Theo chân những cử tri trẻ ‘háo hức’ cầm lá phiếu đầu đời

SVO - Từ sáng sớm, từng nhóm sinh viên đi bộ tới điểm bầu cử trong khuôn viên trường. Với nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 đôi mươi, đây là lần đầu cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, một trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa tự hào.
Với nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi, đây là lần đầu cầm lá phiếu của mình.
Sau khi kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri, sinh viên nhận phiếu bầu và di chuyển tới khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên. Nhiều người dành thời gian đọc kỹ thông tin trước khi vào phòng kín để lựa chọn.
Sau khi hoàn thành việc lựa chọn, Thuỳ Dương gấp lá phiếu và bỏ vào hòm phiếu đặt giữa phòng.
Theo đại diện tổ bầu cử, việc bố trí điểm bỏ phiếu tại khu ký túc xá giúp sinh viên học xa nhà vẫn có thể tham gia bầu cử thuận lợi. Hơn 11.000 cử tri trẻ đã tạo nên một điểm bầu cử đặc biệt khi phần lớn cử tri đều là sinh viên.