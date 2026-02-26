Chỉ số xinh đẹp của Yoona đã 'đạt đỉnh'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Phong cách thời trang mùa Xuân rạng rỡ của thành viên nhóm Girls' Generation kiêm diễn viên Yoona khiến cộng đồng mạng 'xốn xang'.

Yoona đã khởi hành đến London, Anh, qua sân bay quốc tế Incheon để tham dự show thời trang Burberry 26FW. Trên đường đi, Yoona diện một chiếc áo len in logo, áo khoác dáng dài và quần trắng, điểm nhấn là chiếc khăn kẻ caro để hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch ở sân bay.

news-pv1202602240cb0bb40fbd844228921a457ce1870ff-p1.jpg
Yoona khởi hành đến London, Anh qua sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 21/2 để tham dự "Show diễn thời trang Burberry 26FW".

Ngày 25/2, Yoon Ah đăng tải một số bức ảnh mới chụp ở London lên tài khoản mạng xã hội của mình. Trong ảnh, cô diện một chiếc áo khoác kẻ caro hai hàng cúc, phía sau là Cầu Tháp London. Sự kết hợp giữa chiếc áo khoác dài đến ngang đầu gối và đôi bốt đen càng làm nổi bật chiều cao mảnh mai 1m70 của cô. Đặc biệt, tư thế đặt tay lên đùi và nụ cười thư thái của cô tạo nên một vẻ thanh lịch độc đáo, khác hẳn với không khí du lịch nhộn nhịp. Hình ảnh cô kết hợp với vẻ lấp lánh của Cầu Tháp London cũng làm tăng thêm nét tinh tế của thành phố.

news-pv120260226318977c3f7a94d338cdba70536896e39-p1.png
Vòng tay dây đỏ và trang sức đính ngọc trai lẫn kim cương mà Yoona đeo trong bức ảnh thuộc bộ sưu tập Ulu Pearl Petite, truyền tải thông điệp về tình yêu và sự hòa hợp mà cô là đại sứ thương hiệu toàn cầu. Sợi dây đỏ tượng trưng cho sự kết nối và lời hứa, và nó bổ sung cho hình ảnh trưởng thành của Yoona, tạo nên một bầu không khí sâu sắc hơn.
news-pv120260226ffff8cb1df0d4ce29fe49485d15e4659-p1.png
yoona.gif
Vóc dáng và khí chất đặc biệt của Im Yoona nổi bật khung cảnh đêm đường phố London. Cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi, một số người nói rằng: "Ngay cả khi đứng yên, cô ấy trông như một người mẫu ảnh".
Tuệ Nghi
