Tuổi trẻ Quân đội hướng về sinh nhật Đoàn với khát vọng cống hiến, sáng tạo

TPO - Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, cho biết, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, tuổi trẻ Quân đội đã và đang tổ chức các phong trào hành động cách mạng sâu rộng từ cấp toàn quân đến cơ sở.

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã và đang triển khai những hoạt động trọng tâm nào để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn quân, thưa Thượng tá?

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được chúng tôi triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2026, gắn với chuỗi hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Nổi bật là toàn quân đã tổ chức trên 6.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, phát thanh nội bộ; đăng tải, chia sẻ hơn 40 nghìn tin bài tuyên truyền về các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội và của Đoàn; đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày thanh niên cùng hành động” tại 100% Đoàn cơ sở trong toàn quân với nhiều nội dung phong phú, sinh động, thu hút trên 20 vạn đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban TNQĐ.

Các đơn vị cũng đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương hải đảo, Tết thắm tình quân dân” tại 2.365 điểm trên cả nước, với nguồn lực huy động trên 64 tỷ đồng; 100% Đoàn cơ sở cấp trung, lữ đoàn và tương đương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 100 nghìn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026...

Đặc biệt, tháng 3/2026 được tuổi trẻ Quân đội xác định là tháng trọng điểm với các chương trình được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng, gồm Tháng Thanh niên, Tháng 3 Biên giới, Ngày hội tòng quân, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, hiến máu tình nguyện, phong trào “3 Tiên phong quyết thắng”.

Những điểm mới và sáng tạo trong các phong trào hành động cách mạng của TNQĐ gắn với đợt kỷ niệm là gì?

Quán triệt quan điểm chỉ đạo và tinh thần đổi mới, sáng tạo của lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, TNQĐ xác định vai trò tiên phong thực hiện đổi mới sáng tạo trong toàn bộ chương trình hoạt động của cả năm cũng như trong đợt hoạt động kỷ niệm lần này.

Một trong những nội dung mới, riêng có của TNQĐ được thể hiện thông qua triển khai phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” do Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI phát động, gồm: Tiên phong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tiên phong giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ban TNQĐ phối hợp với Cục Chính trị Quân đoàn 12 tổ chức phát động, triển khai phong trào “3 Tiên phong quyết thắng” giai đoạn 2025-2030 làm trước, rút kinh nghiệm trong toàn quân, tháng 2/2026.

Cùng với đó, các phong trào hành động đều hướng mạnh về cơ sở, lấy Đoàn cơ sở làm hạt nhân để tổ chức, theo đúng phương châm “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”. Trong đó từ cấp toàn quân, đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đều lựa chọn tổ chức các đơn vị làm trước rút kinh nghiệm, sau đó triển khai sâu rộng ở cơ sở.

Về hình thức tổ chức, các chương trình, hoạt động đều ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số, được phát trực tiếp trên các nền tảng số, mạng xã hội của Đoàn, của TNQĐ và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm đông đảo đoàn viên được theo dõi.

Việc giáo dục truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn được cụ thể hóa ra sao trong các cơ quan, đơn vị, nhất là đối với ĐVTN là chiến sĩ mới nhập ngũ?

Chúng tôi tập trung tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội và của Đoàn, gắn với quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ XI, bằng nhiều hình thức phong phú và hiệu quả thiết thực. Đối với lực lượng ĐVTN là chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ, công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành bài bản, cụ thể và tỉ mỉ hơn.

Vùng 3 Hải quân tổ chức chương trình đồng diễn nghệ thuật hướng về sinh nhật Đoàn.

Cùng với đó, hình thức tuyên truyền cũng phải đổi mới, sáng tạo hơn, chú trọng tuyên truyền trực quan, phát huy tốt các thiết chế văn hóa ở cơ sở; vận động, tập hợp đông đảo ĐVTN trực tiếp tham gia các hoạt động; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, thông qua những hành động thực tiễn, thiết thực và hiệu quả, TNQĐ sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và cùng tuổi trẻ cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới". Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban TNQĐ

Thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn năm nay, khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ Quân đội cần được khơi dậy như thế nào?

Để khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thông qua các hoạt động kỷ niệm, cơ quan chính trị và tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân cần phải tuyên truyền, giáo dục sâu, kỹ về nội dung và tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Tọa đàm thanh niên mừng sinh nhật Đoàn tại Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 6 (Trường Sĩ quan Lục quân 1).

Phải chú trọng định hướng hành động cho tổ chức Đoàn và cán bộ, ĐVTN, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, loại hình tổ chức Đoàn, sát đối tượng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của ĐVTN; phải xác định và triển khai đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên một cách cụ thể, rõ ràng cũng như thời gian hoàn thành và giá trị đạt được.

Cùng với đó, cần tạo môi trường hoạt động thực tiễn cho ĐVTN. Các chương trình, hoạt động phải được tổ chức bài bản, sinh động, sáng tạo, mang đậm màu sắc của tuổi trẻ; vận động, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia các hoạt động thực tiễn.

Cảm ơn Thượng tá!