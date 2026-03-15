Theo chân những cử tri trẻ ‘háo hức’ cầm lá phiếu đầu đời

Dương Triều

SVO - Từ sáng sớm, từng nhóm sinh viên đi bộ tới điểm bầu cử trong khuôn viên trường. Với nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 đôi mươi, đây là lần đầu cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, một trải nghiệm vừa hồi hộp, vừa tự hào.

Sáng 15/3, từ các tòa nhà ký túc xá đến các con ngõ nhỏ từ các xóm trọ quanh Học viện Nông nghiệp Việt Nam (xã Gia Lâm, TP. Hà Nội), hàng nghìn sinh viên đi bộ đến điểm bầu cử trong khuôn viên trường để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Với nhiều bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi, đây là lần đầu cầm lá phiếu của mình.
Điểm bầu cử này phục vụ chủ yếu cho sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá cùng các xóm trọ sinh viên của Học viện. Hơn 11.000 cử tri, phần lớn là sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành, tham gia bỏ phiếu ngay tại nơi học tập.
Sau khi kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri, sinh viên nhận phiếu bầu và di chuyển tới khu vực niêm yết danh sách ứng cử viên. Nhiều người dành thời gian đọc kỹ thông tin trước khi vào phòng kín để lựa chọn.
Nguyễn Thuỳ Dương (18 tuổi), đứng khá lâu trước bảng thông tin ứng cử viên. “Đây là lần đầu mình đi bầu cử nên tối qua đã tìm hiểu trước. Khi cầm lá phiếu trên tay, mình thấy rất tự hào vì đã đủ 18 tuổi và có thể thực hiện quyền công dân”, Thuỳ Dương nói.
Sau khi hoàn thành việc lựa chọn, Thuỳ Dương gấp lá phiếu và bỏ vào hòm phiếu đặt giữa phòng.
Trần Hoài Minh (20 tuổi) đi bỏ phiếu cùng các bạn trong phòng ký túc xá. “Sáng nay, cả phòng cùng dậy sớm đi bầu cử. Cảm giác khá đặc biệt vì mình đang trực tiếp tham gia lựa chọn đại biểu”, Hoàng chia sẻ.
Theo đại diện tổ bầu cử, việc bố trí điểm bỏ phiếu tại khu ký túc xá giúp sinh viên học xa nhà vẫn có thể tham gia bầu cử thuận lợi. Hơn 11.000 cử tri trẻ đã tạo nên một điểm bầu cử đặc biệt khi phần lớn cử tri đều là sinh viên.
Đối với nhiều bạn sinh viên, buổi sáng đi bầu cử bắt đầu từ những bước chân rời phòng ở quen thuộc. Và lá phiếu đầu đời cũng trở thành một dấu mốc đáng nhớ của tuổi 18 đôi mươi.
Dương Triều
#bầu cử #sinh viên #quyền công dân #đại biểu quốc hội #Học viện Nông nghiệp

