Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bà Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trường Phong - Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và nhiều lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

tienphong-mrshoai.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Bà từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

nga.jpg
Bà Hà Thị Nga. Ảnh: PV.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân sư phạm ngữ văn.

Bà Hà Thị Nga được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày 14/1/2026. Bà là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Lương Quốc Đoàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

tienphong-213anhhuy.jpg
Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: TP.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Thượng tướng Bế Xuân Trường sinh năm 1957, quê quán tại tỉnh Cao Bằng. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, quê quán tại tỉnh Đắk Lắk. Ông Nguyễn Thái Học từng trải qua các chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên (cũ); Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (cũ). Từ tháng 5/2025 đến nay, ông là Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ông Nguyễn Thái Học là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ông Tiến sinh năm 1982, quê quán tại TP Hải Phòng.

Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà Liên sinh năm 1981, quê quán tỉnh Phú Thọ.

#Mặt trận Tổ quốc #Kết quả bầu cử #Bầu cử ĐBQH

Xem thêm

Cùng chuyên mục