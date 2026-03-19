Đang trực tiếp Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

report Tạo không gian rộng lớn để người trẻ cống hiến và trưởng thành

Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng phòng giải pháp quản trị dữ liệu (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đặt câu hỏi trực tiếp tại chương trình:

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xin đồng chí cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?

Trả lời nội dung này, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là giai đoạn đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển nhanh nhưng phải bền vững, làm chủ khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu đó, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trên những lĩnh vực mới của sự phát triển. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng phải làm tốt hơn vai trò dẫn dắt, hỗ trợ, định hướng để đoàn viên, thanh niên có môi trường cống hiến và trưởng thành.

Diễn đàn diễn ra trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến diễn ra tháng 6/2026 tới đây). Dự thảo văn kiện Đại hội đang tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện bổ sung; hướng hoạt động của tổ chức Đoàn trong 5 năm tới. Trong bối cảnh mới, yêu cầu nguồn nhân lực cao rất quan trọng là “vừa hồng vừa chuyên”.

Theo đó, tổ chức Đoàn xác định trước hết, tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Công tác này được triển khai theo hướng gần gũi nhưng mà phải hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; đồng thời tăng cường các diễn đàn đối thoại, các hoạt động thực tiễn. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Thứ hai, đối với các phong trào hành động cách mạng, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đề xuất triển khai một phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.

Phong trào này khuyến khích thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong 5 lĩnh vực.

Cụ thể là tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Chúng tôi cũng xác định đây là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong thời gian tới đó là chìa khóa của sự phát triển”, anh Huy nói.

Tiếp đó là tiên phong trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp; tiên phong trong hội nhập quốc tế; tiên phong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua phong trào, đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát huy trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến của mình. Đồng thời, từ thực tiễn phong trào, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho tổ chức Đảng.

Một điểm quan trọng nữa là chúng ta cũng đề cao đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Tinh thần chung là gắn với nội hàm phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chúng ta phải đổi mới nội dung và phương thức để thu hút được, tập hợp được đoàn viên thanh niên ngày càng đông hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong đó sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực cao bổ sung cho các cái lĩnh vực phát triển của đất nước trong thời gian tới”, anh Huy nhấn mạnh.