ADHD đang trở thành nhãn mác dành cho sinh viên các trường thuộc Ivy League

Theo dữ liệu mới nhất cho thấy gần 1/5 sinh viên ĐH Harvard và gần 30% sinh viên ĐH Stanford, ĐH Brown đều vượt quá 20%, và ĐH Amherst sẽ đạt mức đáng kinh ngạc 34% được hưởng lợi từ các biện pháp hỗ trợ người khuyết tật. Phần lớn các khuyết tật tại các trường đại học danh tiếng này không phải là khuyết tật thể chất theo cách hiểu thông thường. Chúng hiện nay đề cập đến các khuyết tật về tâm lý hoặc học tập, chẳng hạn như ADHD, lo âu, khó khăn trong học tập và rối loạn thiếu tập trung. Điều đáng buồn nhất là hiện tượng khuyết tật tâm lý này không chỉ giới hạn ở bốn trường đại học hàng đầu này, cũng không chỉ giới hạn ở Hoa Kỳ.

Số lượng sinh viên đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật tại ĐH Chicago đã tăng hơn gấp 3 lần trong tám năm qua, ĐH California và Berkeley, con số này đã tăng gần gấp 5 lần trong 15 năm qua. ĐH Michigan có hai trung tâm dành cho sinh viên khuyết tật tham gia kỳ thi, nhưng chúng thường xuyên quá tải, buộc các giáo sư phải vất vả tìm thêm bàn và người giám sát. Điều này cũng có nghĩa là hiện tượng "sinh viên khuyết tật" trở nên nghiêm trọng hơn ở các trường đại học hàng đầu, nơi tập trung giới tinh hoa. Trong khi tỷ lệ sinh viên khuyết tật ở Mỹ và Anh đang tăng lên hàng năm, tỷ lệ sinh viên khuyết tật trong số sinh viên quốc tế vẫn thấp, dưới 6%, và tỷ lệ này không thay đổi đáng kể trong những năm gần đây.

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và rối loạn lo âu đã trở thành những nhãn mác phổ biến nhất trong số sinh viên tại các trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, khi những khủng hoảng tâm lý thực sự đan xen với việc lợi dụng các kẽ hở trong quy định, sự công bằng trong giáo dục đại học đỉnh cao đang phải đối mặt với một thử thách chưa từng có.

Hãy nhớ lại vài năm trước, đã có những báo cáo về việc sinh viên được gia hạn thời gian làm bài thi SAT với giấy chứng nhận của bác sĩ về chứng ADHD, nhằm mục đích cải thiện điểm số của họ. Điều này cũng không ngoại lệ tại các trường đại học danh tiếng. "Sinh viên khuyết tật" ngày nay không nhất thiết là những người có vấn đề về khả năng vận động hoặc các khuyết tật thể chất khác, mà là những đứa trẻ giàu có sử dụng thời gian làm bài thi kéo dài để đạt được lợi thế trong học tập.

Trên Reddit, một số người dùng tiết lộ rằng, các bậc phụ huynh mà họ biết đã công khai thảo luận về cách để được bác sĩ chẩn đoán nhằm đạt được nhiều lợi thế hơn trong học tập. Một người dùng đề cập rằng, con gái của một bác sĩ gây mê đã được chẩn đoán mắc chứng khó đọc nhờ các mối quan hệ của mẹ cô, điều này đã giúp cô có thêm thời gian để thi kỳ thi luật sư bang New York.

ĐH Carnegie Mellon đã áp dụng các đặc quyền cho sinh viên mắc chứng ADHD, rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe khác như được ghi âm bài giảng, nộp bài tập về nhà muộn hơn và khả năng làm bài kiểm tra ở những địa điểm yên tĩnh hoặc sử dụng các thiết bị công nghệ thường bị cấm. Trường đại học này cũng cho phép sinh viên mắc chứng rối loạn lo âu xã hội được cấp giấy chứng nhận để các giáo sư sẽ không gọi họ trả lời mà không báo trước. Trong số những đặc quyền dành cho "sinh viên khuyết tật", thời gian làm bài kiểm tra kéo dài là gây tranh cãi và dễ bị lợi dụng nhất.

Sau đại dịch, các trường đại học hàng đầu, bao gồm cả các trường thuộc Ivy League, đã bắt đầu chấp nhận lại điểm SAT/ACT, làm tăng thêm sự cạnh tranh về điểm số. Trong khi đó, College Board có chính sách đặc biệt cho phép học sinh mắc chứng ADHD, rối loạn lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề sức khỏe khác được thêm từ 25% đến 50% thời gian làm bài thi SAT/ACT nếu cung cấp được giấy tờ chứng minh.

Các bài thi SAT/ACT rất dài và có nhiều câu hỏi, vì vậy nhiều phụ huynh và học sinh, muốn đạt điểm cao hơn, đã tìm đến nhiều cách khác nhau để nhờ bác sĩ và nhà tâm lý học làm giả giấy chứng nhận về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Một số chuyên gia dự đoán rằng nếu thời gian làm bài thi chuẩn hóa được gia hạn thêm 50%, học sinh có thể đạt thêm 200 điểm trong kỳ thi SAT, vì họ sẽ có thời gian để xem lại bài làm của mình.

ĐH Oxford cũng làm tương tự. Nếu một sinh viên cho rằng, mình mắc chứng ADHD, họ chỉ cần điền vào một mẫu đơn để được kiểm tra và đánh giá, được xác định là có khuyết tật về học tập, và được cộng thêm 25% thời gian làm bài kiểm tra chuẩn hóa cũng như được sử dụng máy tính. Năm ngoái, truyền thông Mỹ đã phơi bày thủ đoạn mờ ám làm giả giấy chứng nhận bệnh tâm thần.

Một sinh viên thuộc nhóm Ivy League theo học tại trường Lawrenceville College ở New Jersey cho biết có đến một phần tư số bạn cùng lớp của anh ta được thêm thời gian làm bài kiểm tra. Một số phụ huynh thậm chí còn gây áp lực lên bác sĩ để kiểm tra con cái họ nhiều lần cho đến khi chúng được chẩn đoán mắc chứng ADHD. Một số phòng khám sức khỏe tâm thần tư nhân, nhận thấy cơ hội kinh doanh, cung cấp các dịch vụ trả phí, cho phép phụ huynh mua các báo cáo chẩn đoán ADHD hợp lệ với giá hơn 10 000 đô la Mỹ, tạo thành một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh.

Một khi những phụ huynh này nếm trải lợi ích của việc lợi dụng các kẽ hở ở trường trung học, họ đương nhiên sẽ tiếp tục ở đại học, đặc biệt là tại các trường đại học hàng đầu, nơi áp lực học tập rất lớn và các vấn đề xã hội thường xuyên xảy ra. Một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện tại trường Luật Stanford: Những sinh viên học giỏi thường đạt điểm thấp hơn trong các kỳ thi cuối kỳ so với những sinh viên học kém hơn. Vì tò mò, một số người đã tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng, vì các kỳ thi ở trường luật là các kỳ thi kéo dài ba giờ và được phép sử dụng tài liệu, nên nhiều sinh viên đã nhận được giấy chứng nhận chẩn đoán ADHD trước kỳ thi, nhờ đó có được đặc quyền nộp bài thi trong vòng sáu giờ.

Việc làm giả chứng chỉ không phải là vấn đề thực sự, đằng sau đó là nhiều sinh viên, trong quá trình theo đuổi điểm số cao và sự tập trung bền vững, đã hy sinh sức khỏe của mình để có được điểm tốt, lạm dụng thuốc điều trị ADHD theo toa và cuối cùng trở nên nghiện.

Nền tảng chăm sóc sức khỏe trực tuyến do các sinh viên xuất sắc của ĐH Bắc Kinh và ĐH Carnegie Mellon thành lập, vừa bị phanh phui vài ngày trước, đã cấp hơn 40 triệu đơn thuốc cho hơn 100.000 người trên khắp nước Mỹ chỉ trong ba hoặc bốn năm, bao gồm cả thuốc điều trị ADHD. Trong số những người nhận được các loại thuốc này, 68% không cung cấp đầy đủ tiền sử bệnh án, và 43% là sinh viên từ 18 đến 25 tuổi. Một số sinh viên nghĩ rằng: "Mọi người khác đều đang dùng chúng, nếu tôi không dùng, tôi sẽ bị tụt lại phía sau" hoặc "Trong kỳ thi cuối kỳ, việc dùng thuốc sẽ giúp tôi nhớ thêm hàng chục trang, làm thêm hàng chục bài kiểm tra thực hành và nâng điểm trung bình lên 4.0. Tôi có thể ngừng dùng thuốc sau khi thi xong". Tuy nhiên, nhiều người thấy khó khăn khi phải dừng lại một khi đã bắt đầu. Tình trạng mệt mỏi cực độ, trầm cảm, lo âu, thậm chí suy sụp tinh thần xảy ra sau khi ngừng thuốc có thể khiến họ tái sử dụng thuốc theo toa, và trong trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể dẫn đến nghiện thuốc. Điều đáng sợ hơn nữa là vòng luẩn quẩn mà việc gian lận do thuốc gây ra: một nhóm sinh viên đạt điểm xuất sắc nhờ thuốc, trong khi một nhóm khác, không sử dụng thuốc, lại thấy mình không thể cạnh tranh và tham gia vào việc lạm dụng thuốc, đánh đổi cuộc sống của mình để có một tương lai tốt đẹp hơn. Theo thời gian, họ tiêu tốn nhiều nguồn lực hơn, khiến những người thực sự bị bệnh không nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời.

Không phải ai cũng làm giả giấy tờ về bệnh tâm thần như ADHD, trầm cảm hay lo âu để được nhận vào các trường đại học hàng đầu. Ngược lại, nhiều học sinh thực sự khuyết tật, nhờ trí thông minh vượt trội và động lực nội tại mạnh mẽ, đã nỗ lực và kiên cường hơn nhiều so với những người khác trong những năm trung học, vượt qua thành công khuyết tật của mình và cuối cùng được nhận vào trường đại học mơ ước.

Một nữ sinh người châu Á đã mạnh dạn kể lại trải nghiệm thực tế của mình với chứng khó học trong bài luận xin nhập học, mô tả chi tiết cách cô ấy liên tục phải vật lộn với nó, cách cô ấy giải quyết những thách thức sau khi nhận ra tình trạng của mình, và cuối cùng, cô ấy được nhận vào ĐH Yale.

Một sinh viên tại ĐH Trung văn Hồng Kông được chẩn đoán mắc cả hội chứng Asperger (thường được gọi là tự kỷ) và ADHD. Không chỉ được nhận vào một trong ba trường đại học hàng đầu ở Hồng Kông, mà nhờ khả năng tự kiểm soát và tài năng xuất chúng, cậu ấy còn được nhận vào chương trình Tiến sĩ Kỹ thuật Điện và Khoa học Máy tính danh giá của MIT. Cậu ấy là minh chứng hoàn hảo rằng bệnh tâm thần thực sự không cần phải bịa đặt, hoàn toàn có thể đạt được thành công trong học tập.

Một cư dân mạng đã chia sẻ kinh nghiệm được nhận vào ĐH Pennsylvania và ĐH Harvard mặc dù mắc chứng ADHD. Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh từ khi học mẫu giáo. Trong những năm đi học, cô ấy không thể hoàn thành các bài tập học tập một cách có hệ thống và thiếu kỹ năng lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả. Những phương pháp học tập và ghi nhớ mà bạn bè cô ấy cho là bình thường lại vô cùng khó khăn đối với cô ấy. Mặc dù may mắn được nhận vào ĐH Pennsylvania cho chương trình cử nhân và ĐH Harvard cho chương trình thạc sĩ, nhưng không ai biết rằng, cô ấy đã đồng thời bật khóc vào ban đêm trong khi cố gắng viết luận và làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành đúng hạn. Vào ngày tốt nghiệp của Harvard, đứng giữa đám đông nhìn những người bạn cùng lớp thực sự thông minh và điềm tĩnh, cô cảm thấy muốn khóc. Cô cảm thấy hối tiếc về vô số đêm mất ngủ mà mình đã phải chịu đựng do tác dụng phụ của thuốc, và về chính bản thân mình đang vật lộn để chứng minh mình là một người trưởng thành bình thường.

Trong những năm gần đây, tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu đang giảm. Năm 2025, tỷ lệ trúng tuyển của tám trường thuộc Ivy League tiếp tục xu hướng giảm, với ĐH Harvard giảm xuống dưới 3%, mức thấp kỷ lục. Nỗi lo lắng về việc được vào các trường đại học hàng đầu đang gia tăng, và ngày càng nhiều trường hợp gian lận và phương pháp gian lận bị phơi bày.

Điều gì sẽ xảy ra khi một người trẻ được vào một trường đại học hàng đầu với "giấy chứng nhận khuyết tật" giả mạo, bảng điểm giả mạo, hoặc các hoạt động giả mạo? Cuộc sống đầy rẫy những thử thách, và không phải tất cả con cái chúng ta đều có thể vượt qua chúng bằng những cách này. Mỗi món quà mà số phận ban tặng đều đi kèm với một cái giá.