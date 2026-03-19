Đang trực tiếp Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn

Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” là hoạt động thường niên nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
Anh Nguyễn Chí Đông - Phó Trưởng phòng giải pháp quản trị dữ liệu (Trung tâm Công nghệ thông tin, Tập đoàn Viettel), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đặt câu hỏi trực tiếp tại chương trình:
Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, xin đồng chí cho biết: Trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm nào để tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?
Trả lời nội dung này, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đây là giai đoạn đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển nhanh nhưng phải bền vững, làm chủ khoa học - công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong bối cảnh thực hiện các mục tiêu đó, thanh niên cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tiên phong trên những lĩnh vực mới của sự phát triển. Đồng thời, tổ chức Đoàn cũng phải làm tốt hơn vai trò dẫn dắt, hỗ trợ, định hướng để đoàn viên, thanh niên có môi trường cống hiến và trưởng thành.
Diễn đàn diễn ra trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII (dự kiến diễn ra tháng 6/2026 tới đây). Dự thảo văn kiện Đại hội đang tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện bổ sung; hướng hoạt động của tổ chức Đoàn trong 5 năm tới. Trong bối cảnh mới, yêu cầu nguồn nhân lực cao rất quan trọng là “vừa hồng vừa chuyên”.
Theo đó, tổ chức Đoàn xác định trước hết, tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên. Công tác này được triển khai theo hướng gần gũi nhưng mà phải hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số; đồng thời tăng cường các diễn đàn đối thoại, các hoạt động thực tiễn. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu sâu sắc hơn về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc.
Thứ hai, đối với các phong trào hành động cách mạng, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, T.Ư Đoàn đề xuất triển khai một phong trào trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”.
Phong trào này khuyến khích thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong 5 lĩnh vực.
Cụ thể là tiên phong trong khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. “Chúng tôi cũng xác định đây là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng trong thời gian tới đó là chìa khóa của sự phát triển”, anh Huy nói.
Tiếp đó là tiên phong trong phát triển kinh tế và khởi nghiệp; tiên phong trong hội nhập quốc tế; tiên phong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua phong trào, đoàn viên, thanh niên có cơ hội phát huy trí tuệ, sức trẻ và khát vọng cống hiến của mình. Đồng thời, từ thực tiễn phong trào, tổ chức Đoàn sẽ phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho tổ chức Đảng.
Một điểm quan trọng nữa là chúng ta cũng đề cao đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn. Tinh thần chung là gắn với nội hàm phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, chúng ta phải đổi mới nội dung và phương thức để thu hút được, tập hợp được đoàn viên thanh niên ngày càng đông hơn.
“Chúng tôi kỳ vọng, với 5 nội dung tiên phong đó sẽ tạo ra không gian rộng lớn để đoàn viên thanh niên thỏa sức rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó góp phần hình thành một đội ngũ nhân lực cao bổ sung cho các cái lĩnh vực phát triển của đất nước trong thời gian tới”, anh Huy nhấn mạnh.
Bạn Dương Thị Diệp - công nhân Công ty cổ phần liên kết Việt Nam, chi nhánh Việt Yên, Bắc Ninh đặt câu hỏi: Em được biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đoàn là phải có giải pháp đột phá thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần "không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội". Tuy nhiên, thực tế nhiều bạn trẻ hiện nay do yêu cầu công việc và cuộc sống chưa có điều kiện tiếp cận và tham gia các hoạt động của Đoàn, của Hội. Trong bối cảnh hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ đổi mới phương thức tập hợp thanh niên như thế nào, để các lực lượng thanh niên có thể tham gia với tổ chức Đoàn, tổ chức Hội để phát huy vai trò của mình?.
Trả lời nội dung này, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đoàn. Theo anh, mục tiêu “không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội” không chỉ là mong muốn, mà còn là yêu cầu được Bộ Chính trị giao trong công tác thanh niên.
Anh Lâm cho biết, hệ thống tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam đã được xây dựng đầy đủ từ Trung ương đến cơ sở, tạo điều kiện để thanh niên dễ dàng tiếp cận. Tuy nhiên, do Hội là tổ chức xã hội rộng rãi, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, nên để thu hút thanh niên, tổ chức cần có những điều chỉnh, thiết kế hoạt động để thực sự phù hợp với từng đối tượng.
Phân tích thực tế, anh Nguyễn Tường Lâm nêu, cả nước hiện có hơn 21 triệu thanh niên, trong đó khoảng 5-6 triệu là đoàn viên, hơn 2 triệu sinh viên tham gia Hội Sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó còn nhiều nhóm thanh niên khác, đòi hỏi các mô hình tập hợp phù hợp. “Muốn tập hợp thì cần phải xây dựng các tổ chức phù hợp”.
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm cho biết, hiện nhiều tổ chức đã được hình thành theo từng nhóm đối tượng như: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, hay các tổ chức dành cho thanh niên khuyết tật... Các mô hình này vừa tạo sân chơi, vừa là kênh kết nối, phản ánh nguyện vọng của thanh niên.
Tuy vậy, hiện vẫn còn những nhóm khó tiếp cận, đặc biệt là thanh niên lao động tự do. Trước thực tế này, phương thức tập hợp đang được chuyển đổi từ tổ chức theo địa bàn hành chính sang các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích như thể thao, văn nghệ để tăng tính linh hoạt…
Đối với thanh niên công nhân, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, đây là lực lượng cần được quan tâm đặc biệt, nhất là trong bối cảnh có yêu cầu “mỗi khu công nghiệp, khu chế xuất phải có tổ chức Đoàn, Hội mạnh”.
Hội LHTN Việt Nam đang xây dựng đề án riêng nhằm tăng cường tập hợp lực lượng này, với các giải pháp, từ tổ chức hoạt động tại nơi ở, khu trọ đến mở rộng kết nối trên không gian mạng.
Anh Lâm cũng cho rằng trong bối cảnh mới, không gian mạng cần được xác định là “mặt trận thứ hai” trong công tác tập hợp thanh niên. Thực tế cho thấy, khi hoạt động được triển khai phù hợp, chạm đến cảm xúc của thanh niên có thể thu hút hàng chục tỷ lượt tham gia, ví dụ như sự kiện A80 vừa qua.
“Còn rất nhiều không gian, nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu không để một thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội”, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.
Đặt câu hỏi tới Ban Bí thư T.Ư Đoàn, chị Lê Nguyễn Thái Minh - Bí thư Đoàn phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mong muốn trong thời gian tới, Ban Bí thư T.Ư Đoàn có những định hướng và giải pháp để đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.
Chia sẻ về nội dung này, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, thực tế trong thời gian qua, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Bộ máy tinh gọn hơn nhưng công việc nhiều, chính vì vậy đã tạo áp lực lên các cán bộ Đoàn chuyên trách.
Vậy chúng ta cần phải làm thế nào để thích ứng được với tình hình mới như thế này?
Theo anh Huy, thanh niên có hai đặc điểm rất nổi trội có thể phân biệt được với các lứa tuổi khác, đó là tính sáng tạo và tính dấn thân. Đi cùng với tính sáng tạo đó là đòi hỏi phải có sự đổi mới thường xuyên. Vậy đổi mới ở đây là đổi mới như thế nào?
Về mặt nội dung, chức năng chính của tổ chức Đoàn chúng ta là giáo dục đoàn viên, thanh niên. Chức năng ấy không bao giờ xa rời, tuy vậy, hình thức thể hiện nội dung ấy và việc lựa chọn nội dung giáo dục phải có sự đổi mới.
Như vậy, đổi mới về mặt nội dung ở đây là chúng ta phải biết lựa chọn các nội dung nào cho phù hợp với nhu cầu chính đáng của thanh niên, và đặc biệt là phù hợp với những nhiệm vụ chính trị của chính quyền, của Đảng ở cấp cơ sở.
Trung ương Đoàn trong thời gian qua, trong các thiết kế công tác chỉ đạo cũng như trong bộ tiêu chí, đã tạo ra một không gian rất rộng để cho cấp cơ sở, các tỉnh, thành Đoàn có thể thiết kế được các hoạt động theo hướng như vậy, tức là có thể lựa chọn những hoạt động phù hợp với đặc điểm của địa phương mình.
Và trong cách lựa chọn về mặt nội dung, chúng ta phải bảo đảm được hai yếu tố: Hoạt động phải có tính thiết thực; trong quá trình tổ chức thực hiện phải đưa được đoàn viên, thanh niên cùng tham gia; tuyệt đối tránh tổ chức các hoạt động theo hướng chạy theo bệnh thành tích và hình thức. Đó là một trong những vấn đề đổi mới về mặt nội dung chúng ta cần phải hết sức quan tâm.
Tiếp theo, đó là đổi mới về mặt phương thức. Với bộ máy, nhân lực hiện nay, việc tổ chức và thiết kế các hoạt động đòi hỏi phải rõ đầu vào, rõ đầu ra, rõ mức độ lan tỏa, phải đo được kết quả đầu vào và đầu ra. Làm sao để đưa đoàn viên, thanh niên trở thành chủ thể tổ chức hoạt động; không thể để đoàn viên là người đứng ngoài, người xem cán bộ Đoàn tổ chức hoạt động.
Mặt khác, chúng ta cần phát huy được đội ngũ cán bộ Đoàn kiêm nhiệm, các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của các bạn đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, những mô hình sáng tạo trong công tác Đoàn, cơ bản là xuất phát từ cơ sở. Trung ương Đoàn là nơi phát hiện, điều chỉnh, nâng cấp và nhân rộng những mô hình đó. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở là rất quan trọng, và nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn có hiệu quả hay không thì trông chờ phần lớn vào các bạn ở cơ sở.
Ngoài ra, chúng ta cũng cần đổi mới về phương thức tuyên truyền làm sao cho đa dạng, kết hợp giữa phương thức truyền thống và hiện đại, giữa trực quan sinh động với trực tuyến, kết hợp với các công ty, các thiết chế truyền thông hiện đại khác để thực hiện các mục tiêu tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đảm bảo thông tin vừa chính xác, phải lan tỏa rộng rãi.
Về đổi mới phương thức quản lý cơ sở Đoàn, đoàn viên hiện nay, chúng ta cần tận dụng app Thanh niên Việt Nam, tạo ra tương tác tốt cho 14 triệu đoàn viên sẽ tạo ra một hệ sinh thái rất lớn. Và quan trọng hơn, các tỉnh, thành Đoàn qua đó sẽ nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên địa phương mình…
Tôi rất mong, các bạn luôn cố gắng tận tâm với công việc trong một trạng thái lao động sáng tạo nhất, đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là “Ba gần, Ba phải, Bốn không”. Đó là gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng.
Tôi tin rằng nếu chúng ta thực hiện tốt những điều này, chúng ta sẽ có một sự chuyển biến tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, đang được phát sóng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư và các cấp bộ đoàn, Hội, Đội trong cả nước.
Chương trình hiện có 40 điểm cầu cấp tỉnh; 3.365 điểm cầu cấp trên trực tiếp cơ sở; 12.666 điểm cầu cấp cơ sở và cấp chi đoàn; 12 điểm cầu nước ngoài, tổng cộng 16.071 điểm cầu với sự tham gia của 1.022.419 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước đang theo dõi và tương tác trực tiếp với Diễn đàn. Đồng thời, diễn đàn cũng được chia sẻ trực tiếp trên 12 nghìn fanpage của Đoàn, Hội, Đội và các nền tảng số ngoài Đoàn.
Mở đầu Diễn đàn, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chào và chia sẻ với các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước.
Đồng chí Bí thư thứ nhất chia sẻ:
"Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm nay được tổ chức trong một bối cảnh rất có ý nghĩa: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa thành công rất tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tổ chức Đoàn và thanh niên cả nước, năm nay cũng là một năm có nhiều dấu mốc rất quan trọng: Chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII- sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.
Chính trong bối cảnh đó, Diễn đàn hôm nay được tổ chức với mong muốn lắng nghe nhiều hơn nữa tiếng nói của thanh niên, để tổ chức Đoàn có thể hiểu rõ hơn những tâm tư, kỳ vọng, sáng kiến và hiến kế của các bạn trẻ; từ đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.
Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 71.000 câu hỏi, ý kiến, hiến kế của đoàn viên, thanh niên gửi về thông qua các kênh của Đoàn, gấp gần 7 lần năm ngoái. Điều đó chứng tỏ các bạn dành sự quan tâm đặc biệt tới diễn đàn năm nay, và tình cảm của đoàn viên thanh niên với công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi.
“Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi ý kiến, câu hỏi dù ở góc độ vị trí nào cũng đều đáng quý đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới”, anh Huy nói.
Các câu hỏi của bạn trẻ sẽ được Đoàn Thanh niên trả lời qua nhiều kênh khác nhau.
Theo anh Huy, Diễn đàn hôm nay vì vậy không chỉ là nơi Ban Bí thư T.Ư Đoàn trả lời những câu hỏi của thanh niên, mà quan trọng hơn là một không gian để cùng trao đổi và chia sẻ.
Anh Huy nhấn mạnh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thanh niên, để từ đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, để tổ chức Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên và là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.
“Với tinh thần đó, xin phép diễn đàn của chúng ta bắt đầu và chúng tôi đã sẵn sàng nhận câu hỏi, trao đổi từ phía các bạn”, anh Huy nói.
Tham dự chương trình có ông Vy Tư Liệu - Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; bà Lê Thị Bích Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức T.Ư.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước đang dự trực tiếp tại chương trình và tại các điểm cầu trực tuyến trong toàn quốc và các điểm cầu trực tuyến ở nước ngoài.
Dự và tham gia đối thoại tại Diễn đàn có:
- Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn;
- Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam;
- Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam;
- Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.
Những cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng đã đưa ra những hiến kế từ việc khơi dậy năng lực sáng tạo, làm chủ tri thức và công nghệ đến đề xuất xây dựng các đội hình phản ứng nhanh trên không gian mạng, kịp thời đấu tranh với những quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh trong thời đại số.
Phát hiện cán bộ trẻ từ sớm và nhân rộng những “đại sứ áo xanh” là những hiến kế của cán bộ Đoàn nhằm tạo nguồn nhân lực trẻ cho hệ thống chính trị và lan tỏa những giá trị tích cực của tuổi trẻ trong xã hội.
Bên cạnh đó, các thủ lĩnh thanh niên khu vực ĐBSCL mong muốn tổ chức Đoàn đẩy mạnh chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.
Bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đến Diễn đàn "Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn" năm 2026, nhiều đoàn viên là học sinh THPT tại tỉnh Bắc Ninh cho rằng, điều nguy hiểm không chỉ là hành vi bạo lực học đường mà còn là sự im lặng của những người xung quanh. Các em kêu gọi bạn bè mạnh dạn lên tiếng, chia sẻ với thầy cô, quan tâm lẫn nhau và cùng xây dựng môi trường học đường an toàn, tôn trọng và không có bạo lực.
Hướng về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, các thủ lĩnh thanh niên trong Quân đội đã hiến kế mong Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động trong kỷ nguyên số.
Đại úy Trần Hồ Thái Dương - Ủy viên Thường vụ BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377, Quân chủng Phòng không - Không quân) bày tỏ: Để thật sự là người dẫn dắt và đồng hành cùng thanh niên, tổ chức Đoàn cần tập trung đổi mới theo hướng chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ - kiến tạo môi trường phát triển” cho thanh niên. Đoàn phải lắng nghe nhu cầu thực chất của đoàn viên; tổ chức hoạt động theo hướng thiết thực, ngắn gọn, hiệu quả, tránh hình thức.
Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Ðoàn” năm 2026 do Trung ương Ðoàn tổ chức diễn ra vào lúc 13h00 hôm nay (19/3), tại Trung tâm phát thanh và truyền hình Quân đội (Số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội).
Diễn đàn tập trung theo 3 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.
