'Nam vương toàn cầu' Danh Chiếu Linh đảm nhiệm vai trò mới

Xuân Tiến
SVO - Một hành trình mới thú vị nhưng cũng đầy thách thức mở ra cho chàng trai dân tộc Khmer đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới đây, đơn vị nắm giữ bản quyền Mister Việt Nam (Người mẫu nam Việt Nam) vừa bất ngờ công bố đổi tên cuộc thi thành Nam vương Việt Nam. Đồng thời, 'Nam vương Toàn cầu 2021' Danh Chiếu Linh chính thức được bổ nhiệm trở thành Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, bắt đầu từ năm 2026 này.

Đây có thể được xem là quyết định mang tính đột phá, quan trọng đối với thương hiệu Mister Việt Nam cũng như với sự nghiệp của Danh Chiếu Linh, sau 5 năm đăng quang Nam vương.

z7561164597949-55341c7cc85d4bbc075fa19b8449d055.jpg
Danh Chiếu Linh chính thức trở thành Trưởng Ban tổ chức Nam Vương Việt Nam.

Nói về việc quyết định thay đổi tên gọi cho cuộc thi, Danh Chiếu Linh cho biết, anh muốn đem vào cuộc thi một tinh thần thời đại, trẻ trung hợp thị hiếu hơn, tính nhận diện cấp quốc gia cũng rõ ràng hơn: "Tên gọi Mister Vietnam - Người mẫu nam Vietnam tôn vinh nghề người mẫu cho nam giới nhưng chưa đầy đủ vai trò đại diện quốc gia. Sau khi tham gia các cuộc thi tại đấu trường quốc tế, tôi hiểu rằng, danh vị quốc gia cần rõ ràng và có tính biểu tượng cao. Tên gọi Nam vương Việt Nam sẽ phản ánh đúng điều đó".

mister-vn-mua-2-2024-1.jpg
Mạnh Lân là đương kim quán quân của "Mister Vietnam".

Danh Chiếu Linh từng được biết đến và yêu mến với tên gọi "Nam vương chân đất" vì hình ảnh mộc mạc, chân chất và chăm chỉ công việc vườn tược khi tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới. Sau khi giành ngôi vị Á vương Toàn cầu 2021 và được trao lại danh hiệu Nam vương Toàn cầu 2021 (do Nam vương thắng giải bị tước danh hiệu không lâu sau cuộc thi), anh tham gia tích cực trên các sân khấu biểu diễn thời trang với vai trò người mẫu và nhiều hoạt động xã hội.

Danh Chiếu Linh bày tỏ, với danh hiệu Nam vương Toàn cầu, anh thấy mình cần có trách nhiệm để phát triển cuộc thi dành cho nam giới tại Việt Nam: “Tôi mong muốn được góp phần làm sôi động hơn sân chơi nhan sắc cho nam giới tại Việt Nam và cùng nam giới Việt chinh phục những nấc thang mới trên đấu trường nhan sắc dành cho nam thế giới”.

Xuân Tiến
