Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thủ tướng Chính phủ ngày 27/2 ký Quyết định 356/QĐ-TTg, điều động và giao quyền Bộ trưởng Bộ GD - ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn – Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV, Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Ông Hoàng Minh Sơn (sinh năm 1969, quê Hưng Yên). Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp; sử dụng thành thạo tiếng Đức và tiếng Anh.

Hơn 25 năm gắn với giáo dục đại học

Ông Sơn bắt đầu công tác tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội từ tháng 1/2000, với vai trò giảng viên Khoa Điện. Sau đó, ông lần lượt giữ các vị trí Phó Trưởng Khoa Điện, Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Bí thư chi bộ – Trưởng phòng Đào tạo Đại học.

vnu-giam-doc-dhqghn-hoang-minh-son-2.jpg
Ông Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng GD - ĐT.

Tháng 3/2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng. Từ tháng 7/2015 đến 7/2020, ông giữ chức Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội, đồng thời là Bí thư Đảng ủy từ tháng 6/2016. Tháng 8/2020, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

Tháng 10/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD – ĐT, Ủy viên Ban Cán sự Đảng. Từ tháng 3/2025 đến 9/2025, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, tiếp tục giữ chức Thứ trưởng.

Trong thời gian phụ trách giáo dục đại học, ông tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế tự chủ; thúc đẩy triển khai Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình. Ông cũng chỉ đạo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, chuẩn cơ sở giáo dục đại học; tăng cường kiểm định, bảo đảm chất lượng.

Chuyển đổi số trong giáo dục đại học, phát triển đào tạo trực tuyến, học liệu số và ứng dụng công nghệ trong quản trị là những nội dung được ông nhấn mạnh. Ông đồng thời định hướng tăng cường gắn kết đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Giám đốc ĐHQG Hà Nội trước khi nhận nhiệm vụ mới

Từ tháng 9/2025 đến 26/2/2026, ông Sơn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội; giữ chức Bí thư Đảng ủy từ tháng 11/2025. Ngày 22/1/2026, ông được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV.

Việc giao quyền Bộ trưởng Bộ GD – ĐT diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục tiếp tục triển khai lộ trình đổi mới căn bản, toàn diện, đặc biệt ở bậc đại học. Với kinh nghiệm quản lý tại một đại học kỹ thuật lớn và thời gian công tác ở cấp bộ, ông Hoàng Minh Sơn được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng năng lực cạnh tranh của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Dương Triều
#Giáo dục #Bộ trưởng #Hoàng Minh Sơn #giáo dục đại học #đổi mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục