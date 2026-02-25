Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Anh Tú Atus lên tiếng khi được Trường Giang ưu ái quá nhiều trong phim Tết

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Không chỉ đảm nhận vai diễn Phát trong bộ phim Tết 'Nhà ba tôi một phòng', Anh Tú Atus tiếp tục ghi dấu ấn khi chính thức góp giọng trong ba ca khúc nhạc phim (OST), mang đến màu sắc cảm xúc xuyên suốt dự án.

Anh Tú Atus đã cho ra 3 MV lyric gồm Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hột quẹtTừ ngày hôm nay. Các ca khúc đều là sáng tác của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ, được đạo diễn Trường Giang đặt riêng cho dự án phim Nhà ba tôi một phòng.

633957828-1511064153709220-7726575825483788490-n.jpg

Mỗi bài hát đại diện cho một cung bậc cảm xúc khác nhau của nhân vật, từ những rung động ngọt ngào, sự lưỡng lự trong tình yêu cho đến tinh thần trưởng thành và khát khao thay đổi vì gia đình.

e00bafc8-6e15-491c-9ad9-c749f0a42358.jpg

Nói về việc góp giọng vào OST Nhà ba tôi một phòng, Anh Tú Atus cho biết: “Tú cũng khá bất ngờ khi anh Giang giao cho mình hát luôn nhạc phim. Vừa diễn xuất, vừa được thể hiện nhạc phim, là cơ hội đặc biệt. Tú mong, âm nhạc sẽ giúp khán giả cảm nhận được rõ nét hơn nội tâm nhân vật. Khán giả sau khi xem xong không chỉ nhớ đến nội dung phim mà còn cả những giai điệu đẹp đẽ”.

635540764-1513714730110829-1473680685313531477-n.jpg

Những ngày vừa qua, Anh Tú Atus tất bật với lịch trình cinetour cùng ê kíp phim. Dù đã khá quen với việc gặp khán giả vào mùa Tết nhưng anh vẫn không khỏi hồi hộp: “Tú hạnh phúc vì được là một phần kỷ niệm trong dịp Tết Nguyên đán của khán giả đến xem phim".

af36c826-1a7f-4e38-8874-8d22f36a7f6e.jpg

"Tú nhận được rất nhiều lời chúc và tình cảm của mọi người. Cũng nhân dịp đầu năm Bính Ngọ, Tú chúc tất cả khán giả sẽ có một năm mới bình an, vui vẻ, mọi điều thuận lợi”, nam diễn viên bày tỏ.

636483461-1511063987042570-4925844448017163814-n.jpg

Sau 7 ngày công chiếu, theo Box office Vietnam, bộ phim của Trường Giang chạm mốc hơn 89 tỷ đồng. Phim được dự đoán là tác phẩm doanh thu trăm tỷ tiếp theo của Anh Tú Atus, sau Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu.

Bình Nguyễn
#Anh Tú Atus phim Tết #Anh Tú Atus #Trường Giang #phim Tết của Trường Giang #Nhà ba tôi một phòng #phim của Trường Giang Nhà ba tôi một phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục