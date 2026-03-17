THÁNG THANH NIÊN NĂM 2026:

Trước giờ G diễn đàn thanh niên: 64.000 câu hỏi ‘đổ về’, nhiều vấn đề nóng được đặt ra

Dương Triều
SVO - Chỉ còn ít ngày trước khi Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ diễn ra, hàng chục nghìn câu hỏi từ đoàn viên, thanh niên cả nước đã được gửi về, phản ánh rõ những mối quan tâm, kỳ vọng của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

Thông tin từ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, Diễn đàn sẽ diễn ra vào chiều 19/3, tại điểm cầu trung tâm là Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức, việc tiếp nhận câu hỏi được triển khai từ ngày 25/1/2026 thông qua website đối thoại chính thức. Đến ngày 16/3, số lượng câu hỏi gửi về đạt gần 64.000, tăng khoảng 3 lần so với năm 2025.

Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề như đổi mới hoạt động của Đoàn, vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới và các chính sách hỗ trợ thanh niên.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới”, với nội dung thảo luận xoay quanh 3 nhóm vấn đề: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; và đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức đối thoại trực tiếp, đi thẳng vào các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm. Các ý kiến, kiến nghị sẽ được tiếp nhận, giải đáp ngay tại chương trình.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn, fanpage Thông tin Chính phủ cùng các cơ quan báo chí và nền tảng số của Đoàn, Hội, Đội.

“Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” là diễn đàn thường niên, được xem là kênh đối thoại giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, qua đó ghi nhận ý kiến từ cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.

#thanh niên #diễn đàn #Chính sách #Đoàn Thanh niên #Vai trò trẻ #Hành động đoàn #kỳ vọng thanh niên

