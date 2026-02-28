Sự xuất hiện của 'bộ ba vi diệu Hàn Quốc' tại ga tàu điện ngầm 'phủ sóng' cõi mạng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Jung Yoo Mi, Park Seo Joon và Choi Woo Sik được bắt gặp đang quay 'Youth Over Flowers' tại ga tàu điện ngầm ở Hàn Quốc.

Việc quay phim cho dự án mới nhất của đạo diễn Na Young Suk, phiên bản giới hạn của Youth Over Flowers hiện đang được tiến hành.

canh-quay.jpg

Đầu tuần này, một số hình ảnh về việc bắt gặp Jung Yoo Mi, Park Seo Joon và Choi Woo Sik trên tàu điện ngầm ở Hàn Quốc đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội. Những người chứng kiến ​​cho biết, bộ ba này đã được nhìn thấy di chuyển từ ga Seoul đến Namwon ở tỉnh Bắc Jeolla, ăn mặc thoải mái và tự do sử dụng tàu điện ngầm.

Thực tế, vào ngày 24/2 (giờ Hàn Quốc), ba diễn viên này đã bị "bắt cóc" theo phong cách kinh điển của chương trình Youth Over Flowers, trong một buổi phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của đạo diễn Na Young Seok.

Trong buổi phát sóng trực tiếp, đạo diễn Na đã lừa ba ngôi sao tin rằng, buổi phát sóng là để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp của biên kịch Kim Dae Joo. Sau đó, lôi kéo cả khán giả xem trực tiếp vào kế hoạch, đạo diễn Na đã đặt một loạt câu hỏi được dàn dựng, dẫn đến việc khán giả yêu cầu Jung Yoo Mi, Park Seo Joon và Choi Woo Sik "khởi hành chuyến đi ngay lập tức!".

Youth Over Flowers là chương trình thực tế du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, do tvN sản xuất, bắt đầu từ năm 2014, thuộc chuỗi "Over Flowers" của PD Na Young Seok. Chương trình nổi tiếng với việc "đột kích" các ngôi sao để đi du lịch "bụi" tại các đất nước xa lạ với ngân sách hạn chế, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, chân thật nhất của tuổi trẻ.

Cả ba ngôi sao, những người đã hoàn toàn "mắc bẫy" của đạo diễn, không thể giấu nổi sự 'sốc' và không tin vào mắt mình khi đạo diễn Na thông báo lịch trình của họ cho tuần tới. Cuối cùng, kết thúc buổi phát sóng trực tiếp bất ngờ, đạo diễn Na nói với khán giả: "Đúng một tuần sau, vào thứ Hai, chúng tôi sẽ trở lại với một buổi phát sóng trực tiếp khác để kể cho các bạn về chuyến đi".

Tuệ Nghi
#Chương trình thực tế du lịch Hàn Quốc #Youth Over Flowers phiên bản giới hạn #Diễn viên nổi tiếng trong phim truyền hình #Quay phim tại ga tàu điện ngầm #Chuyến đi bất ngờ của sao Hàn #Chương trình truyền hình của đạo diễn Na Young Suk #Hoạt động quay phim trên tàu điện ngầm #Sự kiện truyền hình trực tiếp gây sốc #Khám phá tuổi trẻ qua du lịch bụi #Chiến dịch truyền thông qua các ngôi sao

