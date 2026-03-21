Thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu

TPO - Ngày 21/3, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16 của Bộ Chính trị do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu.

Tham dự hội nghị có các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 16; về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 16 do Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn làm việc tại Lai Châu

Tại hội nghị, đại diện đoàn công tác đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đồng thời đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ một cách nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả. Công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV được thực hiện kịp thời, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình hành động, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nội dung nghị quyết phù hợp với điều kiện từng ngành, lĩnh vực.

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nhân sự. Kết quả, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,93%, cao nhất từ trước đến nay; có 32/38 xã đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Lai Châu, nhất là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri đi bầu thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đại tướng Phan Văn Giang cũng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “hiểu sâu – làm đúng – làm đến cùng” trong triển khai nghị quyết của Đảng. Đồng thời, cần hoàn thiện chương trình hành động với các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường công tác đối ngoại, quốc phòng; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cần được triển khai đồng bộ, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng của đoàn kiểm tra; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, hướng tới phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.