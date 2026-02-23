Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

LE SSERAFIM đạt cột mốc quan trọng mới trên 'đấu trường âm nhạc quốc tế'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - LE SSERAFIM tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu bền bỉ của mình khi ca khúc 'Smart' của họ vượt mốc 400 triệu lượt stream trên Spotify.

Theo số liệu từ nền tảng phát trực tuyến toàn cầu Spotify ngày 22/2 (giờ địa phương), ca khúc Smart trong mini album của LE SSERAFIM đã vượt mốc 400.218.747 lượt stream. Đây là bài hát thứ tư của nhóm đạt mốc 400 triệu lượt stream trong sự nghiệp.

Smart, nổi tiếng với giai điệu sôi động, đã đạt được sự nổi tiếng bùng nổ mặc dù chỉ là một ca khúc B-side. Thành viên Huh Yunjin đã tham gia viết lời bài hát, với những lời ca đầy tham vọng, thể hiện sự tự tin sẽ trở thành người chiến thắng trong thế giới này. Sau khi vượt mốc 300 triệu lượt stream vào tháng Ba năm ngoái, ca khúc này đã thu thêm 100 triệu lượt stream nữa chỉ trong chưa đầy một năm, tiếp tục khẳng định thành công lâu dài của mình.

news-pv120260223628269a0b372478288736f226400673e-p1.jpg
Đến nay, LE SSERAFIM đã có tổng cộng 16 bài hát lọt vào top "hàng trăm triệu lượt stream" của Spotify. "ANTIFRAGILE" đã vượt mốc 600 triệu lượt stream, "Perfect Night" vượt mốc 500 triệu, trong khi "CRAZY" và "Smart" mỗi bài đều vượt mốc 400 triệu. "EASY," "UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)," và "FEARLESS" đã vượt mốc 300 triệu, còn "Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife" và "Sour Grapes" đã vượt mốc 200 triệu lượt stream. Ngoài ra, các ca khúc “SPAGHETTI (feat. j-hope của BTS)”, “HOT”, “Impurities”, “FEARLESS (2023 Ver.)”, “Good Parts (when the quality is bad but I am)”, “Blue Flame” và “1-800-hot-n-fun” đều đã đạt hơn 100 triệu lượt stream.

Trong khi đó, LE SSERAFIM sẽ biểu diễn tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Nhật Bản, SUMMER SONIC 2026 diễn ra tại Tokyo và Osaka từ ngày 14 đến 16/8. Là nhóm nhạc nữ K-pop duy nhất được mời tham gia năm nay, LE SSERAFIM được kỳ vọng sẽ một lần nữa chinh phục người hâm mộ địa phương.

101963-127759-179.jpg
"CRAZY," ca khúc chủ đề từ mini-album thứ tư của LE SSERAFIM, đã liên tục nằm trong top 52 bảng xếp hạng đĩa đơn vật lý chính thức của Anh trong suốt 52 tuần. Trên bảng xếp hạng từ ngày 20 - 26/2 được công bố vào ngày 20/2 (giờ địa phương), "CRAZY" đã đạt vị trí thứ 92, đánh dấu một năm liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng, phá kỷ lục. Bảng xếp hạng này, xếp hạng doanh số bán album vật lý (CD, vinyl...) tại Anh trong một tuần, cho thấy doanh số bán hàng ổn định và sự quan tâm của người hâm mộ. "CRAZY" đã được khen ngợi vì âm thanh EDM house, giai điệu "gây nghiện" và lời bài hát độc đáo, tạo nên tiếng vang đáng kể từ khi phát hành. Giọng hát tươi mới và không khí tinh tế của năm thành viên đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ âm nhạc.
Tuệ Nghi
#Thành công toàn cầu của LE SSERAFIM #Vượt mốc stream trên Spotify #Thành tích các bài hát nổi bật #Chương trình biểu diễn quốc tế #Phản hồi từ bảng xếp hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục