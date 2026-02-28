Kentaro Ito gây xôn xao dư luận với diện mạo chưa từng có

Bức ảnh mới nhất của Ito được phát hành cho bộ phim The Ogre's Bride (Tạm dịch: Cô dâu của quỷ) sẽ khởi chiếu tại rạp vào ngày 27/3, cùng với một thông điệp mạnh mẽ: "Tôi muốn biến ước nguyện của Karin thành hiện thực. Nếu điều đó có nghĩa là biến lũ quỷ thành kẻ thù của mình, tôi cũng không ngại".

Bức ảnh ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao: Tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức; Kentaro luôn có thể đóng cả vai hài và vai nghiêm túc, vừa tốt bụng vừa mãnh liệt, với sự linh hoạt đáng kinh ngạc, thật sự rất thú vị; Anh ấy thật đáng yêu phải không?; Một vai diễn mà chúng ta chưa từng thấy trước đây; Cảm giác như chưa từng thấy gì trước đây; Kentaro bao nhiêu tuổi? Anh ấy thật đẹp trai và quyến rũ....

"The Ogre's Bride" kể về thế giới nơi yêu quái và con người cùng tồn tại. Yêu quái, những kẻ quyến rũ mọi người bằng vẻ ngoài và khả năng phi thường, đôi khi chọn vợ từ giữa loài người. Đối với một yêu quái, sự tồn tại của một người vợ là vô cùng quý giá. Một khi đã để mắt đến người vợ, chúng sẽ dành trọn tình yêu của mình cho người đó suốt đời. Người mà Yuzu (Yoshikawa Ai), một cô gái chưa từng được gia đình yêu thương và sống trong sự áp bức, gặp gỡ lại là một "oni" (quỷ dữ) đứng ở đỉnh cao của loài yêu quái. "Ta đã tìm thấy nàng, vợ của ta." Yuzu đột nhiên được Reiya (Nagase Ren), người kế vị tộc oni, chọn làm vợ. Từ cuộc gặp gỡ này, số phận của hai người bắt đầu thay đổi một cách kịch tính. Mặc dù chỉ đóng vai phụ trong phim nhưng tạo hình của Kentaro Ito thu hút được rất nhiều sự chú ý.