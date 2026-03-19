Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

5 doanh nghiệp vượt vòng hồ sơ thí điểm sàn tài sản mã hóa

Việt Linh
TPO - Bộ Tài chính cho biết đã có 5/7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa được đánh giá đầy đủ, hợp lệ. Những hồ sơ này đã được gửi xin ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trước khi xem xét quyết định cuối cùng.

5/7 hồ sơ đáp ứng yêu cầu

Theo Bộ Tài chính, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 7 bộ hồ sơ từ các tổ chức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo cơ chế thí điểm. Sau quá trình rà soát, thẩm định, 5 hồ sơ được xác định đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Tài chính đã có công văn gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đề nghị phối hợp xem xét, cho ý kiến đối với 5 hồ sơ nêu trên.

Bộ Tài chính đã nhận được 7 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước tiến hành xem xét hồ sơ và kiểm tra việc đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất trước khi chấp thuận cấp phép đối với các tổ chức đăng ký đáp ứng điều kiện theo quy định.

Theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tối đa 5 tổ chức đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa trong khuôn khổ thí điểm.

Trong số các đơn vị được đánh giá hồ sơ hợp lệ, Công ty CP (CTCP) Tài sản số Việt Nam có vốn điều lệ ban đầu 1.000 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) nắm 64% vốn, tương đương 640 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ thông tin Đổi mới sở hữu 35%, CTCP Chứng khoán Dầu khí nắm 1%.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) thành lập với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng do ba cá nhân góp vốn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ lên 360 tỷ đồng, gấp 53 lần so với ban đầu, song chưa có thông tin chi tiết cơ cấu cổ đông mới.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8/2025, đặt trụ sở tại tầng 22, số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội - cùng địa chỉ với Chứng khoán VIX. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó CTCP FTG Việt Nam góp 64,5%, Chứng khoán VIX góp 15% và CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C góp 20,5%.

Một cái tên khác là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX), được góp vốn bởi các thành viên trong hệ sinh thái VPBank, bao gồm Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) và CTCP LynkiD. Các cổ đông hiện đang triển khai kế hoạch tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng điều kiện tham gia chương trình thí điểm.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tòa nhà Techcombank, số 6 Quang Trung (Hà Nội). Ông Nguyễn Xuân Minh nắm 89% cổ phần và là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) sở hữu 9,9% vốn và CTCP Quản lý Quỹ Kỹ Thương nắm 1,1%.

Trong số 7 hồ sơ, CTCP Dịch vụ tài sản mã hóa Dolphinex (DOLPHINEX) và CTCP Công nghệ số SSI (SSID) được đánh giá chưa đầy đủ, hợp lệ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục