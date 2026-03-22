Đức Phúc: Hành trình học cách trưởng thành

TPO - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng đã gọi tên 2 nghệ sĩ ở lĩnh vực Văn hóa Nghệ thuật. Đức Phúc bất ngờ và tự hào. “Tôi nghĩ danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trên con đường âm nhạc của tôi mà còn là động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong quá trình làm nghề - tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc tích cực và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, giọng ca Phù Đổng Thiên Vương nói.

Đức Phúc sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. “Vũ khí” để anh tự tin bước đi trên con đường âm nhạc chính là đam mê và nỗ lực không ngừng. Anh được biết đến rộng rãi từ cuộc thi Giọng hát Việt (2015).

10 năm sau, anh lại tạo nên cơn sốt khi mang về chiếc cúp danh giá từ đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Giọng ca sinh năm 1996 tâm sự: “Với tôi, hành trình từ khi bước ra Giọng hát Việt đến hiện tại là một quá trình học cách trưởng thành, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cách đối diện với chính mình”.

Những khán giả theo dõi hành trình của Đức Phúc tự hào về những thành quả anh đã gặt hái, bởi mỗi “trái chín” có được, đều thấm mồ hôi, nước mắt của giọng ca gốc Hà thành.

Nam ca sĩ đã phải trải qua cuộc “lột xác” từ hình ảnh đến tư duy làm nghề, để tỏa sáng theo cách riêng. Từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình nhưng Đức Phúc không gục ngã. Nỗi đau khiến anh thêm mạnh mẽ, thêm quyết tâm để thay đổi, hoàn thiện mình.

Quán quân Giọng hát Việt mùa ba liên tục mang đến bất ngờ thú vị khi “lột xác” thành công từ ngoại hình, phong cách, đến cách kể câu chuyện âm nhạc và kết nối với khán giả.

Ý chí vươn lên không ngừng, không ngủ quên trong chiến thắng là những phẩm chất tốt ở Đức Phúc lan tỏa đến khán giả trẻ yêu mến anh. Chỉ ba tháng, sau khi giành Quán quân Giọng hát Việt, anh đã bắt tay với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay Chỉ một câu. Sản phẩm này được vinh danh trong chương trình Bài hát Việt tháng 11 năm 2025 ở hạng mục “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” và “Bài hát của tháng” cùng giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong đêm chung kết Bài hát Việt 2015.

Sau Giọng hát Việt, Đức Phúc còn tham gia những chương trình khác trên truyền hình như VTV Bài hát tôi yêu hay Biến hóa hoàn hảo, gần đây là chương trình Anh trai say hi. Nhờ vậy, độ phủ sóng của anh ngày càng sâu rộng.

Nhắc đến Đức Phúc là nhắc đến những sản phẩm âm nhạc được khán giả nồng nhiệt đón nhận như Hết thương cạn nhớ. Anh còn được mệnh danh là “ông hoàng nhạc cưới”, “sứ giả hạnh phúc” của Vpop, bởi nam ca sĩ sở hữu chuỗi bản hit lãng mạn thích hợp cho không khí của hôn lễ: Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên, Em đồng ý (I do).

Trên mảnh đất ca nhạc, sự cạnh tranh khốc liệt, để đứng vững và tỏa sáng chục năm có lẻ như Đức Phúc còn nhờ vào cách anh luôn giữ được cái tôi trong sáng tạo. “Tôi học được cách giữ được bản sắc riêng giữa rất nhiều xu hướng”, anh tiết lộ.

Năm 2025 đánh dấu sự thăng hoa rực rỡ của Đức Phúc. Anh vượt lên hơn 20 thí sinh của cuộc thi Intervision, để giành ngôi vô địch với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, một sáng tác mới của Hồ Hoài Anh, dựa trên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Duy, Tre Việt Nam.

“Mang chuông đi đánh xứ người” bằng niềm tự hào dân tộc, đó là sức mạnh giúp Đức Phúc tự tin. Màn trình diễn của anh là một trong số ít màn trình diễn đạt hiệu ứng người xem cao nhất. Ngay cả khán giả của nước chủ nhà (Nga) cũng nhiệt tình cổ vũ Đức Phúc.

Theo giọng ca Phù Đổng Thiên Vương, thế hệ trẻ Việt Nam có nhiều lợi thế khi ra biển lớn như tư duy hiện đại, khả năng cập nhật xu hướng nhanh và sự tự tin. “Ngoài ra, nghệ sĩ trẻ còn rất sáng tạo trong cách làm nhạc, xây dựng hình ảnh và tận dụng nền tảng số để đưa sản phẩm âm nhạc đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Nếu tiếp tục phát huy và giữ được bản sắc riêng, tôi tin nghệ sĩ Việt hoàn toàn có thể tạo dấu ấn rõ ràng trên sân khấu khu vực và quốc tế”, anh nói.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng cho rằng, cập nhật xu hướng là cần thiết nhưng nếu chỉ chạy theo xu hướng sẽ dễ bị hòa tan. “Điều quan trọng là phải hiểu rõ màu sắc âm nhạc và giá trị cốt lõi của mình, từ đó chọn lọc xu hướng để phát triển. Khi đã có bản sắc riêng thì dù ở bất kỳ thị trường nào khán giả vẫn nhận ra mình”, Đức Phúc nói.

Là người nổi tiếng, Đức Phúc nhận rõ vai trò, trách nhiệm của mình. “Không chỉ là một ca sĩ sở hữu hit, mà cần là một nghệ sĩ lan tỏa giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến mọi người”, anh xác định.

Ngay trong âm nhạc, giọng ca Phù Đổng Thiên Vương luôn mang đến năng lượng tích cực. Những ca khúc mà Đức Phúc lựa chọn thể hiện chưa bao giờ bị phàn nàn về ca từ phản cảm hay thông điệp tiêu cực. Đến với âm nhạc của Đức Phúc là đến với yêu thương và chữa lành.

“Tôi không nghĩ mình phải trở thành một hình mẫu hoàn hảo nhưng chắc chắn phải là một nghệ sĩ có trách nhiệm lan tỏa năng lượng tích cực, sự tử tế và những giá trị tốt đẹp”

Anh cho biết: “Ban đầu mọi thứ đến với tôi khá tự nhiên. Những ca khúc tôi lựa chọn thường nói lên cảm xúc cá nhân và những điều mình đồng cảm trong cuộc sống, nên vô tình lại mang màu sắc nhẹ nhàng, chữa lành và nhiều yêu thương. Nhưng sau một thời gian làm nghề, nhìn lại hành trình của mình, tôi nhận ra đó không còn là sự ngẫu nhiên nữa, mà đã trở thành một lựa chọn có ý thức. Tôi mong rằng âm nhạc của tôi có thể chạm đến cảm xúc của khán giả theo một cách rất riêng”. Trong một thị trường có rất nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, Đức Phúc chọn đi theo hướng tích cực, nhẹ nhàng, bởi anh tin rằng đôi khi chỉ cần một bài hát, một lời ca vang lên đúng lúc cũng có thể giúp ai đó cảm thấy được an ủi, được thấu hiểu, sẻ chia.

“Với tôi, thành công của ca sĩ không chỉ là sở hữu ca khúc được yêu thích mà cao hơn đó còn là âm nhạc của mình phải giúp ích cho người nghe, giúp họ tìm thấy sự đồng cảm và chữa lành sau những âu lo, va vấp của đời thường. Đây là con đường mà tôi muốn theo đuổi lâu dài”, anh nói.

Để có những ca khúc chạm tim người nghe, nghệ sĩ phải không ngừng sáng tạo và trau dồi tâm hồn đẹp từ những hành xử đẹp. Một nghệ sĩ chân chính không thể dửng dưng khi thiên tai, dịch bệnh đang tàn phá đất nước, cướp đi sinh mệnh của bao người.

Giải thưởng dành cho Quán quân ở cuộc thi Intervision 2025 trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Đức Phúc không giữ cho riêng mình, mà dùng số tiền ấy để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn và tái đầu tư cho âm nhạc.

Cụ thể, anh dành một phần góp vào quỹ từ thiện ở Nga. Anh trích 1 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi). Nam ca sĩ bày tỏ quan điểm: “Càng là người có ảnh hưởng, trách nhiệm càng lớn. Đức Phúc luôn có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình: Cống hiến cho âm nhạc bằng khả năng ca hát và cống hiến cho xã hội trong khả năng tài chính của mình”.

Fan của Đức Phúc có rất nhiều người trẻ. Nam ca sĩ luôn ý thức, sản phẩm âm nhạc hay phát ngôn của anh đều có thể tác động đến khán giả trẻ. Vì thế, anh luôn cẩn trọng trong việc lựa chọn thông điệp cũng như cách thể hiện: “Tôi không nghĩ mình phải trở thành một hình mẫu hoàn hảo nhưng chắc chắn phải là một nghệ sĩ có trách nhiệm lan tỏa năng lượng tích cực, sự tử tế và những giá trị tốt đẹp”, anh nói.

“Tôi mong thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được nhìn nhận ở sự tự tin, bản lĩnh, sáng tạo và giàu lòng nhân ái. Đó là thế hệ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm với xã hội, dám theo đuổi ước mơ và không ngại thử thách, hội nhập với thế giới song vẫn giữ được những giá trị tốt đẹp của người Việt”.

Là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2025, Đức Phúc muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để tham gia nhiều hơn vào các dự án cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến giới trẻ và truyền cảm hứng sống tích cực. Anh cũng hy vọng có thể tạo ra những sản phẩm âm nhạc không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn góp phần tạo ra những thay đổi tích cực.

Hành trình làm nghề của Đức Phúc trải qua không ít áp lực và định kiến. Nam ca sĩ trải lòng: “Với tôi, những trải nghiệm đó ban đầu thật sự không dễ dàng. Đã có những lúc tôi cảm thấy tự ti, hoài nghi chính bản thân và con đường mình đang đi. Nhưng theo thời gian, tôi học được cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Thay vì để những lời đánh giá tiêu cực làm mình chùn bước, tôi chọn cách xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân, từ giọng hát, hình ảnh, cho đến cách mình xuất hiện trước khán giả”. Giọng ca Phù Đổng Thiên Vương biết ơn gia đình và khán giả: “Họ đã giúp tôi giữ được sự kiên định. Mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn thấy khán giả hát theo những ca khúc của mình, tôi lại có thêm niềm tin mình đã chọn đúng con đường”. Với những bạn trẻ ấp ủ giấc mơ nghệ thuật nhưng còn nhiều băn khoăn, Đức Phúc gửi gắm: “Con đường nghệ thuật không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu bạn đủ đam mê và sẵn sàng học hỏi mỗi ngày, thì từng bước nhỏ sẽ giúp bạn đến gần hơn với ước mơ”.