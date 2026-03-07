Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Học sinh Hà Nội tìm hiểu khởi nghiệp từ cấp THPT

Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Học sinh nhiều trường trung học ở Hà Nội được tiếp cận kiến thức về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại hội thảo do Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở GD – ĐT Hà Nội tổ chức, ngày 7/3.

Chương trình “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông” nhằm giúp học sinh hiểu thêm về tư duy sáng tạo, kỹ năng khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có tiềm năng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp nhờ lực lượng thanh niên đông đảo và năng động. Tuy vậy, nhiều bạn trẻ khi bắt đầu khởi nghiệp vẫn thiếu kiến thức quản trị, kỹ năng biến ý tưởng thành sản phẩm và kinh nghiệm thực tiễn.

z7597424938134-5ebd7ac678f9993725d9d025a093deb9.jpg
Chương trình “Hành trình khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ trung học phổ thông”.

Vì vậy, việc tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo từ bậc trung học được cho là giúp học sinh sớm hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề, định hướng nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh.

Hội thảo diễn ra tại xã Vân Đình,8 với sự tham gia của học sinh các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thuộc cụm trường ở các huyện Phú Xuyên, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Trao đổi với phóng viên, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, thế hệ trẻ sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

z7597425303067-dd84d78df0ca7adfdcef55316f7cfb6e.jpg
GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

“Khởi nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ những dự án lớn. Nhiều ý tưởng có thể xuất phát từ những vấn đề gần gũi trong cuộc sống”, GS. TS Nguyễn Thị Lan nói.

Những năm gần đây, Chính phủ ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, như Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, theo Quyết định 1665 năm 2017 và chương trình hỗ trợ giai đoạn 2026 – 2035, theo Quyết định 336, ban hành tháng 2/2026.

Các chương trình này hướng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, năng lực công nghệ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc trong thời kỳ số hóa.

z7597425120825-1c00d28c518e93d2a4ff9027dd29af65.jpg
Học sinh trường THPT Ứng Hoà A đặt câu hỏi tại chương trình.

“Em nhận ra nông nghiệp cũng có nhiều cơ hội phát triển và ứng dụng công nghệ. Qua chương trình, em có thêm định hướng cho việc chọn ngành học sau này”, Linh nói.

Tham gia hội thảo, Phạm Phương Linh - Trường THPT Ứng Hòa A cho biết, chương trình giúp em hiểu rõ hơn về các ngành học liên quan đến khởi nghiệp.

Theo thầy Nguyễn Nam Anh, đại diện trường THPT Ứng Hòa A, nhà trường đang đẩy mạnh các hoạt động giáo dục STEM, câu lạc bộ học thuật và trải nghiệm thực tế nhằm phát triển kỹ năng sáng tạo cho học sinh.

Trường cũng xây dựng quỹ học bổng hơn 1 tỷ đồng từ nguồn cựu học sinh để hỗ trợ và khuyến khích các em trong học tập, nghiên cứu.

Ông Nam Anh cho rằng, các hoạt động kết nối giữa trường phổ thông, đại học và chuyên gia sẽ giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận môi trường nghiên cứu, sáng tạo và khởi nghiệp sớm.

Dương Triều
#khởi nghiệp #học sinh #Hà Nội #đổi mới sáng tạo #giáo dục STEM #nghề nghiệp #sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục