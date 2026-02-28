Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xúc động trước các hoàn cảnh khó khăn, Puka và Lê Nhân chung tay với mạnh thường quân hỗ trợ hàng trăm triệu đồng

Thuận Tùng
SVO - Trong chương trình 'Mái ấm gia đình Việt', với sự dẫn dắt của MC Huỳnh Lập, hai khách mời Puka và Lê Nhân đã chung tay với các mạnh thường quân trao hơn 320 triệu đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hoàn cảnh của nhân vật trong chương trình khiến MC Huỳnh Lập nghẹn ngào. Anh đã bật khóc và dành nhiều lời động viên, sẻ chia cùng nhân vật. Puka cũng nghẹn lòng trước câu chuyện đầy khó khăn và không ngừng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh.

3gia-dinh-em-nguyen-hoang-tam-1.png

Diễn viên Lê Nhân không giấu được sự xót xa khi lắng nghe câu chuyện của gia đình các nhân vật trong Mái ấm gia đình Việt. Anh bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực của nhân vật khi tảo tần âm thầm gồng gánh, hy sinh vì cả gia đình nhiều thế hệ.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-1.png

Không chỉ dừng lại ở lời động viên, Puka và Lê Nhân trực tiếp tham gia các thử thách cùng các em nhỏ. Ở phần thi phải chạy liên tục, thổi và làm vỡ bong bóng, Puka không may bị trầy xước chân nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-8.png

MC Huỳnh Lập phải nhờ khán giả hỗ trợ sơ cứu vết thương cho cô. Trước sự nhiệt tình ấy, các nghệ sĩ liên tục gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, tiếp thêm tinh thần cho chương trình.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-9.png

Trải qua các phần thi, gia đình em Đào Hải Kim về thứ ba, nhận 17 triệu đồng; gia đình em Hồ Văn Vinh về Nhì với 22 triệu đồng; còn gia đình em Nguyễn Hoàng Tâm giành giải Nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 62 triệu đồng. Như vậy, chương trình đã trao tổng cộng 101 triệu đồng cho ba gia đình trong tuần này.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-3.png

MC Huỳnh Lập tặng xe đạp cho hai em Hoàng Tâm và Văn Vinh. Diễn viên Puka và Lê Nhân cũng trích tiền túi gửi đến các gia đình. Đông đảo khán giả, mạnh thường quân cũng chung tay ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

mai-am-gia-dinh-viet-tap-175-12.png

Ước tính, tổng số tiền hỗ trợ từ chương trình cùng sự đóng góp của các nghệ sĩ và mạnh thường quân dành cho các em nhỏ trong tuần này lên đến hơn 320 triệu đồng.

Thuận Tùng
#Puka #Lê Nhân #Huỳnh Lập #Mái ấm gia đình Việt #Chương trình Mái ấm gia đình Việt #mạnh thường quân

