'Hackathon Harvard 2026' tổ chức tại Đại học Phenikaa, tìm kiếm giải pháp AI cho hệ thống y tế

SVO - 'Hackathon Harvard 2026' – sân chơi đổi mới sáng tạo y tế, do Harvard Health Systems Innovation Lab (HSIL), thuộc Harvard T.H. Chan School of Public Health tổ chức – chính thức mở đăng ký tại Việt Nam. Điểm cầu trong nước được đặt tại ĐH Phenikaa (thành viên của Tập đoàn Phenikaa), đơn vị đồng tổ chức và đăng cai sự kiện năm nay.

Chủ đề năm 2026 là “Building High-Value Health Systems: Leveraging AI”, hướng tới xây dựng hệ thống y tế chất lượng cao thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kiện diễn ra đồng thời tại nhiều quốc gia trong hai ngày 10-11/4/2026.

Tại Việt Nam, chương trình được phối hợp tổ chức bởi ĐH Phenikaa, trường ĐH Y Hà Nội và PATH.

Đại học Phenikaa – trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo

Việc trở thành Hub chính thức của Hackathon Harvard 2026 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của ĐH Phenikaa trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện sẽ diễn ra trực tiếp tại khuôn viên trường (đường Nguyễn Trác, phường Dương Nội, Hà Nội) trong 48 giờ liên tục. Tại đây, các đội thi tham gia phiên khai mạc trực tuyến kết nối với Harvard và các hub toàn cầu, dự tọa đàm chuyên đề về AI trong y tế do chuyên gia quốc tế trình bày, đồng thời làm việc nhóm phát triển sản phẩm và trình bày trước ban giám khảo.

Hackathon Harvard 2026 – sân chơi đổi mới sáng tạo y tế.

Với thế mạnh đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, ĐH Phenikaa được kỳ vọng tạo môi trường thuận lợi để các nhóm phát triển mô hình, thử nghiệm giải pháp và kết nối chuyên gia trong thời gian ngắn.

Với nền tảng đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cùng mô hình viện - trường - bệnh viện PhenikaaMec trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo,

Với thế mạnh về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, cùng lợi thế từ mô hình viện - trường và sự đồng hành của PhenikaaMec trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ĐH Phenikaa không chỉ tạo môi trường học thuật mà còn mở ra điều kiện thuận lợi để các nhóm nhanh chóng phát triển mô hình, thử nghiệm giải pháp và kết nối chuyên gia

Tập trung vào bài toán thực tiễn của ngành y

Cuộc thi không giới hạn ý tưởng nhưng khuyến khích các đội tập trung vào các thách thức lớn như phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR), ứng dụng AI trong chẩn đoán và theo dõi bệnh, phát triển chatbot hỗ trợ bệnh nhân và nhân viên y tế, hay giải quyết tình trạng phân mảnh trong quy trình chăm sóc.

Hackathon Harvard 2026 tổ chức tại ĐH Phenikaa, tìm kiếm giải pháp AI cho hệ thống y tế.

Ngoài ra, các nhóm có thể đề xuất giải pháp liên quan đến thiếu hụt nhân lực y tế, quá tải thông tin, nâng cao hiểu biết sức khỏe cộng đồng, cá nhân hóa chăm sóc dự phòng hoặc ứng dụng AI trong nhi khoa.

Đối tượng tham dự gồm sinh viên, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, kỹ thuật và kinh doanh. Mỗi đội có 3-5 thành viên, khuyến khích cấu trúc đa ngành để tăng tính sáng tạo. Thí sinh chủ động tự lập đội trước khi đăng ký.

Cuộc thi không giới hạn độ tuổi, song yêu cầu ít nhất một thành viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh để tham gia chương trình ươm tạo sau cuộc thi.

Cơ hội bước ra đấu trường toàn cầu

Ban tổ chức chấm điểm theo 6 tiêu chí với tổng 30 điểm, gồm xác định vấn đề, công nghệ và đổi mới, kế hoạch triển khai, năng lực đội nhóm, thuyết trình – demo và phần hỏi đáp.

Hub Việt Nam trao một giải Nhất, hai giải Nhì và ba giải Ba. Từ các đội đạt giải, ban tổ chức sẽ lựa chọn những nhóm phù hợp tham gia bootcamp trực tuyến hai tuần do HSIL tổ chức.

Top 20 đội xuất sắc toàn cầu sẽ tham gia chương trình ươm tạo bốn tuần, nhận cố vấn 1:1 từ chuyên gia quốc tế và có cơ hội kết nối nhà đầu tư trong hệ sinh thái của HSIL.

Hạn đăng ký đến hết ngày 8/3/2026. Cuộc thi không thu phí tham gia và yêu cầu các đội tuân thủ quy định về bản quyền, bảo mật dữ liệu y tế, cũng như đạo đức AI.