Cuộc thi hackathon liên quốc gia của Đại học RMIT chính thức trở lại

SVO - RMIT Hackathon 2025 sẽ mang đến một sân chơi trí tuệ đầy kịch tính dành cho sinh viên yêu thích công nghệ, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

Cuộc thi RMIT Hackathon 2025 với chủ đề “AI tạo sinh và An ninh mạng” sẽ được tổ chức đồng thời tại ba cơ sở của trường tại Melbourne (Australia), TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào ngày 20-21/10/2025. Cuộc thi đang mở đăng ký cho sinh viên thuộc bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ từ RMIT và các trường đại học khác đến hết ngày 10/10/2025.

RMIT Hackathon 2025 sẽ diễn ra đồng thời ở ba thành phố tại Việt Nam và Australia vào ngày 20-21/10.

Mỗi đội thi gồm 3-4 thành viên sẽ cùng nhau giải quyết các thử thách thực tiễn trong lĩnh vực bảo mật AI, phòng thủ hệ thống, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn để phát hiện mối đe dọa và bảo vệ giải pháp hạ tầng đám mây.

Với hình thức thi đấu nhập vai Đội Đỏ (tấn công) và Đội Xanh (phòng thủ) để chinh phục các thử thách, sự kiện hứa hẹn mang đến một sân chơi trí tuệ đầy kịch tính cho các bạn trẻ đam mê công nghệ.

Không chỉ là nơi để tranh tài, RMIT Hackathon 2025 còn là cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực chuyên môn, tiếp cận các công cụ và kỹ thuật chuẩn ngành, đồng thời được chuyên gia trong lĩnh vực AI và an ninh mạng hướng dẫn trực tiếp.

Tham gia cuộc thi, các bạn trẻ còn có dịp mở rộng mạng lưới kết nối, chia sẻ ý tưởng và đóng góp vào những giải pháp công nghệ an toàn, đạo đức và có tính ứng dụng cao trong tương lai.

Giải thưởng cao nhất dành cho đội thắng cuộc lên đến 20 triệu đồng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 60 triệu đồng. Giải thưởng có thể được trao dưới hình thức hiện kim hoặc hiện vật có giá trị tương đương.

Cuộc thi RMIT Hackathon 2024 diễn ra tại cơ sở Nam Sài Gòn, Hà Nội và Melbourne của Đại học RMIT.

Năm ngoái, cuộc thi RMIT Hackathon AI tạo sinh và An ninh mạng đầu tiên đã thu hút hơn 270 thí sinh đăng ký đến từ Đại học RMIT và 10 trường đại học khác như Đại học Melbourne, Đại học Quốc gia Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Thành công của cuộc thi năm 2024 đã đặt nền móng để duy trì một sân chơi học thuật chất lượng, nơi sinh viên từ nhiều quốc gia có thể cùng nhau thử sức, học hỏi và phát triển các giải pháp công nghệ mang tính thực tiễn cao trong lĩnh vực AI và an ninh mạng.

Giải thưởng hấp dẫn cùng nhiều cơ hội học hỏi và phát triển cá nhân đang chờ đón các thí sinh tại RMIT Hackathon 2025. Sinh viên quan tâm có thể đăng ký tại https://apps.rmit.edu.vn/r/RMITHackathon2025 và tìm hiểu thêm thông tin tại trang web chính thức: https://rmit-hackathon.com.