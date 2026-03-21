5 trường hợp tự ứng cử đều không trúng đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trường Phong - Luân Dũng
TPO - Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, cả 5 trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều không đạt được “đủ số phiếu” và không trúng cử.

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Họp báo Công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

tienphong-213huudong.jpg
Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: PV.

Tại họp báo, phóng viên đặt câu hỏi về kết quả của những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, cho biết: cả 5 trường hợp người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều không đạt được “đủ số phiếu” (xem danh sách 500 đại biểu Quốc hội).

“Qua kết quả tổng hợp, rất tiếc thông tin với các đồng chí là 5 người tự ứng cử đều không đạt số phiếu để trúng cử”, ông Nguyễn Hữu Đông nói.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, các nhiệm kỳ trước cũng có 1 – 2 người tự ứng cử trúng cử, và khi trở thành đại biểu Quốc hội đã hoạt động rất đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả cao.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn, tuy nhiên, kết quả thì 5 ứng cử viên đều không trúng cử”, ông Nguyễn Hữu Đông bày tỏ.

