Tân binh nhạc Việt Mai Dora đầu tư tiền tỷ debut làm ca sĩ, được Ngô Kiến Huy gửi lời chia sẻ đặc biệt

SVO - Từ hình ảnh MC Esports quen thuộc của cộng đồng game thủ, Mai Dora bất ngờ rẽ hướng sang âm nhạc. Quyết định 'cầm mic' khiến cô đối diện không ít hoài nghi về giọng hát và thực lực, nhưng nữ nghệ sĩ khẳng định, cô sẵn sàng chứng minh bằng sự đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm debut.

Mai Dora có tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, là một trong những gương mặt quen thuộc của cộng đồng Esports Việt Nam. Trước khi đảm nhận vai trò MC và streamer, cô từng được biết đến như một "hot girl" nổi bật trên mạng xã hội và tham gia diễn xuất trong nhiều dự án phim học đường.

hha-0680.jpg

Sở hữu ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung và năng lượng sân khấu tự tin, Mai Dora nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng số. Năm 2023, cô kết hôn cùng bình luận viên Văn Tùng, trở thành cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm trong làng game Việt. Hiện tại, Mai Dora mở rộng hoạt động nghệ thuật khi chính thức debut với vai trò ca sĩ cũng như nghệ sĩ trình diễn.

hha-0363.jpg

Mai Dora chính thức ra mắt MV Say what, đánh dấu bước ngoặt khi lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với vai trò nghệ sĩ trình diễn. Mai Dora tiết lộ dự án đã được cô ấp ủ hơn 2 năm. Trong suốt quá trình thực hiện, cô tham gia vào hầu hết các công đoạn sản xuất, từ định hướng hình ảnh, lựa chọn ê kíp đến xây dựng ý tưởng.

hha-0471.jpg

Ở thời điểm đã có chỗ đứng vững vàng trong lĩnh vực Esports, nữ MC quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc. Mai Dora thừa nhận việc đã được biết đến với vai trò MC Esports là một lợi thế khi cô có sẵn sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, đó cũng là áp lực không nhỏ.

ngo-kien-huy.jpg

Ngô Kiến Huy cũng dành những lời động viên đến Mai Dora: "Khi đi hát, Mai cố gắng làm chủ sân khấu. Với sản phẩm đầu tay, bạn sẽ gặp nhiều ý kiến đánh giá khác nhau nhưng quan trọng nhất là phải bình tâm và cố gắng trau dồi nhiều hơn. Cứ như vậy từ từ tiến lên, chậm mà chắc".

hha-0425.jpg

Với Say what, Mai Dora lựa chọn thể loại EDM pha trộn hip hop và R&B. Ca khúc mang tinh thần tuyên ngôn mạnh mẽ, thể hiện tiếng nói tự tin của người phụ nữ hiện đại, sẵn sàng vượt qua định kiến và những áp đặt tiêu cực. Thông qua âm nhạc và vũ đạo, nữ nghệ sĩ xây dựng hình ảnh cá tính, quyến rũ và đậm chất nữ quyền.

Thuận Tùng
