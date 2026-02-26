Bước đi chiến lược từ bỏ 25,6 tỷ won của Min Hee Jin

Min Hee Jin, CEO của OK Records, đã tổ chức một cuộc họp báo tại một địa điểm ở Jongno Gu, Seoul vào chiều ngày 25/2, đích thân công bố kết quả phiên tòa đầu tiên và kế hoạch tương lai của OK Records.
Trước đó, Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Trung tâm Seoul (Thẩm phán chủ tọa Nam In-soo) đã phán quyết có lợi cho cựu CEO Min trong vụ kiện chống lại HYBE về tiền thu được từ việc mua cổ phiếu. Tòa án đã yêu cầu HYBE trả 25,5 tỷ won cho cựu CEO Min, cũng như lần lượt 1,7 tỷ won và 1,4 tỷ won cho cựu Phó Chủ tịch Shin của ADOR, một cộng sự thân thiết của Min, và cựu Giám đốc Kim, người cũng đã thông báo cho cô về việc thực hiện quyền chọn bán cổ phiếu.
Về vấn đề này, CEO Min đã tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố: "Lý do tôi có mặt ở đây hôm nay là để nói với các bạn rằng, tôi đã quyết định đổi 25,6 tỷ won mà tôi sẽ nhận được như khoản bồi thường cho chiến thắng của mình lấy một thứ gì đó có giá trị. Tôi tổ chức cuộc họp báo này để đưa ra một đề nghị có ý nghĩa với HYBE, vì có điều tôi mong muốn hơn cả một khoản tiền lớn. Trong tất cả những lý do khiến tôi đưa ra quyết định này, lý do cấp bách nhất chính là các thành viên của New Jeans".
Thay vì trả 25,6 tỷ won, CEO Min đề nghị ngay lập tức chấm dứt tất cả các vụ kiện dân sự và hình sự đang diễn ra và giải quyết tất cả các tranh chấp. Cô tuyên bố: "Đề xuất này bao gồm việc chấm dứt tất cả các vụ kiện và cáo buộc không chỉ chống lại cá nhân tôi, mà còn chống lại các thành viên của New Jeans, các đối tác gia công, các nhân viên cũ của ADOR và người hâm mộ bị tổn thương bởi cuộc xung đột này. Giờ đây tôi sẽ gặp các bạn trên sân khấu sáng tạo, chứ không phải tại một cuộc họp báo hay tòa án. Giờ đây, tôi sẽ tập trung vào những gì tôi làm tốt nhất: Sự sáng tạo. Tôi hy vọng rằng, thông điệp ngày hôm nay sẽ được truyền tải và trở thành một bước ngoặt để toàn bộ ngành công nghiệp K-pop có thể thở phào nhẹ nhõm trở lại".
Đây có thể coi là môt bước đi chiến lược sáng suốt của Min Hee Jin tại thời điểm này. Trong thời đại mà trách nhiệm doanh nghiệp ngày càng trở nên nghiêm ngặt, với việc sửa đổi Luật Thương mại, việc giải quyết rủi ro trong ngành giải trí và lựa chọn sự hài hòa sẽ là quyết định quản lý khôn ngoan nhất cho cổ đông và người hâm mộ.
Theo Min Hee Jin, đây là một hành trình dài và gian khổ, từ chiến thắng lệnh cấm vào năm 2024, việc không truy tố cảnh sát vào năm 2025, và cuối cùng là chiến thắng ở phiên tòa đầu tiên vào năm 2026. Giờ đây, cô dự định sẽ trả món nợ đó bằng một tầm nhìn mới cho K-pop. Min Hee Jin cho rằng 25,6 tỷ won là một khoản tiền khổng lồ mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ có được trong đời. Và đó là một nguồn lực vô giá đối với cô, người vừa mới bắt đầu một hành trình mới. Tuy nhiên, cô mong muốn một giá trị sâu sắc hơn nhiều so với số tiền khổng lồ này. Chỉ khi giải quyết tất cả các vụ kiện này thì sẽ không còn những ồn ào vô cớ nữa, không chỉ đối với các nghệ sĩ, gia đình của họ và người hâm mộ.
Min Hee Jin cho rằng, mình không thể tiếp tục đứng nhìn thực tế rằng, năm thành viên lẽ ra phải cùng nhau vui vẻ trên sân khấu, lại bị buộc người trên sân khấu trong khi người khác phải ra tòa. Các thành viên trên sân khấu sẽ phải chịu đựng, và không ai, kể cả người hâm mộ đang theo dõi, sẽ vui vẻ với tình huống này. Và với những trái tim tan vỡ như vậy, không bao giờ có thể tạo ra một nền văn hóa tốt đẹp. Cô cũng hy vọng, quyết định đổi khoản tiền khổng lồ 25,6 tỷ won này lấy những giá trị khác sẽ dẫn đến sự phát triển và hài hòa chung của ngành công nghiệp K-pop. Nơi dành cho cô và HYBE không phải là tòa án, mà là sân khấu sáng tạo. Theo lời Min Hee Jin, 25,6 tỷ won không đáng giá bằng việc khôi phục lại một hệ sinh thái K-pop lành mạnh và cuộc sống bình yên cho các nghệ sĩ.