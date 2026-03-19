Hơn một triệu người trẻ tham gia diễn đàn đối thoại với Ban Bí thư Trung ương Đoàn

SVO - Diễn đàn ‘Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn’ năm 2026 thu hút hơn 1,02 triệu cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước tham gia, với hơn 71.000 câu hỏi được gửi tới Ban tổ chức.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”. Đây là sự kiện thường niên quan trọng, được tổ chức vào Tháng Thanh niên, nhằm tạo không gian đối thoại, lắng nghe và chia sẻ giữa Ban Bí thư T.Ư Đoàn với đoàn viên, thanh thiếu nhi trên cả nước và ở nước ngoài.

Diễn đàn là dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi bày tỏ nguyện vọng, suy nghĩ, đóng góp ý kiến, sáng kiến của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng là dịp để Ban Bí thư T.Ư Đoàn kịp thời cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; trao đổi, chia sẻ về kết quả triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; định hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026.

Diễn đàn năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - ghi dấu đất nước ta chính thức bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn tuổi trẻ cả nước đang thể hiện cao độ tinh thần, trách nhiệm công dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ đề Diễn đàn năm nay được lựa chọn là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” không chỉ gắn với các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Đoàn, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tham dự và chủ trì Diễn đàn tại điểm cầu trung tâm, có các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Diễn đàn được phát sóng trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử T.Ư Đoàn và tường thuật trực tuyến trên các cơ quan báo chí: Tiền Phong, Thanh Niên và phát livestream trực tiếp trên fanpage các đơn vị: Thông tin Chính phủ, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên và các nền tảng số của Đoàn, Hội, Đội... Tổng cộng, có 16.071 điểm cầu, với sự tham gia của 1.022.419 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước theo dõi và tương tác trực tiếp với Diễn đàn.

Tiếp nối thành công của các diễn đàn trước, Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ, hành động của Đoàn” năm nay có một số điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo trong công tác tổ chức Diễn đàn.

Diễn đàn diễn ra với phương pháp trao đổi, đi thẳng vào vấn đề, với các giải pháp nhằm giải đáp trăn trở của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Các nội dung trọng tâm thảo luận, trao đổi tập trung vào các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Đại hội Hội LHTN Việt Nam và bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”; quyền, nghĩa vụ của thanh niên trong tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Ba nhóm vấn đề chính được thảo luận tại Diễn đàn gồm: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với yêu cầu, điều kiện mới; Phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển toàn diện.

Bên cạnh việc giải đáp những thắc mắc, trăn trở của đoàn viên, thanh thiếu nhi, diễn đàn còn bố trí để chính các bạn cán bộ Đoàn cơ sở, đoàn viên, thanh niên chia sẻ và hiến kế cho Đoàn. Đây là cơ hội để Ban Bí thư T.Ư Đoàn lắng nghe những trăn trở, đề xuất, hiến kế của người trẻ, giúp tổ chức Đoàn đến gần hơn với thanh thiếu nhi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Đảm bảo thực hiện được mục tiêu đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể của Diễn đàn, kết hợp hài hòa giữa thông tin, định hướng với tiếp thu kiến nghị, đề xuất, hiến kế của thanh thiếu nhi cho tổ chức Đoàn, giúp tổ chức Đoàn đến gần hơn với thanh thiếu nhi, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi.

Diễn đàn năm nay nhận được hơn 71.000 câu hỏi của các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước gửi về (tăng gấp 7 lần so với năm 2025). Điều đó cho thấy sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của các bạn đối với tổ chức Đoàn. Toàn bộ câu hỏi của các bạn sẽ đồng thời được trả lời trên hệ thống website của Diễn đàn và gửi về email cá nhân của các bạn. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong cả nước, và các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước đã đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp với mong muốn giải quyết các vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi một cách thiết thực, xây dựng tổ chức Đoàn ngày một vững mạnh, tạo nên sự gắn kết giữa Đoàn và thế hệ trẻ cả trong và ngoài nước. Các câu hỏi gửi về hệ thống sẽ được Ban Bí thư T.Ư Đoàn trả lời trước, trong và sau khi kết thúc Diễn đàn.