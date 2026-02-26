Nguyễn Hùng của 'Mưa đỏ': 'Ai viết nhạc cũng muốn sáng tác của mình viral'

SVO - Đạo diễn Chung Chí Công đã chính thức giới thiệu bộ phim điện ảnh 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' đến công chúng. Trong đó, chủ nhân 'bản hit' đình đám 'Phép màu' Nguyễn Hùng tiết lộ nhiều điều chưa kể khi tham gia bộ phim này.

Tại buổi ra mắt phim, Nguyễn Hùng chia sẻ, từng mong muốn casting cho vai nam chính. Tuy nhiên, anh tiếc nuối vì trong buổi thử vai đã không thể hiện ca khúc Phép màu. Trong khi đó, nam chính Trần Doãn Hoàng lại lựa chọn thể hiện chính ca khúc này và sau đó giành được vai diễn.

Với dự án điện ảnh này, Nguyễn Hùng còn thể hiện ca khúc nhạc phim Ở trong khu rừng do chính nam ca sĩ sáng tác và trình bày. Đây là ca khúc xuất hiện trong một phân đoạn đặc biệt của bộ phim, mang tính đại diện cho nội tâm của nhân vật thứ chính - vai Duy Khang, do Nguyễn Hùng đảm nhận. Màu nhạc và ca từ mộc mạc vẫn đúng đặc trưng của Nguyễn Hùng.

Về áp lực “viral” sau loạt "bản hit" nhạc phim như Phép màu hay Còn gì đẹp hơn, Nguyễn Hùng thẳng thắn bày tỏ: “Ai viết nhạc cũng muốn sáng tác của mình "viral", nhưng chuyện có "viral" hay không, không được quyết định bởi người làm ra nó. Mong muốn trước tiên của tôi là Ở trong khu rừng đáp ứng được yêu cầu của bộ phim, phù hợp với phân cảnh mà ca khúc được sử dụng”.

Bộ phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi phần lớn gây bất ngờ cho người xem bởi nhiều đại cảnh đầu tư hoành tráng và phần âm nhạc chỉn chu, chạm cảm xúc. Giám đốc Âm nhạc Phạm Hải Âu đảm nhiệm sản xuất âm nhạc và sáng tác 7 trên tổng cộng 14 ca khúc, trong đó có ca khúc chủ đề cùng tên phim do Phùng Khánh Linh thể hiện.

Theo anh, thể loại phim âm nhạc là một thể loại khó và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc: “Gu âm nhạc của khán giả hiện nay đa dạng và văn minh hơn rất nhiều từ hành động mua vé xem concert, mua nhạc số... Đó là tín hiệu tốt để nghệ sĩ thử những điều mới. Tôi đã đầu tư rất nhiều vào phần sản xuất âm nhạc của phim, từ số lượng nhạc công, thời gian làm nhạc đến quy mô thu âm”.

Nói về quá trình lựa chọn diễn viên, đạo diễn Chung Chí Công cho biết, tiêu chí đầu tiên của anh là sự phù hợp với vai diễn, thay vì danh tiếng. Dàn diễn viên của phim đa số là những gương mặt lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nhưng đã có dấu ấn nhất định trong lĩnh vực hoạt động của riêng mình.

Lý giải về lựa chọn của mình, đạo diễn Chung Chí Công cho biết, trong 7 năm làm quảng cáo, anh từng gặp nhiều diễn viên trẻ vô danh nhưng rất kiên trì với nghề. Chính những quan sát đó được anh đưa vào trong phim như một lát cắt chân thực của hành trình làm nghề.

Thông qua câu chuyện này, nam đạo diễn cũng xúc động gửi gắm thông điệp đến các diễn viên trẻ: “Các bạn vẫn được một đạo diễn nào đó để ý đến, yêu thương và dành cho cơ hội. Hãy kiên trì với nghề”.