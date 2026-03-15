Khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Trường ĐH Thủy lợi

SVO - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 8, đơn vị bầu cử số 2, phường Kim Liên (Hà Nội), đặt tại Trường Đại học Thủy lợi đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Từ 7 giờ sáng, gần 79 triệu cử tri tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu trên toàn quốc bắt đầu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại khu vực bỏ phiếu số 8 đặt tại Trường Đại học Thủy lợi, Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền phường Kim Liên, các tổ chức đoàn thể và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Vân Anh, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Kim Liên; cùng các thành viên Tổ bầu cử số 8, đại diện cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và cử tri tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trọng Hoan, Bí thư Chi bộ 24, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư 24, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 8 nhấn mạnh: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Thạc sĩ Đặng Hương Giang - Trưởng phòng Chính trị & Công tác sinh viên phổ biến thể lệ và nội quy phòng bỏ phiếu.

Sau phần phổ biến thể lệ và nội quy phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cử tri và các đại biểu tham dự, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Những lá phiếu đầu tiên được thực hiện bởi đại diện cử tri cao tuổi, người có công với cách mạng và cử tri trẻ tuổi là Kiều Đức Anh (sinh năm 2007), sinh viên nội trú Trường Đại học Thủy lợi – một trong những cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử.

Điểm bỏ phiếu tại Trường Đại học Thủy lợi có gần 2.000 cử tri là sinh viên đang sinh sống tại khu nội trú của nhà trường. Phần lớn sinh viên đều là những cử tri lần đầu thực hiện quyền bầu cử, vì vậy ngay từ sáng sớm nhiều bạn đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu, nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày hội lớn.

Sinh viên Kiều Đức Anh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được thực hiện quyền bầu cử của công dân nên cảm thấy rất tự hào và xúc động. Em đã tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên và mong muốn lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.”

Không khí phấn khởi, nghiêm túc tại khu vực bỏ phiếu cho thấy tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân của các cử tri, đặc biệt là thế hệ trẻ. Nhiều sinh viên cho biết việc trực tiếp tham gia bầu cử giúp các bạn hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trong không khí trang nghiêm của ngày hội toàn dân, cử tri tại khu vực bỏ phiếu Trường Đại học Thủy lợi đã tích cực tham gia bỏ phiếu, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.