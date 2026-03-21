Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PV.



Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Bà từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.



Cùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga. Ảnh: PV.



Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân sư phạm ngữ văn.

Bà Hà Thị Nga được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày 14/1/2026. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.



Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Lương Quốc Đoàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.



Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: TP.



Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Cao Bằng. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.



Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông Nguyễn Thái Học từng trải qua các chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (cũ); Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (cũ). Từ tháng 5/2025 đến nay, ông là Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ông Nguyễn Thái Học là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Tiến sinh năm 1982, quê quán tại TP Hải Phòng.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Liên sinh năm 1981, quê quán tỉnh Phú Thọ.