động, đã đạt được sự nổi tiếng bùng nổ mặc dù chỉ là một ca khúc B-side. Thành viên Huh Yunjin đã tham gia viết lời bài hát, với những lời ca đầy tham vọng, thể hiện sự tự tin sẽ trở thành người chiến thắng trong thế giới này. Sau khi vượt mốc 300 triệu lượt stream vào tháng Ba năm ngoái, ca khúc này đã thu thêm 100 triệu lượt stream nữa chỉ trong chưa đầy một năm, tiếp tục khẳng định thành công lâu dài của mình.

Đến nay, LE SSERAFIM đã có tổng cộng 16 bài hát lọt vào top "hàng trăm triệu lượt stream" của Spotify. "ANTIFRAGILE" đã vượt mốc 600 triệu lượt stream, "Perfect Night" vượt mốc 500 triệu, trong khi "CRAZY" và "Smart" mỗi bài đều vượt mốc 400 triệu. "EASY," "UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)," và "FEARLESS" đã vượt mốc 300 triệu, còn "Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife" và "Sour Grapes" đã vượt mốc 200 triệu lượt stream. Ngoài ra, các ca khúc “SPAGHETTI (feat. j-hope của BTS)”, “HOT”, “Impurities”, “FEARLESS (2023 Ver.)”, “Good Parts (when the quality is bad but I am)”, “Blue Flame” và “1-800-hot-n-fun” đều đã đạt hơn 100 triệu lượt stream.

Trong khi đó, LE SSERAFIM sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản, SUMMER SONIC 2026 diễn ra tại Tokyo và Osaka từ ngày 14 đến 16/8. Là nhóm nhạc nữ K-pop duy nhất được mời tham gia năm nay, LE SSERAFIM được kỳ vọng sẽ một lần nữa chinh phục người hâm mộ địa phương.