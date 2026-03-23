Điều chưa từng có ở Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng

TP - 3 ca sĩ được đề cử ở Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025 là Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi. Kết quả, giọng ca Bắc Bling là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Đức Phúc và Phương Mỹ Chi là 2 trong số 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Họ đều là ba cái tên “hot” của làng nhạc Việt, truyền cảm hứng tích cực bằng âm nhạc.

Kỳ tích Bắc Bling

Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi không phải những người mở đường khai thác văn hóa dân tộc trong nhạc trẻ, nhưng là những người có công lớn đẩy nguồn mạch này thành xu hướng hiện nay. Đó là một hành trình bền bỉ, nghiêm túc của các nghệ sĩ trẻ.

Chục năm đã trôi qua, nhắc tới ca sĩ nhiệt tình quảng cáo ẩm thực Việt, khán giả không thể không nhắc đến Ăn gì đây của Hòa Minzy và Mr.T với 2 phiên bản. Phiên bản đầu ra mắt 7/7/2015, họ dẫn người xem khám phá phố cổ Hà Nội cùng những món ăn quen thuộc của mảnh đất được mệnh danh giàu văn hiến và thanh lịch. Phiên bản 2 tung ra đúng dịp Tết Nguyên đán 2016, Hòa Minzy đưa khán giả khám phá ẩm thực Bắc, Trung, Nam.

Không dừng lại ở ưu ái và lan tỏa ẩm thực Việt, sản phẩm âm nhạc của Hòa Minzy còn đưa người xem ngược dòng thời gian về cố đô Huế với đền đài, lăng tẩm và câu chuyện tình buồn của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương qua MV Không thể cùng nhau suốt kiếp (2020). Bối cảnh, trang phục là những điểm cộng của MV, cho thấy Hòa Minzy và ê-kíp chịu khó tìm hiểu lịch sử Việt, văn hóa cung đình Việt. Sau cơn sốt Không thể cùng nhau suốt kiếp cung An Định trở thành địa điểm được giới trẻ tìm đến. Hòa Minzy là một trong những nghệ sĩ làm nên cơn sốt du lịch qua MV trong suốt hành trình làm nghệ thuật.

Hòa Minzy trong MV Bắc Bling

Ba năm sau khi MV Không thể cùng nhau suốt kiếp ra mắt, Hòa Minzy kết hợp với Masew trong MV Thị Mầu (2023). Với người Việt Nam, chỉ cần nghe tên MV đã nhớ ngay đến vở chèo nổi tiếng Quan Âm Thị Kính. Âm hưởng chèo kết hợp nhạc điện tử giúp loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền dễ đến với công chúng thời nay hơn. Đây là công của nghệ sĩ trẻ trong công cuộc giữ gìn và lan tỏa văn hóa dân tộc trong bối cảnh tiệc giải trí đa sắc, các phương tiện nghe, nhìn phát triển như hiện nay.

Ðể những MV, những màn trình diễn các ca khúc lan tỏa thông điệp tích cực, các nghệ sĩ trẻ sẵn sàng “đầu tư khủng”. Hòa Minzy từng chia sẻ về chi phí cho MV tạo kỳ tích: “Chi phí của MV này, đầu tiên phải nói rằng vô giá. Vì có những thứ tôi không thể trả bằng tiền. Còn nếu nói cụ thể thì nó cũng bằng căn chung cư cao cấp”. Chỉ tính riêng phục trang chuẩn bị cho Bắc Bling đã lên tới con số 500. Lượng người tham gia MV lên đến hơn 500, bao gồm vũ công, diễn viên quần chúng và 300 người dân quê Hòa Minzy (Lạc Xá, Bắc Ninh). Ðức Phúc chi hàng tỷ đồng cho màn trình diễn mãn nhãn Phù Ðổng Thiên Vương. Giọng ca gốc Hà Thành mang ê-kíp hùng hậu sang Nga, khoảng 16-17 người. Mức chi phí cho hiệu ứng pháo và lửa đã gần 2 tỷ đồng. Hoà Minzy, Ðức Phúc, Phương Mỹ Chi đều là những nghệ sĩ chiều khán giả và biết lấy lòng khán giả. Khi giới thiệu MV ở quê, Hòa Minzy làm gần 100 mâm cỗ mời khách. Giọng ca Bắc Bling cũng chi mạnh tay cho Fan concert nhưng lại ưu đãi giá vé, như một lời tri ân khán giả. Phương Mỹ Chi dốc tiền tổ chức School tour xuyên Việt miễn phí dành cho học sinh, sinh viên. Không ngạc nhiên khi giọng ca Rock hạt gạo sở hữu lượng fan trẻ đông đảo.

Nhưng phải đến 2 năm sau MV Thị Mầu, tên tuổi của Hòa Minzy mới thực sự bùng nổ với Bắc Bling. Ngoài Tuấn Cry lần này Hòa Minzy bắt tay với người được mệnh danh “danh hài đất Bắc”. Xuân Hinh bắn rap, Hòa Minzy diện áo tứ thân, mang nón quai thao cùng lời ca rộn ràng như ủ men say ca ngợi mảnh đất quan họ, giúp MV nhanh chóng gây bão trên diện rộng, từ miền xuôi đến miền ngược, từ nông thôn đến thành thị, từ Việt Nam lan ra nước ngoài.

MV Bắc Bling, phát hành tháng 3/2025 của Hòa Minzy lọt Top 1 MV và bài hát ra mắt ấn tượng nhất thế giới trên YouTube Charts. Bắc Bling cũng từng chễm chệ vị trí Top 2 Trending toàn cầu, Top 6 video nhiều lượt xem nhất thế giới trong 24 giờ. Hòa Minzy thốt lên: “Đây đúng là lịch sử của Hòa Minzy”.

Năm 2025, Tăng Duy Tân góp cho nhạc Việt một ca khúc đẹp từ giai điệu tới ca từ, chính là Tái sinh. Tình khúc khiến con người thêm tin vào tình yêu như tin ở hoa hồng qua giọng hát Tùng Dương vẫn không thể đọ độ “nóng” với Bắc Bling. Điều này khẳng định, ca khúc ngợi ca quê hương đất nước, khai thác vẻ đẹp của văn hóa dân tộc có sức hút lạ kỳ. Từ cơn sốt Bắc Bling cũng mở ra hướng khác trong ca khúc Việt hôm nay: gắn tình yêu lứa đôi với tình yêu quê hương đất nước. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng viết: “Anh yêu em như anh yêu đất nước/Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần”.

Hành trang ra biển lớn

Đức Phúc chiến thắng ở cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025

Khác với đàn chị, Đức Phúc mang truyền thuyết Thánh Gióng, hình ảnh cây tre Việt Nam đến cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 và mang về chiếc cúp danh giá, giúp nghệ sĩ trẻ Việt Nam thêm tự tin trong hành trình hòa nhập và khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt, phẩm chất tốt đẹp của người Việt.

Tự nhận không có lợi thế về giọng hát, nếu so với những thí sinh cùng chinh chiến ở đấu trường Intervision 2025, nhưng chính nguồn cảm xúc dạt dào trong tiếng hát của nam ca sĩ, cùng hiệu ứng sân khấu đã giúp Đức Phúc chiến thắng thuyết phục. Nhà thơ Nguyễn Duy bày tỏ niềm hạnh phúc khi những câu thơ trong bài thơ Tre Việt Nam của ông vang lên trên sân khấu của cuộc thi âm nhạc quốc tế uy tín: “Tre xanh xanh tự bao giờ/Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh/Thân gầy guộc lá mong manh/Mà sao nên lũy nên thành tre ơi…”.

Trước Đức Phúc, Phương Mỹ Chi cũng mang văn hóa Việt ra thế giới, qua cuộc thi âm nhạc xuyên quốc gia Sing! Asia 2025. “Hò ơi, Việt Nam gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Rock hạt gạo đã giúp Phương Mỹ Chi giành chiến thắng trước thí sinh đến từ Nhật Bản tại vòng đối kháng. Không chỉ mang hạt gạo Việt Nam đến Sing! Asia, Phương Mỹ Chi còn giới thiệu nhiều “đặc sản” văn hóa Việt: Chuyện người con gái Nam Xương của danh sĩ thời trung đại Nguyễn Dữ (trong ca khúc Bóng phù hoa), mashup Lý Bắc Bộ gồm Bà còng đi chợ trời mưa, Lý cây đa, Bà rằng bà rí, Đẩy xe bò.

Phương Mỹ Chi khoe điệu múa Trống cơm trên sân khấu Sing! Asia

Trong màn trình diễn mashup Lý Bắc Bộ nữ ca sĩ khoe điệu múa dân gian Trống cơm. Giành hạng ba chung kết Sing! Asia, Phương Mỹ Chi nói: “Hành trang lớn nhất mà Chi mang theo khi tham gia Sing! Asia 2025 là tình yêu nước và sự ủng hộ của người dân, khán giả Việt Nam”.

Hai năm liên tiếp nhận Giải thưởng Việt Nam triển vọng, Phương Mỹ Chi cho thấy hành trình bền bỉ chinh phục khán giả trong nước và quốc tế. Cô dùng âm nhạc kể câu chuyện Việt Nam theo cách riêng và đầy dấu ấn. “Âm nhạc Việt Nam có rất nhiều giá trị đẹp và độc đáo, chỉ cần chúng ta kể câu chuyện của mình một cách chân thành và tự nhiên. Trước đây Chi lựa chọn gắn bó với chất liệu dân gian vì đơn giản là yêu vẻ đẹp của nó. Nhưng khi bước ra sân khấu quốc tế, Chi ý thức rất rõ ràng rằng những chất liệu văn hóa ấy không chỉ là cảm hứng sáng tạo, mà còn là cách để giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè thế giới”, Phương Mỹ Chi nói.

Những sản phẩm âm nhạc khai thác đề tài lớn như quê hương đất nước, tôn vinh văn hóa dân tộc, cần nghệ sĩ thể hiện có hình ảnh sạch. Hòa Minzy, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi đều là những nghệ sĩ giữ hình ảnh đẹp, có những hoạt động xã hội tích cực. Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025 Đức Phúc hé lộ: “Trong 5-10 năm tới, ngoài việc tiếp tục phát triển âm nhạc với những dự án chất lượng, tôi cũng mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện hay những sản phẩm mang giá trị tích cực, có thể đồng hành với khán giả trong nhiều giai đoạn của cuộc sống”.