Gần 700 cây xanh được trồng tại khu đô thị ĐHQG Hà Nội Hòa Lạc

Dương Triều
SVO - Gần 700 cây xanh được trồng tại khu ký túc xá ĐHQG Hà Nội ở Hòa Lạc trong sáng 17/3, góp phần mở rộng không gian xanh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2026.

Chương trình “Trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026” do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội tổ chức, thu hút hàng trăm cán bộ, sinh viên tham gia. Các loại cây được trồng gồm xoài, long não, lát hoa, giáng hương, phong linh… tại khu vực ký túc xá B, C.

Gần 700 cây xanh được trồng tại khu đô thị ĐHQG Hà Nội Hòa Lạc.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hiệu cho biết, việc trồng cây không chỉ nhằm cải thiện cảnh quan mà còn thể hiện định hướng phát triển bền vững của nhà trường. Ông đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị trong việc tổ chức hoạt động, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng sinh viên.

Theo lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, khu vực Hòa Lạc có điều kiện khí hậu nắng nóng, thổ nhưỡng chưa thuận lợi, việc duy trì và phát triển hệ thống cây xanh đòi hỏi quá trình chăm sóc lâu dài. “Mỗi cây xanh không chỉ mang giá trị sinh thái mà còn là biểu tượng cho tinh thần kiên trì và khát vọng phát triển của ĐHQG Hà Nội”, ông nói.

Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội Nguyễn Hiệu phát biểu tại chương trình.

ĐHQG Hà Nội đặt mục tiêu vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2030. Trong đó, xây dựng khu đô thị đại học gắn với Khu công nghệ cao Hòa Lạc và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột chính.

Hoạt động cũng tạo cơ hội để sinh viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động môi trường. Nhiều sinh viên cho biết, việc tự tay trồng cây tại nơi học tập giúp họ nâng cao ý thức sống xanh và gắn bó hơn với không gian sống.

Gần 700 cây xanh được trồng tại khu đô thị ĐHQG Hà Nội Hòa Lạc.

Theo kế hoạch, ngày 5/4, khoảng 400 cây xanh sẽ tiếp tục được trồng tại khu đô thị ĐHQG Hà Nội Hòa Lạc, hoàn thiện thêm hệ thống cây xanh trong khuôn viên.

Dương Triều
