Bầu cử Quốc hội và HĐND: Các mốc thời gian cần lưu ý

SVO - Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri trên cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước. Cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực sự là Ngày hội lớn của Nhân dân cả nước.

Đảng viên Chi bộ thôn Nam Quan, xã biên giới Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền hướng dẫn bầu cử tại nơi niêm yết danh sách những người ứng cử. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Dưới đây là các mốc thời gian cần lưu ý từ nay đến thời điểm xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031:

- Ngày 5/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử nhận xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử (chậm nhất 10 ngày - Điều 70 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

- Ngày 10/3/2026: Cơ quan lập danh sách cử tri giải quyết khiếu nại về bổ sung danh sách cử tri (chậm nhất 5 ngày - Điều 33 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

- Ngày 15/3/2026: Ngày bầu cử toàn quốc đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ngày 18/3/2026: Ủy ban bầu cử lập và gửi biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp xã.

- Ngày 22/3/2026: Ủy ban bầu cử cấp tỉnh lập biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Hội đồng bầu cử quốc gia; Ấn định ngày bầu cử thêm (nếu có).

- Ngày 25/3/2026: Hạn cuối Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội; Hạn cuối Ủy ban bầu cử công bố kết quả bầu cử, danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình; Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND gửi đến Ủy ban bầu cử, chậm nhất 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử.

- Ngày 28/3/2026: Ủy ban bầu cử xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu HĐND trong thời gian 7 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại; Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời gian 20 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

- Ngày 30/3/2026: Hội đồng bầu cử quốc gian lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, gửi Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ngày 4/4/2026: Ủy ban bầu cử cấp xã lập biên bản tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, gửi Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và cấp tỉnh.

- Ngày 5/4/2026: Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; Các tổ chức phụ trách bầu cử địa phương thực hiện nhiệm vụ; Hội đồng bầu cử quốc gia thực hiện nhiệm vụ sau khi kết quả bầu cử được công bố.

- Ngày 6/4/2026: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (20 ngày sau bầu cử).