Xâm nhập mặn lấn sâu 40-60km ở Đồng bằng sông Cửu Long

TPO - Xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long cuối tháng 3 này vào sâu 40-60km, có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh hoạt và các công trình dân sinh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong 10 ngày cuối tháng 3/2026, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục tăng cao. Chiều sâu ranh mặn 4‰ tại các cửa sông chính như sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây vào khoảng 55-60km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại xâm nhập mặn 35-45km; sông Hàm Luông vào sâu 45-55km; sông Cổ Chiên 40-47km; sông Hậu 35-45km; sông Cái Lớn 30-35km. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh.

Cống Cái Hóp, một trong hai "chốt chặn" chính ngăn mặn tại xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo nhận định, xâm nhập mặn tại ĐBSCL mùa khô 2025-2026 ở mức thấp hơn mùa khô năm trước. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3-4/2026 (từ ngày 20-25/3; 30/3-4/4); các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ ngày 20-25/3, 30/3-4/4, 18/4-21/4.

Tình hình xâm nhập mặn ở ĐBSCL còn phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở ĐBSCL cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh trong những ngày cuối tháng 3 có xu thế giảm dần sau những ngày đầu đợt, nhưng vẫn ở mức cần theo dõi chặt chẽ.

Về ranh mặn 4‰, dự báo xâm nhập sâu nhất trên sông Cửa Đại đến xã Phú Thuận, cách cửa sông 38km; trên sông Hàm Luông đến phường An Hội và xã Tân Thành Bình, cách cửa sông 46km; trên sông Cổ Chiên đến các xã Thành Thới và Nhị Long, cách cửa sông hơn 44km; trên sông Hậu đến xã Phong Thạnh, cách cửa sông hơn 42km.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở cấp 2. Xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh hoạt và các công trình dân sinh tại những khu vực có độ mặn từ 0,5‰ trở lên.

Vì vậy, các địa phương ven sông cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra độ mặn trước khi vận hành cống hoặc sử dụng nước sông trực tiếp. Đặc biệt khu vực trên các sông Hàm Luông, Cổ Chiên, sông Hậu từ 57 đến 62km tính từ cửa sông trở xuống và trên sông Cửa Đại từ 47km trở xuống.