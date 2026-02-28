Địch Lệ Nhiệt Ba và 'cú chốt' tự do sau 13 năm

SVO - Hợp đồng 13 năm của Địch Lệ Nhiệt Ba với Jaywalk Media chính thức hết hạn và không được gia hạn, đánh dấu sự 'tự do' hoàn toàn của cô.
Phản ứng "im lặng" bất thường của Jaywalk trước những tin đồn chấm dứt hợp đồng, trái ngược hoàn toàn với những lời phủ nhận nhanh chóng trước đó, được xem như một sự xác nhận ngầm về sự tan vỡ.
Bên cạnh những bất bình kéo dài về việc quảng bá hời hợt, thiếu chuyên nghiệp trong đội ngũ của cô và sự đối xử khắc nghiệt như vụ "bánh gạch", những diễn biến mới cho thấy, Địch Lệ Nhiệt Ba đã đưa ST, người quản lý cũ của Dương Mịch, vào làm người thay thế tạm thời và đã hoàn toàn thanh lọc đội ngũ gây tranh cãi của mình, nhằm xây dựng lại một lực lượng lao động chuyên nghiệp. Trong tương lai, cô sẽ hoạt động độc lập thông qua "Shanghai Jingyan Studio", thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, độc quyền hưởng lợi nhuận từ 11 hợp đồng quảng cáo toàn cầu. Bộ phim truyền hình đầu tiên do cô phải 'tự thân vận động', Carrying a Lantern in Daylight (còn có tên khách là Love beyond the Grave) sẽ lên sóng vào tháng 3/2026, đối mặt với một thử thách quảng bá lớn.
Động thái này không chỉ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba chuyển mình từ "con bò sữa" của công ty thành "thực thể vốn", mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho Jaywalk Media, đẩy công ty vào cuộc khủng hoảng kép: Thiếu hụt nghệ sĩ chủ chốt và giá trị lao dốc sau sự ra đi của Dương Mịch và Chúc Tự Đan. Điều này cho thấy, các nghệ sĩ hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình thoát khỏi những ràng buộc truyền thống, và một hệ sinh thái mới gồm "sự hợp tác giữa studio và nền tảng" đã trở thành điều chắc chắn.