Park Ji Hoon từ 'anh hùng yếu đuối' đến 'vị vua để đời'

SVO - Tính đến ngày 28/2 (chỉ sau hơn 3 tuần kể từ thời điểm phát hành 4/2), 'The King's Warden' đã thu hút tổng cộng 7,01 triệu khán giả, gấp hơn hai lần doanh thu hoà vốn và vẫn tiến gần tới mức 10 triệu lượt xem. Và nó cho thấy 'phiên bản thăng hạng' của Park Ji Hoon từ 'anh hùng yếu đuối' đến 'vị vua để đời'.

Từ Yeon Si Eun trong Weak Hero đến Lee Hong Wi trong The King's Warden, diễn xuất của Park Ji Hoon trong việc khắc họa những nhân vật bề ngoài điềm tĩnh nhưng ẩn chứa những vết thương sâu sắc trong một câu chuyện chuộc lỗi đầy sức thuyết phục. Sự thuyết phục này đến từ khả năng phán đoán chính xác của anh ấy trong việc biết khi nào nên buông bỏ và khi nào nên vượt qua giới hạn. Biết khi nào nên lùi lại trong những cảnh có thể dễ dàng bị coi là quá lố cũng quan trọng đối với một diễn viên như những khoảnh khắc anh ta phải thể hiện cảm xúc quá mức.

Thay vì cố gắng thể hiện điều gì đó một cách gượng ép, anh ấy khắc họa tâm trạng vốn có của nhân vật. Thay vì diễn đạt bằng lời thoại, anh ấy sử dụng ánh mắt để truyền tải trạng thái của mình. Khả năng tạo ra một góc nhìn đơn giản, không ủy mị về những nhân vật mà nếu không sẽ trở nên khó coi hoặc cường điệu chính là bí quyết giúp Park Ji Hoon lay động trái tim khán giả và những người xem phải theo dõi anh ấy trên màn ảnh trong thời gian dài.

Vai diễn Kang Seong Jae trong "The Legend of Kitchen Soldier" dự kiến lên sóng vào 11/5 sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh mới đáng được mong chờ của Park Ji Hoon. Kang Seong Jae là một người lính và được điều đến Trạm Gangrim, nơi Trung sĩ nhất Park Jae Yeong (Yoon Kyung Ho), Trung úy nhất Cho Ye Rin (Han Dong Hee) và đầu bếp quân đội Yun Dong Hyeon (Lee Hong Nae) đóng quân. Kang Seong Jae là học viên xuất sắc nhất tại trung tâm huấn luyện, nhưng do xuất thân gia đình nghèo khó và được nuôi dưỡng bởi người cha đơn thân nghèo, anh được xếp vào diện lính cần giám sát đặc biệt. Nhờ kinh nghiệm giúp đỡ xe bán đồ ăn của cha, anh được phân công làm phụ tá cho Yun Dong Hyeon trong bếp nhà ăn. Lúc đó, một hình ảnh ba chiều dạng trò chơi "Con đường của đầu bếp" xuất hiện trước mặt anh. Khi hoàn thành các nhiệm vụ do hình ảnh ba chiều này giao, kỹ năng nấu ăn của anh được cải thiện. Anh được mọi người công nhận về tài năng và ủng hộ.

'Anh hùng yếu đuối' Yeon Si Eun

Thực tế, trước khi tạo dấu ấn với công chúng qua bộ phim The King's Warden, nam diễn viên Park Ji Hoon đã khẳng định tên tuổi của mình với Weak Hero Class 1. Sau khi gây chú ý qua chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng Produce 101, bộ phim này đã thành công giúp anh thoát khỏi hình tượng 'Tiên tử nháy mắt' của nhóm nhạc Wanna One và khẳng định vị thế của Park Ji Hoon như một diễn viên thực thụ.

Dựa trên webtoon cùng tên, bộ phim kể về câu chuyện của Yeon Si Eun (Park Ji Hoon), một nam sinh gương mẫu chỉ quan tâm đến việc học, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực. Yeon Si Eun là trung tâm của những mối quan hệ phức tạp giữa các nam sinh trong trường. Cậu đến trường trước bình minh để học bài, làm bài tập trong giờ ăn trưa và vẫn ngồi ở bàn học ngay cả sau khi về nhà. Nhân vật Yeon Si Eun do Park Ji Hoon thủ vai độc đáo đến mức khó có thể tưởng tượng Yeon Si Eun mà không có anh.

Trong phim, Yeon Si Eun luôn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi cô đơn của một cậu bé phải chịu đựng một mình, bị cha mẹ ruồng bỏ. Ban đầu, ánh mắt của Si-Eun nhuốm màu cô đơn, một cuộc sống chỉ biết học hành mà không có bạn bè. Tuy nhiên, khi gặp Soo-ho (Choi Hyun-wook) và Beom-seok (Hong Kyung), cậu dần trở nên cởi mở hơn. Quan sát sự thay đổi trong ánh mắt của Yeon Si Eun của Park Ji Hoon là một điểm thú vị khác trong phim. Bằng cách này, một nhân vật luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh đã vượt qua ngưỡng giới hạn và bùng nổ sau một sự cố nhất định. Diễn xuất của Park Ji Hoon, khi anh trút giận với đôi má và khuôn mặt đỏ bừng, thực sự là vô song. Năng lượng mãnh liệt được cảm nhận khi tất cả những cảm xúc bị kìm nén của anh ấy bùng nổ được truyền tải đến người xem, cuối cùng thu hút họ đến với nhân vật của Yeon Si Eun.

Danjong của Park Ji Hoon

Đạo diễn bởi Jang Hang Jun, người từng thực hiện các tác phẩm như phim hài hành động Break Out (2002) và phim thể thao Rebound (2023), đã khiến khán giả bất ngờ khi tái hiện các sự kiện lịch sử qua lăng kính hư cấu, kể về tình bạn bất ngờ giữa trưởng làng Eom Heung Do (Yoo Hai Jin) và vị vua trẻ bị phế truất Danjong (Park Ji Hoon) trong thời gian nhà vua bị lưu đày tại làng.

Park Ji Hoon đã trải qua một chế độ ăn kiêng khắc nghiệt cho vai diễn vua Danjong khi giảm 15kg bằng cách chỉ ăn một quả táo mỗi ngày trong hai tháng để hóa thân vào cảnh lưu đày: "Tôi không muốn giảm cân bằng cách tập thể dục, mà tôi muốn thể hiện vẻ ngoài gầy gò và tiều tụy. Tôi muốn trông gầy như một người đã kiêng ăn và uống".

Những phút đầu tiên của bộ phim đã giải thích rõ lý do tại sao phim nhận được nhiều lời khen ngợi, với những bình luận như: Đôi mắt của Park Ji-hoon thật ấn tượng và Anh ấy trông như Danjong tái sinh. Cảnh anh bắt đầu cuộc hành trình lưu đày với vẻ ngoài gầy gò, khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đầy sợ hãi và trống rỗng đã đủ để khán giả ngay lập tức chấp nhận hình ảnh mới của vua Danjong.

Điều đặc biệt nổi bật trong diễn xuất của anh lần này là sự biến đổi trong ánh mắt và giọng nói. Ban đầu, ánh mắt anh vẫn trống rỗng và vô hồn, nhưng theo thời gian, anh dần lấy lại được ánh nhìn của một vị vua. Sự quyết tâm không bao giờ từ bỏ phẩm giá của một vị vua, ngay cả sau khi mất ngôi, được phản ánh trong ánh mắt của Danjong (Park Ji Hoon). Sự thay đổi trong giọng nói của anh cũng rất ấn tượng. Ban đầu, giọng nói của Danjong, khi yêu cầu nhà vua thoái vị, nặng nề, mỏng manh và yếu ớt. Tuy nhiên, khi anh xây dựng mối quan hệ với dân làng và lấy lại được sự bình tĩnh, giọng nói của anh dần trở nên cân bằng hơn. Anh lấy hơi và kéo dài giọng nói một cách rõ ràng. Những chi tiết nhỏ này kết hợp lại tạo nên một nhân vật duy nhất: "Danjong của Park Ji Hoon".

Điều thú vị là lời thoại và thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của anh khá hạn chế, nhưng sự thể hiện nhân vật Danjong của anh lại đọng lại trong tâm trí khán giả như một cây bút chì được ấn chặt trên giấy. Sự đan xen giữa một cậu bé yếu đuối, mong manh và một vị vua của thời đại, quyết tâm giữ vững lập trường, tạo nên một nhân vật ba chiều, thu hút trái tim người xem.