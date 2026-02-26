Lee Chae Min tiết lộ về 'mối tình thời trẻ' với cố diễn viên Kim Sae Ron

Bộ phim Everyday, We (đạo diễn Kim Min Jae) dự kiến ​​ra mắt chính thức vào ngày 4/3, miêu tả một mối tình tuổi trẻ đầy biến động bắt đầu bằng lời tỏ tình bất ngờ của một người bạn thời thơ ấu. Lee Chae Min đảm nhận vai Ho Su, một chàng trai tỏ tình với người bạn cũ trước khi bước vào trung học, đánh dấu lần đầu tiên anh xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ho Su (Lee Chae Min) bất ngờ tỏ tình với người bạn thời thơ ấu Yeo Ul (Kim Sae Ron) vào ngày trước khi bắt đầu năm học THPT. Bị bất ngờ trước lời tỏ tình và nụ hôn đột ngột, Yeo Ul phản ứng bằng sự tức giận, chấm dứt tình bạn của họ. Vào ngày đầu tiên được mong chờ từ lâu của năm học THPT, Yeo Ul và Ho Su thấy mình ở cùng trường và cùng lớp, tái ngộ trong hoàn cảnh mới. Khi mối quan hệ của họ thay đổi, cả hai phải trải qua những ngày tháng khó xử và sự bối rối ngày càng tăng trong cảm xúc của mình. Ở tuổi 17, với tình bạn tan vỡ và trải nghiệm tình yêu lần đầu tiên, câu chuyện khám phá cách hai người trẻ này sẽ đối mặt với hành trình cảm xúc của họ.

Những cảnh quay của Lee Chae Min đã nắm bắt được những cảm xúc tinh tế ngay trước khi tỏ tình. Khoảng cách ngượng ngùng giữa hai người, ánh mắt khóa chặt nhưng không dễ dàng tiến lại gần nhau, cùng những biểu cảm ngượng ngùng và hồi hộp đã thể hiện hoàn hảo sự dịu dàng của tình yêu đầu đời. Trong bộ phim đầu tay, Lee Chae Min đã khắc họa một cách tinh tế sự chân thành vụng về của tuổi trẻ, cho thấy những khía cạnh mới về khả năng diễn xuất của anh.

Cố diễn viên Kim Sae Ron vào vai Yeo-Ul. Được quay vào năm 2021, đây là tác phẩm trước khi Kim Sae Ron qua đời, khắc họa một cách nhẹ nhàng cảm xúc của một cô gái mười bảy tuổi bị bối rối bởi lời tỏ tình bất ngờ.

Bộ truyện tranh mạng cùng tên đã thu hút 17 triệu lượt xem trên một nền tảng duy nhất, tạo nên một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt nhờ miêu tả chân thực về mối tình đầu tuổi thiếu niên. Bộ phim đã nắm bắt được tinh túy cảm xúc của tác phẩm gốc trên màn ảnh, ghi lại hành trình của các nhân vật từ "Tôi" đến "Chúng ta". Trong khi đó, Kim Sae Ron đã qua đời vào ngày 16/2 năm ngoái ở tuổi 25. Bộ phim này đánh dấu lần xuất hiện cuối cùng cũng như dịp đoàn tụ của khán giả lẫn người hâm mộ với cô trên màn ảnh.