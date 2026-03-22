Đoàn là nơi tôi trưởng thành, mạnh mẽ và cống hiến

TPO - “Đoàn giúp tôi mới trưởng thành” - lời chia sẻ mộc mạc nhưng đầy chiều sâu của cựu cán bộ Đoàn Lê Quang Úy (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ Tĩnh) không chỉ là ký ức của một thế hệ, mà còn là minh chứng sống động cho vai trò bồi dưỡng, rèn luyện và hun đúc lý tưởng của tổ chức Đoàn đối với thanh niên qua các thời kỳ.

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2026), chiều 21/3, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Liên lạc Hội cựu cán bộ Đoàn tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ.

Với chủ đề "Kết nối Thanh xuân", chương trình gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ là dịp để tri ân, kết nối và phát huy truyền thống của các thế hệ cán bộ Đoàn hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Toàn cảnh chương trình "Kết nối Thanh Xuân", gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy khẳng định: Chương trình "Kết nối Thanh xuân", khẳng định một chân lý: Dòng chảy thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng có một điều chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi đó là tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, là ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, là truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ Đoàn đã được các bác, các anh, các chị dày công bồi đắp.

Đối với thế hệ cán bộ Đoàn hôm nay, ý thức sâu sắc và định vị bản thân rằng: Mình không chỉ là người kế thừa, mà còn phải là người tiếp bước, viết tiếp những trang sử vàng bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, bằng khát vọng cống hiến và bằng trách nhiệm phải làm tốt hơn nữa, xứng đáng hơn nữa với những gì mà các thế hệ đi trước đã tin tưởng, gửi gắm.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Phương Thúy phát biểu tại chương trình.

Đứng trước vận hội mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với niềm tin sắt son và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tuổi trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng và luôn giữ khát vọng để hành động; để mỗi ngày trôi qua đều là một dấu chân tình nguyện, mỗi việc làm đều là một viên gạch góp phần xây dựng quê hương Bác Hồ ngày càng giàu mạnh.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ Đoàn đã ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của tổ chức Đoàn; truyền thống đoàn kết, gắn bó, cống hiến của thế hệ cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ.

Cựu cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh qua các thời kỳ tham dự chương trình.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thực tiễn, qua đó góp phần giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu biết thêm về những bước thăng trầm trong hoạt động Đoàn tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây; cũng như những bài học kinh nghiệm bổ ích để thêm niềm tin và trách nhiệm, tiếp tục phát huy tối đa tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, giúp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển sâu rộng; xứng đáng là lực lượng tiên phong, tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Quang Úy - Nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ Tĩnh xúc động nói: “Nhờ có Đoàn tôi mới trưởng thành, không có Đoàn tôi không trưởng thành được. Đoàn là nơi tôi trưởng thành, mạnh mẽ và cống hiến”. Theo ông Úy, chính môi trường Đoàn đã rèn giũa ý chí, hun đúc lý tưởng và giúp mỗi cán bộ trẻ ngày ấy từng bước hoàn thiện bản thân, trưởng thành cả về tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Ban Liên lạc Hội cựu cán bộ Đoàn tỉnh Nghệ An đã tặng quà mừng thọ cho các cựu cán bộ Đoàn Nghệ Tĩnh tròn 70, 75, 80, 85 tuổi.

Các đại biểu, cán bộ Đoàn, cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ ở 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Lãnh đạo, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.