Người trẻ cần làm gì để thích ứng trước biến động toàn cầu?

TPO - Từ câu chuyện chiến lược bán dẫn đến xu hướng ứng dụng AI, diễn đàn “Thanh niên trong kỷ nguyên số: Thích ứng chiến lược trước biến động toàn cầu” đã gợi mở nhiều vấn đề thời sự, cấp thiết, giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương có tư duy chiến lược và chủ động thích ứng trước biến động toàn cầu.

Ngày 23/3, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức diễn đàn “Thanh niên trong kỷ nguyên số: Thích ứng chiến lược trước biến động toàn cầu”. Tham dự chương trình, có chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Xuân Khôi - Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tin tưởng rằng, thông qua các chuyên đề và các ý kiến trao đổi tại diễn đàn, mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ có thêm những góc nhìn sâu sắc hơn về chuyển động lớn của khoa học công nghệ, tác động ngày càng sâu rộng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới.

Từ diễn đàn này, anh Khôi đề nghị, đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động học tập, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số.

tp-2.jpg
Anh Nguyễn Xuân Khôi phát biểu tại chương trình.

“Các bạn cần rèn luyện tư duy chiến lược, giữ vững bản lĩnh chính trị và phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong chuyển đổi số, trong cải cách hành chính, cũng như trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, anh Khôi nói.

Tại diễn đàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các cơ quan Đảng Trung ương cùng nhau trao đổi, cập nhật nhận thức, nâng cao tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị và năng lực thích ứng trước những chuyển động nhanh chóng, sâu rộng của thời đại số.

Đoàn viên, thanh niên đã được lắng nghe chuyên đề về “Chiến lược bán dẫn: Những điểm nghẽn của Trung Quốc” do TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) chia sẻ. Chuyên đề “Xu hướng ứng dụng AI trong các xung đột gần đây và một số vấn đề đặt ra” do TS. Ngô Di Lân - Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao chia sẻ.

tp.jpg
tp-5.jpg
tp-4.jpg
tp-3.jpg
Các diễn giả chia sẻ tại diễn đàn.

Liên hệ với người trẻ hiện nay, TS. Ngô Di Lân cho rằng, AI đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ phát triển ý tưởng. Có những suy nghĩ ban đầu còn rời rạc, chưa thành hình rõ nét, nhưng khi đem trao đổi, trình bày với AI, người dùng có thể được gợi mở thêm nhiều hướng tiếp cận, từ đó đào sâu vấn đề và phát triển thành những ý tưởng hoàn chỉnh hơn.

"Trong thực tế, không phải lúc nào lãnh đạo hay đồng nghiệp cũng sẵn sàng ngay lập tức lắng nghe, phản hồi những câu hỏi sơ khai hay những ý tưởng còn chưa trọn vẹn. Trong bối cảnh đó, AI có thể trở thành một công cụ hỗ trợ ban đầu rất hữu ích cho người trẻ mạnh dạn suy nghĩ, thử nghiệm và hoàn thiện tư duy của mình trước khi trình bày với người khác", TS. Ngô Di Lân nói.

tp-21.jpg
Các diễn giả thảo luận và chia sẻ tư duy thích ứng chiến lược cho đoàn viên thanh niên trong bối cảnh biến động toàn cầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đặc biệt ở lĩnh vực bán dẫn, TS. Phạm Sỹ Thành - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Trung Quốc (CESS) cho rằng, mỗi quốc gia muốn vươn lên đều phải nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của mình để có chiến lược phù hợp. Từ câu chuyện của Trung Quốc, có thể thấy bán dẫn không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là bài toán của nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo, chuỗi cung ứng và tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Vì vậy, các bạn trẻ hôm nay là phải chủ động trang bị tri thức, nâng cao năng lực thích ứng và nuôi dưỡng khát vọng làm chủ công nghệ lõi, bởi chỉ khi làm chủ được công nghệ, chúng ta mới có thể làm chủ tương lai phát triển của đất nước.

#chiến lược #toàn cầu #AI #bán dẫn #thanh niên #đổi mới #Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương

