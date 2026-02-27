'Ông hoàng phim kinh dị' James Wan mang game ăn khách toàn cầu 'Mortal Kombat' lên màn ảnh mùa Hè 2026

SVO - Sau rất nhiều sự chờ đợi, nhà Warner Bros. đã tung trailer mới của 'Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II'. Bộ phim được dự đoán sẽ trở thành 'phát súng' khai màn mùa Hè này tại phòng vé toàn cầu năm nay.

Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II tiếp nối phần phim đầu tiên từng "gây sốt" phòng vé năm 2021, dựa trên nhãn game ăn khách toàn cầu Mortal Kombat. Bên cạnh loạt nhân vật biểu tượng đã xuất hiện trong phần đầu tiên, phần mới đón chào sự xuất hiện của Johnny Cage (Karl Urban thủ vai).

Cuối cùng, giải đấu của các nhà vô địch Mortal Kombat sắp chính thức diễn ra. Lần này, đội hình của Địa Giới sẽ được bổ sung thêm một nhân vật máu mặt do Raiden và Sonya Blade tìm ra "siêu sao" hành động Johnny Cage.

Ban đầu, anh tỏ ra nghi ngờ về sự tồn tại của giải đấu Mortal Kombat. Nhưng khi định mệnh thực sự gọi tên, Johnny Cage sẽ chứng minh vì sao anh xứng đáng là một “nhà vô địch”.

Trong đoạn trailer mới, rất nhiều các phân cảnh cận chiến máu lửa, những chiêu thức “độc quyền” của trò chơi điện tử Mortal Kombat đều sẽ được tái hiện trên màn ảnh rộng, hứa hẹn khiến các fan hài lòng như những gì phần phim đầu tiên đã làm được.

Không chỉ tăng về số lượng, mức độ bạo lực của các phân đoạn chiến đấu cũng sẽ được đẩy cao hơn nữa, tạo ra một trải nghiệm điện ảnh độc đáo bậc nhất mùa Hè. Tại sự kiện New York comic-con vừa diễn ra, ê kíp chia sẻ: “Mỗi khi các nhân vật không chiến đấu, họ sẽ bị đặt vào một cuộc chiến riêng với những nhiệm vụ riêng".

Không chỉ nâng tầm khía cạnh hành động, phim hứa hẹn sẽ phát triển một cốt truyện lớp lang, mang đậm bản sắc cá nhân của từng nhân vật, lôi cuốn khán giả cho đến những giây cuối cùng.

Phần phim mới Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử II sẽ tiếp tục được đạo diễn bởi Simon McQuoid, được sản xuất bởi “ông hoàng phim kinh dị” James Wan cùng xưởng phim New Line Cinema và Atomic Monster.