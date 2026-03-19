Sắp khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

TPO - Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Đây được xem là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và liên kết vùng.

Theo đó, lễ khởi công dự kiến diễn ra ngày 12/4, tại vị trí xây dựng ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh.

Việc tổ chức buổi lễ được yêu cầu tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có và huy động sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư với các sở, ngành, địa phương liên quan.

Dự án được khởi công khẳng định ý nghĩa chiến lược của dự án, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công trình hạ tầng liên vùng có sức lan tỏa lớn, đồng thời tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh địa phương.

Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh có quy mô đầu tư tuyến đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, tổng chiều dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế tối đa 350km/h. Tuyến có điểm đầu tại ga Cổ Loa, Hà Nội, điểm cuối tại khu vực Công viên công cộng Tuần Châu, phường Tuần Châu.

Dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.