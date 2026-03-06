Trường Đại học Sao Đỏ ký kết hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

SVO - Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp, xúc tiến việc làm cho sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp, chiều ngày 5/3/2026, Trường Đại học Sao Đỏ đã có buổi làm việc và ký kết hợp tác đào tạo với Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MONGHAN, công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm – Tập đoàn Giáo dục Pearson.

Tham dự chương trình về phía công ty TNHH Hợp tác quốc tế MONGHAN có ông Đôn Văn Thắng - Giám đốc, ông Nguyễn Ngọc Sáng - Giám đốc MONGHAN khu vực Hải Phòng, bà Hoàng Thị Thanh Lâm - Giám đốc Học thuật cùng đoàn cán bộ của đơn vị; Về phía Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm có ông Bùi Đức Toàn – Tổng giám đốc, bà Lê Thanh Loan – Giám đốc khu vực Đông Bắc; Về phía Tập đoàn Giáo dục Pearson có ông Phan Trọng Khôi – Chuyên gia học thuật Tập đoàn; Về phía Trường Đại học Sao Đỏ có NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trưởng các đơn vị, đoàn thể và đại diện giảng viên, sinh viên Nhà trường.

NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên – Hiệu trưởng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, NGƯT.TS Nguyễn Thị Kim Nguyên – Hiệu trưởng nhấn mạnh: Trường Đại học Sao Đỏ hiện nay rất chú trọng đến việc nâng cao kỹ năng cho sinh viên, hướng tới mục tiêu sinh viên tốt nghiệp có việc làm, thu nhập cao và cơ hội thăng tiến. Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MONGHAN và công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm đều là các đơn vị có mối quan hệ với Nhà trường sẽ cung cấp các học liệu để giảng viên, sinh viên có nguồn tài liệu thiết thực nâng cao năng lực ngoại ngữ và kết nối với các tổ chức quốc tế thực hiện thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho người học tại trường.

Nhà trường ký kết hợp tác với công ty TNHH Hợp tác quốc tế MONGHAN.

Nhà trường ký kết hợp tác công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm – Tập đoàn Giáo dục Pearson.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Tại chương trình, Nhà trường đã tiến hành ký kết hợp tác với Công ty TNHH Hợp tác quốc tế MONGHAN, công ty TNHH Đầu tư và phát triển giáo dục Cánh Buồm – Tập đoàn Giáo dục Pearson với các nội dung hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, trao đổi sinh viên thực tập, trải nghiệm, tài trợ học bổng cho sinh viên, hợp tác trong sử dụng giáo trình tiếng Anh Speakout, tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ,… Đồng thời ông Phan Trọng Khôi – Chuyên gia học thuật Tập đoàn Giáo dục Pearson đã chia sẻ đến sinh viên, giảng viên Nhà trường về những kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và sử dụng các học liệu, giáo trình tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, các giải pháp hỗ trợ giảng dạy và đánh giá năng lực ngoại ngữ trong môi trường giáo dục đại học.

Ông Phan Trọng Khôi – Chuyên gia học thuật Tập đoàn Giáo dục Pearson chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong khai thác và sử dụng các học liệu.

Sinh viên giao lưu cùng diễn giả.

Việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường với các đối tác đã mở ra những cơ hội hợp tác hiệu quả giữa Nhà trường và doanh nghiệp, mang lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên trước và sau khi tốt nghiệp.

(Ảnh: NTCC)